Entretenimiento

Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

En una entrevista con el podcast de triple j, el actor cuestionó la obsesión de Hollywood con las franquicias y explicó por qué “Gladiador” no debía tener continuación

Guardar
El protagonista de "Gladiador" rechaza las secuelas en Hollywood y defiende la integridad creativa en sus contratos

Russell Crowe dejó clara su postura frente a las secuelas en Hollywood y la tendencia a revivir personajes emblemáticos.

En pleno auge de la expectativa por Gladiador 2 y ocupando un lugar relevante gracias a su papel en Nuremberg, el australiano exploró en una entrevista con el podcast de triple j para YouTube, la carga de interpretar figuras históricas y reveló qué encuentra en la música una libertad creativa única.

El desafío de encarnar figuras históricas

Crowe relató que leyó el guion de Nuremberg en 2019, mientras trabajaba en The Loudest Voice en Nueva York. “Leí el guion y estaba muy bien escrito, era muy convincente, así que acepté de inmediato”, explicó Crowe.

La producción, sin embargo, se prolongó cinco años por problemas de financiación, lo que le permitió profundizar en el personaje: “Fue un privilegio porque pude realmente abrirme a descubrir cosas sobre él, no solo quedarme con los datos más conocidos”.

El actor australiano profundiza en
El actor australiano profundiza en la complejidad de interpretar figuras históricas como Hermann Göring en Nuremberg (Sony Pictures Classics)

Aunque la imagen pública de Hermann Göring suele reducirse a su papel en crímenes atroces, Crowe buscó los matices: “Uno de los grandes descubrimientos fue que, en su adolescencia, su afición era escalar montañas. Hay travesías en los Alpes austríacos que Göring fue el primero en realizar”.

El actor dio vida a varias figuras reales —Jeffrey Wigand, John Nash, James J. Braddock— y reconoció la carga que implica representarlas: “Cuando interpretas a alguien real, la responsabilidad es diferente. Con Wigand, Nash o Braddock, encontré aspectos que respetaba y sentí el peso de honrar a esas personas”.

“Pero Hermann es otro asunto. En cierto modo, lo interpreté para honrar al pueblo alemán, para mostrar que había razones detrás de esas decisiones. Era un gobierno elegido democráticamente que, una vez en el poder, empezó a desmantelar la democracia y a eliminar voces de oposición”, explicó Crowe.

El actor leyó el guion
El actor leyó el guion de Nuremberg en 2019 y aceptó el papel por la calidad y profundidad del texto (Sony Pictures Classics)

Crowe insistió en la necesidad de buscar la verdad detrás de cada persona: “Con Hermann, no tuve el beneficio de sentir respeto. Tuve que sumergirme en su vida, ver sus éxitos como piloto, su patriotismo y sus ambiciones. Era un ególatra glorioso que pensaba que siempre podría controlar la narrativa, hasta que eso dejó de ser posible. Al final, si te acuestas con perros, te llenas de pulgas”.

Lejos de las secuelas: integridad y memoria

En la industria actual, dominada por franquicias, Crowe defendió su decisión de no repetir personajes: “Siempre hice que mis contratos no me obliguen a participar en secuelas. Eso viene de mi generación: las secuelas de las películas que amaba de niño siempre eran malas, hechas solo por motivación comercial”, señaló Crowe.

Aunque admitió que algunas franquicias han resultado exitosas, mantiene la distancia: “Hubo conversaciones sobre hacer una segunda parte de The Nice Guys con Ryan Gosling, lo que podría haber sido divertido, pero probablemente ya ha pasado demasiado tiempo”.

El actor destaca que el
El actor destaca que el éxito de Gladiador radicó en su núcleo moral y no en la acción o la pompa

Sobre Gladiador, Crowe fue tajante: lo que dio fuerza a la película original fue el núcleo moral de la historia. “No era la pompa, ni la acción, era el núcleo moral. El personaje se volvió querido en todo el mundo, tuvo éxito de taquilla y premios. Pero en la secuela, incluso quienes la hicieron no entendieron qué la hacía especial”.

“Había lucha diaria en el set para mantener ese núcleo moral. Sugerían escenas de sexo para Maximus, pero eso le quitaba poder al personaje. El centro de la historia era su esposa y su hijo, esa era la columna vertebral moral del filme”, explicó Crowe.

Durante el rodaje de la primera película, existieron presiones para modificar la esencia del personaje: “La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo para Maximus era increíble. Eso no era el personaje. Cuando la película se estrenó en Europa, muchas mujeres me preguntaban qué estaba pasando. Yo les decía: ‘No fui yo’. Es el mismo disparate que intentaron en el set la primera vez”.

La secuela de Gladiador no
La secuela de Gladiador no logra conectar con el espíritu ni el impacto de la película original, según Crowe (crédito: Paramount Pictures)

Respecto a la secuela, Crowe fue claro: los números de taquilla pueden parecer elevados, pero no se comparan con el original si se ajustan por inflación y costes. “No es un fracaso absoluto, pero no conectó con la primera ni con el espíritu del momento actual. Una será recordada y la otra no”.

La música: un refugio para la libertad creativa

Crowe encuentra en la música un territorio donde experimentar creatividad y espontaneidad. Su proyecto Indoor Garden Party, que se presentará en Sídney en diciembre, es según sus palabras “una banda, pero también un paraguas”.

Explicó que el grupo vivió dos grandes etapas: la primera, con el álbum debut, como su intento de un disco pop perfecto; la segunda, con Pros and Cons, supone una vuelta a la esencia de la banda tocando y grabando en directo.

Russell Crowe encuentra en la
Russell Crowe encuentra en la música y su proyecto Indoor Garden Party un espacio de libertad creativa (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

La música está tan entrelazada en mi vida… La diferencia con el cine es que en mi trabajo como actor todo está programado al detalle. Sé dónde estaré y qué haré cada minuto en el set. Pero cuando salgo al escenario, no sé qué va a pasar esa noche. No planeo las historias, a veces veo a alguien con una camisa rosa y empiezo a contar una anécdota sobre eso. Creo que por eso la gente responde, porque es genuinamente yo contando mi historia y cantando una canción”, explicó Crowe.

La banda central es The Gentlemen Barbers, aunque el formato de Indoor Garden Party permite contar con amigos y colegas invitados en cada función.

En las últimas giras participaron “Rita Ora, Marcia Hines, Troy Cassar-Daley, Amy Shark, Michael Bublé, que arrasó en la Opera House, y RZA de Wu-Tang Clan. En el próximo show estarán Troy Cassar-Daley, Marcia Hines, un joven estadounidense llamado Brekk, y Lorraine O’Reilly de Irlanda. Además, abrirá el concierto mi exesposa, Danielle Spencer”.

Recomendaciones para terminar el año

Crowe recomendó cinco películas para
Crowe recomendó cinco películas para terminar el año, incluyendo Ciudad de Dios y La princesa prometida (YouTube: triple j)

Consultado sobre qué película recomendaría para cerrar el año, Crowe recurrió a una lista personal guardada en su teléfono.

“Voy a buscar en mi teléfono, porque escribí un top cinco para una revista inglesa y no lo usé. Aquí va: Ciudad de Dios, Papillon (la original con Dustin Hoffman y Steve McQueen), La princesa prometida, Reencuentro —que fue fundamental en mi adolescencia y abrió la mente de mucha gente— y, si estás en un ánimo romántico, Un romance indiscreto, la película que me hizo enamorarme de Helena Bonham Carter”.

Russell Crowe ofreció así cinco títulos para quienes buscan despedir el año con buen cine, apostando por historias que inviten a descubrir nuevas perspectivas y emociones.

Temas Relacionados

Russell CroweGladiatorNurembergHermann GöringHollywoodIndoor Garden PartySídneyNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

En diálogo con CBS Sunday Morning, el director reconoció que la ansiedad previa a cada estreno sigue intacta y detalló cómo el duelo, la emoción y el equilibrio entre tecnología y creatividad marcaron el proceso de “Avatar: Fuego y Ceniza”

“Estuve nervioso antes de cada

La sorprendente reconciliación entre David Spade y Eddie Murphy tras 25 años de distancia

Después de décadas de tensión por una broma en Saturday Night Live, los actores estadounidenses finalmente lograron dejar atrás el pasado durante el aniversario número 50 del icónico programa

La sorprendente reconciliación entre David

Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

En el podcast Happy Sad Confused, la actriz contó cómo Star Wars marcó su infancia y su forma de crear personajes, y adelantó qué espera de su nuevo papel en la próxima película de la saga

Mia Goth habló sobre cómo

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

El film se mantiene como una referencia imprescindible en el abordaje del duelo y la depresión, siendo elogiado por especialistas por su retrato sincero de la familia y la importancia de la red de apoyo

La película de Robert Redford

“Nunca me sentí aceptado”: el testimonio de Henry Winkler sobre la infancia, la fama y el valor de ser diferente

El popular actor de “Días felices” y “Barry” relató cómo la dislexia, la presión familiar y la búsqueda de su vocación artística marcaron su vida, inspirando a quienes enfrentan desafíos con un mensaje de resiliencia y autenticidad

“Nunca me sentí aceptado”: el
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

La película de Robert Redford

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh