Así fue como Miley Cyrus conquistó el universo de Avatar junto a James Cameron

La resiliencia y la reconstrucción después de la pérdida inspiran la letra de “Dream as One”, la nueva canción original que acompaña la saga de James Cameron (Miley Cyrus)

La participación de Miley Cyrus en la banda sonora de Avatar: Fire and Ash se gestó a partir de una experiencia personal marcada por la pérdida y la resiliencia. Tras los incendios que destruyeron su casa en Malibú en 2018, la cantante relató a Billboard que, al regresar a las ruinas, encontró un diamante entre las cenizas, símbolo de fortaleza y belleza que sobrevivió al desastre.

Esta imagen fue el punto de partida para la creación de “Dream as One”, el tema original que acompaña la nueva película de James Cameron. “A veces, eso es lo que se necesita para crear algo hermoso”, explicó Cyrus al recordar aquel momento.

La experiencia de reconstrucción tras la pérdida quedó reflejada en la letra de la canción, que transmite la idea de resistir y encontrar lo valioso en medio de la adversidad. El verso “Somos diamantes en la oscuridad. Puse mi cabeza en tu pecho y escuché a través de tu corazón” encapsula esa visión, según destacó la propia artista en diálogo con Billboard.

La cantante estadounidense canaliza vivencias personales en sus composiciones, fusionando experiencias dolorosas con mensajes de esperanza en su música para cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una conexión profunda con la historia de Avatar

La identificación de Cyrus con la trama de la película fue inmediata. En el especial “20/20” de ABC News, reproducido por Billboard, James Cameron detalló que la cantante vio en el fuego y la pérdida una representación del trauma y la posibilidad de reconstrucción, en sintonía con los temas centrales de la saga.

El director señaló que la artista se emocionó especialmente por la oportunidad de transformar su vivencia personal en un mensaje universal.

Cyrus manifestó que su objetivo era que la canción transmitiera la sensación de alivio y superación, como una exhalación después de un periodo difícil: “Quería que ‘Dream as One’ se sintiera como un respiro: ‘Lo logramos’”, afirmó.

El estreno de la película el 19 de diciembre marcó el inicio de un éxito comercial, con más de USD 220 millones en Estados Unidos y USD 760 millones a nivel global recaudados hasta la fecha.

La última entrega de la franquicia explora el dolor, la unión y el renacer, destacando la importancia de la superación en la historia de sus protagonistas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El método directo de Miley Cyrus para integrarse en grandes producciones

La llegada de Cyrus a la banda sonora de Avatar fue resultado de una estrategia directa y persistente. En la D23 Expo 2024, donde fue reconocida como Disney Legend junto a Cameron, la cantante aprovechó la ocasión para proponer personalmente su música al director, según relató a People y recogió Billboard.

Esta táctica ya le había permitido obtener la nominación al Globo de Oro por su canción para “The Last Showgirl”, al contactar directamente a Jamie Lee Curtis para ofrecerle un tema original.

Este enfoque se repitió en los Oscar 2025, donde Cyrus ofreció sus servicios musicales a productores y directores presentes en la ceremonia. “De verdad, por eso fui a los Oscar este año. A cada persona que se me acercaba y se presentaba, le decía: ‘Si necesitas música, estoy disponible’”, afirmó la artista en diálogo con Billboard.

Incluso manifestó su interés por participar en la serie “Baby Reindeer” de Netflix, aunque no estuviera confirmada una segunda temporada.

El acercamiento proactivo de Miley Cyrus a figuras clave de la industria le abrió puertas en el cine, logrando la nominación al Globo de Oro por su canción “Beautiful That Way” para “The Last Showgirl” (The Last Showgirl)

El significado y la recepción de “Dream as One”

Para Miley Cyrus, “Dream as One” representa mucho más que una simple canción para una película. La artista expresó que la experiencia de perderlo todo y reconstruirse a partir de las cenizas le otorgó al proyecto un significado especial: “Tiene para mí un sentido muy profundo”.

Cyrus subrayó que los temas de unidad, sanación y amor presentes en el film resuenan con su historia personal, y describió su integración al universo de Avatar como “un sueño hecho realidad”.

La colaboración entre Cyrus y Cameron fue resaltada por Billboard, que destaca la capacidad de la cantante para transformar la adversidad en arte. Su método directo y su perseverancia consolidaron su presencia en grandes producciones, demostrando que el contacto personal y la autenticidad pueden abrir puertas incluso en los escenarios más exigentes.