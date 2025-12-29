Entretenimiento

Así fue como Miley Cyrus conquistó el universo de Avatar junto a James Cameron

La cantante sorprendió a la industria del cine al lograr una participación destacada en la banda sonora de una de las franquicias más exitosas

Guardar
La resiliencia y la reconstrucción después de la pérdida inspiran la letra de “Dream as One”, la nueva canción original que acompaña la saga de James Cameron (Miley Cyrus)

La participación de Miley Cyrus en la banda sonora de Avatar: Fire and Ash se gestó a partir de una experiencia personal marcada por la pérdida y la resiliencia. Tras los incendios que destruyeron su casa en Malibú en 2018, la cantante relató a Billboard que, al regresar a las ruinas, encontró un diamante entre las cenizas, símbolo de fortaleza y belleza que sobrevivió al desastre.

Esta imagen fue el punto de partida para la creación de “Dream as One”, el tema original que acompaña la nueva película de James Cameron. “A veces, eso es lo que se necesita para crear algo hermoso”, explicó Cyrus al recordar aquel momento.

La experiencia de reconstrucción tras la pérdida quedó reflejada en la letra de la canción, que transmite la idea de resistir y encontrar lo valioso en medio de la adversidad. El verso “Somos diamantes en la oscuridad. Puse mi cabeza en tu pecho y escuché a través de tu corazón” encapsula esa visión, según destacó la propia artista en diálogo con Billboard.

La cantante estadounidense canaliza vivencias
La cantante estadounidense canaliza vivencias personales en sus composiciones, fusionando experiencias dolorosas con mensajes de esperanza en su música para cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una conexión profunda con la historia de Avatar

La identificación de Cyrus con la trama de la película fue inmediata. En el especial “20/20” de ABC News, reproducido por Billboard, James Cameron detalló que la cantante vio en el fuego y la pérdida una representación del trauma y la posibilidad de reconstrucción, en sintonía con los temas centrales de la saga.

El director señaló que la artista se emocionó especialmente por la oportunidad de transformar su vivencia personal en un mensaje universal.

Cyrus manifestó que su objetivo era que la canción transmitiera la sensación de alivio y superación, como una exhalación después de un periodo difícil: “Quería que ‘Dream as One’ se sintiera como un respiro: ‘Lo logramos’”, afirmó.

El estreno de la película el 19 de diciembre marcó el inicio de un éxito comercial, con más de USD 220 millones en Estados Unidos y USD 760 millones a nivel global recaudados hasta la fecha.

La última entrega de la
La última entrega de la franquicia explora el dolor, la unión y el renacer, destacando la importancia de la superación en la historia de sus protagonistas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El método directo de Miley Cyrus para integrarse en grandes producciones

La llegada de Cyrus a la banda sonora de Avatar fue resultado de una estrategia directa y persistente. En la D23 Expo 2024, donde fue reconocida como Disney Legend junto a Cameron, la cantante aprovechó la ocasión para proponer personalmente su música al director, según relató a People y recogió Billboard.

Esta táctica ya le había permitido obtener la nominación al Globo de Oro por su canción para “The Last Showgirl”, al contactar directamente a Jamie Lee Curtis para ofrecerle un tema original.

Este enfoque se repitió en los Oscar 2025, donde Cyrus ofreció sus servicios musicales a productores y directores presentes en la ceremonia. “De verdad, por eso fui a los Oscar este año. A cada persona que se me acercaba y se presentaba, le decía: ‘Si necesitas música, estoy disponible’”, afirmó la artista en diálogo con Billboard.

Incluso manifestó su interés por participar en la serie “Baby Reindeer” de Netflix, aunque no estuviera confirmada una segunda temporada.

El acercamiento proactivo de Miley Cyrus a figuras clave de la industria le abrió puertas en el cine, logrando la nominación al Globo de Oro por su canción “Beautiful That Way” para “The Last Showgirl” (The Last Showgirl)

El significado y la recepción de “Dream as One”

Para Miley Cyrus, “Dream as One” representa mucho más que una simple canción para una película. La artista expresó que la experiencia de perderlo todo y reconstruirse a partir de las cenizas le otorgó al proyecto un significado especial: “Tiene para mí un sentido muy profundo”.

Cyrus subrayó que los temas de unidad, sanación y amor presentes en el film resuenan con su historia personal, y describió su integración al universo de Avatar como “un sueño hecho realidad”.

La colaboración entre Cyrus y Cameron fue resaltada por Billboard, que destaca la capacidad de la cantante para transformar la adversidad en arte. Su método directo y su perseverancia consolidaron su presencia en grandes producciones, demostrando que el contacto personal y la autenticidad pueden abrir puertas incluso en los escenarios más exigentes.

Temas Relacionados

Miley CyrusJames CameronAvatarCantanteMúsicaCanciónProductoraOscarCineIndustria CinematográficaDream as OneBanda SonoraNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

James Norton cuestionó el impacto de la inteligencia artificial en los rodajes: “El peligro para los actores y técnicos es real”

El destacado actor británico describió en Esquire cómo la tecnología genera preocupación real dentro de la industria audiovisual, abordando las consecuencias de cambios técnicos y narrativos para el empleo tradicional en el sector digital

James Norton cuestionó el impacto

‘Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’ revela primer adelanto y fecha oficial de estreno

El caótico universo de “Malcolm” regresa con Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek

‘Malcolm el de en medio:

Randy Havens reveló su mayor deseo con Stranger Things: “Siempre esperé que el Sr. Clarke se involucre realmente en la acción”

El actor estadounidense, conocido por su papel del profesor de ciencias, confesó en “Popternative” sus anhelos sobre nuevas oportunidades en la última temporada y el impacto de expandir su participación en la trama

Randy Havens reveló su mayor

Kate Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas fueron con chicas: “Sin duda sentía curiosidad”

La actriz contó que esta experiencia fue clave para su primer papel en “Criaturas celestiales”

Kate Winslet reveló que sus

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

Las apuestas sobre Holly, la fecha clave del 6 de noviembre y los guiños a lo que esconde el diario del doctor Brenner mantienen a los seguidores atentos a cada nuevo giro antes del gran final

¿Quién abrirá la puerta final
DEPORTES
Claudio Úbeda seguirá como entrenador

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

TELESHOW
Griselda Siciliani estrenó nuevo look

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

INFOBAE AMÉRICA

Juez negó el habeas corpus

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera

Todos los productos con nicotina son dañinos para el corazón: cuáles son los riesgos