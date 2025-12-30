Entretenimiento

¿Qué pasó con Tylor Chase durante su retención médica? Esto dijo Shaun Weiss, el actor que intentó ayudarlo

Los familiares y amigos exhortan a la ciudadanía a mostrar empatía, evitar exponerlo en redes sociales y no entregarle dinero

La situación de Tylor Chase,
La situación de Tylor Chase, exestrella de "Manual de supervivencia escolar de Ned", preocupa por su adicción y condición de calle en Riverside, California (TikTok/Nickelodeon)

El actor Shaun Weiss, conocido por su papel en The Mighty Ducks y por superar una etapa de adicción y situación de calle, expresó su preocupación por el estado actual de Tylor Chase, exestrella de Manual de supervivencia escolar de Ned.

En declaraciones difundidas en su cuenta de Instagram, Weiss afirmó: “Estamos teniendo muchas dificultades” para lograr que Chase aceptara ayuda profesional. En ese sentido, señaló que “Tylor tiene que querer ir a tratamiento” y lamentó la ausencia de un sistema eficaz para estos casos.

“Todos los recursos estuvieron disponibles para él, y resultó muy frustrante porque no existió un sistema que ayudara a personas como esta, y nuestra única opción en ese momento fue ¿qué? ¿Verlo marchitarse en la calle?”, reflexionó Weiss.

En 2022, Weiss anunció que alcanzó dos años de sobriedad tras enfrentar la adicción y la pérdida de vivienda. Relató que comenzó a involucrarse en el caso de Chase después de que circulara un video en redes sociales en el que se veía al exactor viviendo en las calles de Riverside, California.

Junto con Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop, gestionó la intervención de un equipo de crisis en salud mental. “Jacob Harris contactó a un equipo de crisis de salud mental, quienes evaluaron a Tylor y coincidieron en que necesitaba ayuda”, explicó Weiss.

Pese a la oferta de
Pese a la oferta de servicios de salud mental y tratamiento de adicciones, Tylor rechazó sistemáticamente la ayuda disponible (Redes sociales)

Tras un traslado en ambulancia que debía derivar en una retención temporal bajo la modalidad conocida como Baker Act, “no lo retuvieron y lo liberaron en mitad de la noche”, detalló.

La frustración aumentó ante la falta de soluciones efectivas. A pesar de un segundo intento de intervención y una retención médica de 36 horas, durante la cual Chase estuvo “limpio, desintoxicado, físicamente aseado”, el ex actor infantil “no estuvo dispuesto, en ese momento, a aceptar ayuda de un coach de rehabilitación profesional, aunque sí se mostró receptivo a escuchar la información”, según describió Harris en redes sociales.

Un nuevo equipo de crisis acudió a evaluarlo, pero al considerarlo lúcido, aseado y sin peligro inmediato, decidieron no internarlo.

Weiss y Harris realizaron un llamado urgente a las autoridades locales y a la ciudad de Riverside para evitar que Chase “se pierda entre las grietas del sistema”, solicitando que, si volvía a requerir atención, se garantizara su protección.

Además, pidieron al público que, si veían a Chase, le transmitieran afecto, que no lo filmaran ni le dieran dinero, y que le permitieran espacio.

El ex actor infantil se
El ex actor infantil se mantuvo cordial con la policía de Riverside, pero prefirió no aceptar apoyo ni ingresar a rehabilitación profesional (Nickelodeon)

La policía de Riverside informó a People que su equipo especializado, PSET, mantuvo una oferta constante de servicios y recursos para personas en situación de vulnerabilidad, incluidos programas de tratamiento de adicciones y apoyo en salud mental.

“A Tylor le ofrecieron estos servicios, pero hasta ese momento rechazó la ayuda. Mantuvo una actitud cordial y cooperativa durante sus contactos con los oficiales”, indicó la fuerza.

El caso de Tylor Chase generó inquietud no solo por su negativa a recibir ayuda, sino también por el deterioro visible de su situación personal.

Chase, originario de Arizona, alcanzó notoriedad interpretando a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned y participó en las tres temporadas del programa.

Posteriormente, realizó breves apariciones en producciones como Everybody Hates Chris, un cortometraje y la película independiente Good Time Max de James Franco, además de prestar su voz al videojuego L.A. Noire en 2011.

La comunidad y seguidores piden
La comunidad y seguidores piden respeto a la dignidad de Tylor Chase y evitar difundir imágenes o darle dinero en la vía pública (Tik Tok/@lethallalli)

Actualmente, enfrenta problemas de adicción y vive en situación de calle en Riverside, California, mientras familiares, amigos y miembros de la comunidad siguen buscando opciones para que pudiera acceder a un proceso de recuperación.

Todos los recursos estuvieron disponibles para él, pero la ausencia de un sistema eficaz y su negativa a recibir ayuda complicaron la posibilidad de una recuperación. El pedido de quienes lo conocen es claro: proteger su integridad y respetar su dignidad mientras persisten los intentos por asistirlo.

