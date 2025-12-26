“El mundo de la moda cambió de manera radical”, aseguró Cindy Crawford al recordar su primera portada

La supermodelo reveló en entrevista cómo la autenticidad y el instinto impulsaron su carrera profesional fuera de las pasarelas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La supermodelo Cindy Crawford regresa a la portada de Vogue México y Latinoamérica en la edición de enero de 2026, situándose en el centro del debate sobre la transformación de la moda y el significado del legado en un ámbito donde el cambio es constante.

Desde su hogar frente al mar en Malibú, Crawford compartió con Vogue México y Latinoamérica los hitos de su carrera, su visión sobre el paso del tiempo y su manera de abordar la maternidad y la autenticidad, tanto en lo personal como en lo profesional.

“El mundo de la moda cambió de manera radical desde que aparecí por primera vez en la portada de Vogue US en agosto de 1986”, recordó Cindy Crawford, aludiendo a la imagen capturada por Richard Avedon bajo la dirección de Grace Mirabella, entonces editora en jefe.

Cindy Crawford regresa a la portada de Vogue México 2026 y reflexiona sobre los cambios en la industria de la moda

Ese debut, según Crawford, apenas anticipaba el alcance de lo que su carrera representaría: “En ese tiempo, mi nombre se leía apenas en una esquina, solo se hablaba de un maquillaje novedoso: ojos más desnudos y una boca definida”.

Expansión profesional y confianza en el instinto

La influencia de Crawford se forjó en las pasarelas, pero también al expandir su presencia más allá de ellas. “No fue intencional al principio, pero soy una estudiante de la vida y aprendes cuando estás rodeada de gente inteligente; empecé a tener más opiniones y a expresarlas”, explicó a Vogue México y Latinoamérica.

Sobre su recordado comercial de una reconocida gaseosa, fuera de los parámetros habituales para una modelo de Vogue, sostuvo: “No era lo típico para una modelo de Vogue, pero era algo que me parecía coherente con mi imagen y gracias a eso terminé llegando a House of Style, lo que amplió mi audiencia, MTV tenía más hombres que mujeres”.

Cindy Crawford destacó el valor de asumir riesgos creativos, como en su primer video de ejercicios y el icónico comercial de Pepsi (Créditos: Instagram/@cindycrawford)

El verdadero salto, según describió, llegó con su primer video de ejercicios, una iniciativa propia: “Fue la primera vez que asumí un riesgo. Fui una de las productoras, fue idea mía, y como fue exitoso, me dio mucha seguridad para seguir confiando en mi instinto”.

Crawford reconoció que no todas sus apuestas funcionaron, y esas experiencias le dejaron aprendizajes duraderos: “Aprendes tanto o incluso más de las cosas que no funcionaron, pero me ayudó a darme cuenta de que al menos merecía un lugar en la mesa y creo que eso es muy importante para las mujeres en general”.

Generaciones y la perspectiva de Kaia Gerber

Las resonancias culturales del fenómeno de las supermodelos de los 90 permanecen vigentes, algo que Crawford redescubre a través de su hija, Kaia Gerber. “Es gracioso porque lo veo especialmente a través de los ojos de Kaia. Me pregunta cosas como, ‘¿todavía tienes esa chamarra?’, y me hace pensar: ‘Debí haber sido genial si ahora lo quieres’”, compartió.

La maternidad otorga a Crawford nuevas perspectivas sobre el legado de las supermodelos y la evolución de la moda a través de su hija, Kaia Gerber (REUTERS/Mario Anzuoni)

Subrayó las diferencias de época y el valor de la moda de aquellos años: “En los 90 volvíamos a los 60, pero la moda de los 90 era muy marcada, aunque simple, y era muy femenina, no demasiado suave o delicada, pero sí acentuaba el cuerpo femenino. Y no teníamos estilistas en esa época, simplemente nos poníamos la ropa”.

Belleza real, presión social y nuevos estándares

Respecto a los estándares de belleza actuales, Crawford adoptó una postura de apertura y respeto hacia las decisiones individuales: “Nunca quiero ser juiciosa. Pienso que cada mujer debería poder tomar sus propias decisiones y cada hombre las suyas”.

Expresó su inquietud por la presión que enfrentan las generaciones jóvenes: “Sí me siento un poco triste por la generación más joven porque se volvió algo normalizado. Olvidamos buscar la belleza natural”.

Crawford subraya la importancia de la confianza en uno mismo y el aprendizaje tras apuestas fallidas en un entorno competitivo

En ese sentido, el diálogo con su hija es permanente en este ámbito: “Siempre hablo con mi hija sobre eso, le digo que debería ser ella quien marque la tendencia, porque el péndulo se fue hacia el otro extremo”.

Equilibrio, liderazgo y autenticidad en el presente

Actualmente, Crawford equilibra los viajes con su esposo Rande Gerber y una vida familiar tranquila, ahora que sus hijos son adultos. Aunque continúa activa como empresaria al frente de su línea de cuidado de la piel Meaningful Beauty, valora el equilibrio alcanzado.

“Ahora mi ritmo de vida es otro”, expresó Cindy Crawford, reflejando satisfacción con el escenario que construyó. En la entrevista con Vogue México y Latinoamérica, subrayó la importancia de confiar en las propias decisiones y de redefinir los conceptos de liderazgo y permanencia en la industria.

En un entorno donde la moda y el tiempo suelen imponer sus reglas, la trayectoria de Cindy Crawford demuestra que la experiencia puede convertirse en fuente de autenticidad y fortaleza, desafiando las expectativas del sector.