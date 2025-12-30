Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

El protagonista de "Gladiador" rechaza las secuelas en Hollywood y defiende la integridad creativa en sus contratos

Russell Crowe dejó clara su postura frente a las secuelas en Hollywood y la tendencia a revivir personajes emblemáticos.

En pleno auge de la expectativa por Gladiador 2 y ocupando un lugar relevante gracias a su papel en Nuremberg, el australiano exploró en una entrevista con el podcast de triple j para YouTube, la carga de interpretar figuras históricas y reveló qué encuentra en la música una libertad creativa única.

El desafío de encarnar figuras históricas

Crowe relató que leyó el guion de Nuremberg en 2019, mientras trabajaba en The Loudest Voice en Nueva York. “Leí el guion y estaba muy bien escrito, era muy convincente, así que acepté de inmediato”, explicó Crowe.

La producción, sin embargo, se prolongó cinco años por problemas de financiación, lo que le permitió profundizar en el personaje: “Fue un privilegio porque pude realmente abrirme a descubrir cosas sobre él, no solo quedarme con los datos más conocidos”.

El actor australiano profundiza en la complejidad de interpretar figuras históricas como Hermann Göring en Nuremberg (Sony Pictures Classics)

Aunque la imagen pública de Hermann Göring suele reducirse a su papel en crímenes atroces, Crowe buscó los matices: “Uno de los grandes descubrimientos fue que, en su adolescencia, su afición era escalar montañas. Hay travesías en los Alpes austríacos que Göring fue el primero en realizar”.

El actor dio vida a varias figuras reales —Jeffrey Wigand, John Nash, James J. Braddock— y reconoció la carga que implica representarlas: “Cuando interpretas a alguien real, la responsabilidad es diferente. Con Wigand, Nash o Braddock, encontré aspectos que respetaba y sentí el peso de honrar a esas personas”.

“Pero Hermann es otro asunto. En cierto modo, lo interpreté para honrar al pueblo alemán, para mostrar que había razones detrás de esas decisiones. Era un gobierno elegido democráticamente que, una vez en el poder, empezó a desmantelar la democracia y a eliminar voces de oposición”, explicó Crowe.

El actor leyó el guion de Nuremberg en 2019 y aceptó el papel por la calidad y profundidad del texto (Sony Pictures Classics)

Crowe insistió en la necesidad de buscar la verdad detrás de cada persona: “Con Hermann, no tuve el beneficio de sentir respeto. Tuve que sumergirme en su vida, ver sus éxitos como piloto, su patriotismo y sus ambiciones. Era un ególatra glorioso que pensaba que siempre podría controlar la narrativa, hasta que eso dejó de ser posible. Al final, si te acuestas con perros, te llenas de pulgas”.

Lejos de las secuelas: integridad y memoria

En la industria actual, dominada por franquicias, Crowe defendió su decisión de no repetir personajes: “Siempre hice que mis contratos no me obliguen a participar en secuelas. Eso viene de mi generación: las secuelas de las películas que amaba de niño siempre eran malas, hechas solo por motivación comercial”, señaló Crowe.

Aunque admitió que algunas franquicias han resultado exitosas, mantiene la distancia: “Hubo conversaciones sobre hacer una segunda parte de The Nice Guys con Ryan Gosling, lo que podría haber sido divertido, pero probablemente ya ha pasado demasiado tiempo”.

El actor destaca que el éxito de Gladiador radicó en su núcleo moral y no en la acción o la pompa

Sobre Gladiador, Crowe fue tajante: lo que dio fuerza a la película original fue el núcleo moral de la historia. “No era la pompa, ni la acción, era el núcleo moral. El personaje se volvió querido en todo el mundo, tuvo éxito de taquilla y premios. Pero en la secuela, incluso quienes la hicieron no entendieron qué la hacía especial”.

“Había lucha diaria en el set para mantener ese núcleo moral. Sugerían escenas de sexo para Maximus, pero eso le quitaba poder al personaje. El centro de la historia era su esposa y su hijo, esa era la columna vertebral moral del filme”, explicó Crowe.

Durante el rodaje de la primera película, existieron presiones para modificar la esencia del personaje: “La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo para Maximus era increíble. Eso no era el personaje. Cuando la película se estrenó en Europa, muchas mujeres me preguntaban qué estaba pasando. Yo les decía: ‘No fui yo’. Es el mismo disparate que intentaron en el set la primera vez”.

La secuela de Gladiador no logra conectar con el espíritu ni el impacto de la película original, según Crowe (crédito: Paramount Pictures)

Respecto a la secuela, Crowe fue claro: los números de taquilla pueden parecer elevados, pero no se comparan con el original si se ajustan por inflación y costes. “No es un fracaso absoluto, pero no conectó con la primera ni con el espíritu del momento actual. Una será recordada y la otra no”.

La música: un refugio para la libertad creativa

Crowe encuentra en la música un territorio donde experimentar creatividad y espontaneidad. Su proyecto Indoor Garden Party, que se presentará en Sídney en diciembre, es según sus palabras “una banda, pero también un paraguas”.

Explicó que el grupo vivió dos grandes etapas: la primera, con el álbum debut, como su intento de un disco pop perfecto; la segunda, con Pros and Cons, supone una vuelta a la esencia de la banda tocando y grabando en directo.

Russell Crowe encuentra en la música y su proyecto Indoor Garden Party un espacio de libertad creativa (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

“La música está tan entrelazada en mi vida… La diferencia con el cine es que en mi trabajo como actor todo está programado al detalle. Sé dónde estaré y qué haré cada minuto en el set. Pero cuando salgo al escenario, no sé qué va a pasar esa noche. No planeo las historias, a veces veo a alguien con una camisa rosa y empiezo a contar una anécdota sobre eso. Creo que por eso la gente responde, porque es genuinamente yo contando mi historia y cantando una canción”, explicó Crowe.

La banda central es The Gentlemen Barbers, aunque el formato de Indoor Garden Party permite contar con amigos y colegas invitados en cada función.

En las últimas giras participaron “Rita Ora, Marcia Hines, Troy Cassar-Daley, Amy Shark, Michael Bublé, que arrasó en la Opera House, y RZA de Wu-Tang Clan. En el próximo show estarán Troy Cassar-Daley, Marcia Hines, un joven estadounidense llamado Brekk, y Lorraine O’Reilly de Irlanda. Además, abrirá el concierto mi exesposa, Danielle Spencer”.

Recomendaciones para terminar el año

Crowe recomendó cinco películas para terminar el año, incluyendo Ciudad de Dios y La princesa prometida (YouTube: triple j)

Consultado sobre qué película recomendaría para cerrar el año, Crowe recurrió a una lista personal guardada en su teléfono.

“Voy a buscar en mi teléfono, porque escribí un top cinco para una revista inglesa y no lo usé. Aquí va: Ciudad de Dios, Papillon (la original con Dustin Hoffman y Steve McQueen), La princesa prometida, Reencuentro —que fue fundamental en mi adolescencia y abrió la mente de mucha gente— y, si estás en un ánimo romántico, Un romance indiscreto, la película que me hizo enamorarme de Helena Bonham Carter”.

Russell Crowe ofreció así cinco títulos para quienes buscan despedir el año con buen cine, apostando por historias que inviten a descubrir nuevas perspectivas y emociones.