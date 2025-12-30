Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras 9 años de relación

Según el comunicado de la pareja, la discreta separación ocurrió hace un año (AP)

El actor y director Mel Gibson y su novia, la guionista Rosalind Ross, hicieron pública su separación tras nueve años juntos. Según un comunicado exclusivo a PEOPLE, la pareja afirma que continuarán esforzándose en sus roles de padre y madre, ya que tienen un hijo juntos.

“Aunque es triste que se termine este capítulo en nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres que se pueda”, dijeron.

La pareja formada por Gibson (69) y Ross (35) había tomado la decisión de distanciarse hace un año, según el medio estadounidense.

Ambos se conocieron en 2014, por amigos en común en la misma industria, y comenzaron un romance que se extendió por casi una década. Su hijo Lars nació en 2017, apenas días antes de que Gibson fuera nominado al Oscar como Mejor Director por el drama bélico Hasta el último hombre.

Mel Gibson tiene nueve hijos fruto de distintas relaciones, siendo Lars el menor de todos (The Grosby Group)

“¿Qué podría ser más emocionante que escuchar cómo anuncian las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, declaró emcionado por la concidencia de ambos hitos en su vida.

Quién es Rosalind Ross

Ross nació en California y se formó en el Emerson College con la carrera de Escritura y Literatura. Según el South China Morning Post, se especializó en no ficción histórica y luego comenzó a trabajar en Hollywood como guionista y directora.

En 2022, Ross escribió y dirigió Father Stu (2022), película protagonizada por Mark Wahlberg y Mel Gibson, basada en la vida del boxeador convertido en sacerdote Stuart Long.

También fue productora ejecutiva de la miniserie western Lawmen: Bass Reeves y participó como guionista en proyectos en desarrollo como Black Sam.

Rosalind Ross debutó como directora con el largometraje Father Stu (REUTERS/Aude Guerrucci)

Antes de dedicarse al cine, tuvo una destacada carrera deportiva: fue campeona mundial de equestrian vaulting y ganó una medalla de oro en los World Equestrian Games de 2010.

Cuando comenzó la relación, ambos expresaron que habían encontrado una sinergia importante. Para él, fue una influencia estabilizadora tras varios años de polémicas personales y profesionales. Para ella, Gibson también llegó a ser un mentor en su formación creativa.

El pasado amoroso de Mel Gibson

La vida sentimental de Mel Gibson ha sido ampliamente documentada a lo largo de las décadas. En 1980 se casó con Robyn Moore, con quien estuvo casi 29 años y tuvo siete hijos: Hannah y los seis varones Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas. El matrimonio terminó en 2009.

Gibson y Moore se separaron en 2006, poco después del arresto de Gibson por manejar bajo efectos del alcohol. (Archivo/Agencias)

Tras esa separación, Gibson inició una relación con la compositora y pianista rusa Oksana Grigorieva. Juntos tuvieron a su hija Lucia, nacida en 2009. La pareja se separó en 2010 en medio de una tensa batalla legal y de custodia; uno de los períodos más turbulentos en la vida pública del actor.

En 2014, la relación con Rosalind Ross marcó un nuevo capítulo para Gibson. Con ella tuvo a Lars, su noveno hijo, y durante años mantuvo una imagen familiar más tranquila, con escasas exposiciones mediáticas.

Uno de los episodios más duros que enfrentaron como familia ocurrió en enero de 2025, cuando los devastadores incendios forestales en Los Ángeles destruyeron la casa que Gibson y Ross tenían en Malibú.

En enero de 2025, la familia Gibson fue una de las afectadas por la propagación de incendios forestales (NewsNation)

Según informó PEOPLE, el actor se encontraba fuera de la ciudad por compromisos laborales al momento del siniestro, pero Ross, su hijo y los animales de la familia fueron evacuados a salvo.

Días después, el protagonista de Corazón Valiente habló sobre la situación durante una entrevista en NewsNation’s Elizabeth Vargas Reports.

“La buena noticia es que mi familia y las personas que amo están bien, felices y saludables, fuera de peligro. Eso es lo único que realmente me importa”, afirmó entonces.

Actualmente, Gibson está trabajando en la producción de La resurrección de Cristo, continuación de La pasión de Cristo (2004), cuyo estreno está previsto en dos partes, con la primera programada para el Viernes Santo de 2027.