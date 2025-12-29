El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos

James Cameron se posiciona nuevamente como referente en éxitos de taquilla tras el lanzamiento de "Avatar: Fuego y cenizas"

El estreno reciente de Avatar: Fuego y cenizas ha situado a la franquicia dirigida por James Cameron en el primer lugar histórico entre las trilogías más taquilleras del cine. Según datos proporcionados por Espinof, la suma de los ingresos mundiales coloca a Avatar en una posición inédita dentro de la industria cinematográfica, consolidando su impacto económico y cultural.

El éxito comercial de la saga de Cameron ya estaba asegurado con la recaudación conjunta de Avatar y Avatar: El camino del agua, que alcanzan los 5.267 millones de dólares. Esta cifra bastaba por sí sola para garantizar el liderazgo de la franquicia, incluso antes de sumar la recaudación de la tercera entrega.

El ranking de trilogías más exitosas

El análisis de Espinof detalla el siguiente listado de las 10 trilogías o franquicias con mayor recaudación global, subrayando el predominio de la fantasía y la ciencia ficción:

10. “Batman: El caballero de la noche”: 2.470 millones

La trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan explora la transformación de Bruce Wayne en el icónico superhéroe (Warner Bros Pictures)

La trilogía dirigida por Christopher Nolan sobre Batman relata la evolución de Bruce Wayne desde sus orígenes luchando contra el crimen, pasando por su enfrentamiento con el Guasón y las consecuencias de la corrupción en Ciudad Gótica, hasta su retiro tras un acto de sacrificio.

La historia se extiende desde su surgimiento como Batman, la imposibilidad de salvar a quienes aprecia y la caída de figuras públicas, hasta su decisión final de desaparecer para permitir que la ciudad avance.

9. “Spider-Man” (con Tobey Maguire): 2.480 millones

La trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire narra el origen y desarrollo del icónico superhéroe de Marvel

La trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire relata el proceso en el que Peter Parker pasa de ser un joven reservado a asumir el papel de superhéroe, luego de que una araña lo muerde y sufre la pérdida de su tío Ben.

A lo largo de las películas, el personaje enfrenta a antagonistas como el Duende Verde, el Doctor Octopus, Venom y El Hombre de Arena, mientras intenta mantener su relación con Mary Jane y su vínculo con Harry Osborn.

8. Trilogía precuela de “Star Wars”: 2.600 millones

La trilogía de precuelas de "Star Wars" narra el origen y transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader (Disney)

La trilogía de precuelas de Star Wars relata la historia de Anakin Skywalker, quien inicia como un niño dotado de habilidades excepcionales y es entrenado como Jedi.

A lo largo de los episodios, Skywalker va siendo influenciado por Palpatine, el líder Sith oculto, hasta convertirse en Darth Vader. Mientras esto sucede, la República Galáctica atraviesa una profunda corrupción que facilita la instauración del Imperio y la destrucción de la Orden Jedi.

El desenlace presenta el nacimiento de Luke y Leia, quienes representan una nueva posibilidad para el futuro galáctico.

7. “Deadpool”: 2.900 millones

La saga de Deadpool narra la metamorfosis de Wade Wilson tras someterse a un experimento que le otorga poderes regenerativos (20th Century Studios/MARVEL)

La saga cinematográfica de Deadpool sigue la transformación de Wade Wilson, quien, tras recibir poderes regenerativos en un experimento que lo desfigura, adopta la identidad de Deadpool.

En la primera entrega, persigue a Francis/Ajax, responsable de su condición. En la segunda, crea un grupo llamado X-Force con el objetivo de resguardar a Firefist, un joven mutante, frente a la amenaza de Cable. En la tercera, colabora con Wolverine para intervenir en eventos que afectan a diferentes realidades.

6. “El Hobbit”: 2.930 millones

La trilogía de "El Hobbit" relata la misión de Bilbo Bolsón junto a enanos para recuperar Erebor del dragón Smaug

La trilogía de El Hobbit narra la travesía de Bilbo Bolsón, quien, bajo la guía de Gandalf, acompaña a un grupo de enanos comandados por Thorin Escudo de Roble en la búsqueda para recuperar Erebor y su tesoro, arrebatados por el dragón Smaug.

A lo largo de la aventura, Bilbo encuentra un anillo que lo vuelve invisible y enfrenta desafíos como trasgos, orcos y arañas, mientras desarrolla su coraje. El desenlace se produce con la batalla de los Cinco Ejércitos.

5. “El señor de los anillos”: 2.960 millones

La trilogía de "El Señor de los Anillos" sigue el viaje de Frodo Bolsón para destruir el Anillo Único en la Tierra Media (foto: Captura/IMDb)

La trilogía narra el recorrido de Frodo Bolsón, un hobbit encargado de destruir el Anillo Único, objeto que Sauron creó para someter a la Tierra Media. Frodo encabeza la Comunidad del Anillo, integrada por representantes de distintas razas, en un trayecto hacia el Monte del Destino, único sitio donde se puede eliminar el anillo.

La Comunidad se disuelve y Frodo, acompañado por Sam y Gollum, avanza en solitario, mientras Gandalf y Aragorn organizan la resistencia de los Pueblos Libres frente a las fuerzas de Sauron, en una serie de enfrentamientos que desembocan en la Guerra del Anillo.

4. “Spider-Man” (con Tom Holland): 3.930 millones

La trilogía de Spider-Man con Tom Holland muestra la evolución de Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (Sony Pictures)

La trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel, narra el crecimiento de Peter Parker desde su presentación en Capitán América: Civil War, donde comienza a balancear su vida estudiantil con la de superhéroe, bajo la tutela de Tony Stark.

En Spider-Man: De regreso a casa, enfrenta al Buitre y asume la importancia de la responsabilidad, decidiendo no sumarse a los Vengadores. Spider-Man: Lejos de casa lo ubica en un viaje escolar en el que combate a Mysterio, enfrenta la amenaza del multiverso y finaliza con la exposición pública de su identidad.

Spider-Man: Sin camino a casa muestra las consecuencias de un hechizo fallido, que provoca la llegada de villanos de otros universos y obliga a Peter a colaborar con otras versiones de Spider-Man para restablecer el equilibrio, lo cual implica que sus allegados olviden quién es.

3. “Jurassic World”: 3.980 millones

La trilogía de "Jurassic World" narra la reapertura de un parque de dinosaurios en Isla Nublar y sus consecuencias (Crédito: Universal+)

La trilogía de Jurassic World relata la reapertura de un parque de dinosaurios en Isla Nublar, donde la manipulación genética lleva a la creación de especies híbridas como el Indominus Rex y el Indoraptor, provocando el fracaso del proyecto.

Posteriormente, los protagonistas intentan salvar a los dinosaurios de una erupción volcánica, lo que deriva en la liberación de estos animales en distintos lugares del mundo.

El desenlace muestra una convivencia desordenada entre humanos y dinosaurios, mientras la trama examina los riesgos de la experimentación científica y la reacción de la naturaleza ante el control humano.

2. Trilogía secuela de “Star Wars”: 4.480 millones

La trilogía de secuelas de "Star Wars" presenta los Episodios VII, VIII y IX, centrados en el viaje de Rey y el resurgimiento de la Fuerza

La trilogía de secuelas de Star Wars, correspondiente a los Episodios VII, VIII y IX, narra la historia de Rey, quien comienza como chatarrera y luego descubre su vínculo con la Fuerza.

A lo largo de los episodios, Rey se suma a la Resistencia para enfrentar a la Primera Orden, organización que retoma el legado del Imperio Galáctico. La trama también sigue a Kylo Ren, hijo de Leia Organa y Han Solo, y sobrino de Luke Skywalker, quien, tras alejarse de los Jedi, lidera la Primera Orden.

La narrativa explora el legado familiar de los Skywalker y el conflicto permanente entre el Lado Luminoso y el Lado Oscuro, encarnado por las nuevas generaciones.

1. “Avatar”: 5.660 millones de dólares

La saga "Avatar" presenta el conflicto entre los humanos y los Na’vi por la explotación de los recursos naturales en Pandora (Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved)

La saga Avatar transcurre en Pandora, un planeta donde los humanos buscan extraer recursos naturales, lo que genera enfrentamientos con los Na’vi, habitantes nativos de aspecto humanoide.

Jake Sully, un exmarine que no puede caminar, se conecta con un cuerpo avatar para interactuar con los Na’vi, termina relacionándose sentimentalmente con Neytiri y finalmente abandona a los humanos para apoyar a los Na’vi en la defensa de su territorio.

El antagonista, el Coronel Quaritch, muere, pero luego reaparece en forma de “recombinante”, una versión mejorada, para continuar la persecución y mantener el conflicto.

A medida que la historia avanza, la familia de Jake crece y se traslada a una región oceánica, donde debe adaptarse a nuevas circunstancias, enfrentar diferentes amenazas y convivir con otros clanes de Pandora.

Un grupo exclusivo en la historia del cine

Respecto al futuro de Avatar, desde Espinof advierten que si finalmente se produce una cuarta película, la franquicia dejaría de clasificarse estrictamente como trilogía en este ranking. Sin embargo, por ahora su dominio permanece firme.

Sobre Avatar: Fuego y cenizas, la publicación indica que, aunque su inicio de taquilla fue inferior a lo esperado, todo apunta a que superará ampliamente los 1.500 millones de dólares en recaudación mundial, un umbral reservado para una minoría de producciones.

Al alcanzar este volumen de ingresos, Avatar se afianza en el exclusivo grupo de películas que han superado esta barrera, integrado por apenas una docena de títulos, lo que refuerza el estatus sobresaliente de la obra de James Cameron dentro de la historia del cine.