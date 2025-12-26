Entretenimiento

“El mundo de la moda cambió de manera radical”, aseguró Cindy Crawford al recordar su primera portada

La supermodelo relató en entrevista con Vogue México y Latinoamérica cómo su debut a finales de los años 80 marcó el inicio de una época de transformaciones profundas en la industria

Guardar
La supermodelo reveló en entrevista
La supermodelo reveló en entrevista cómo la autenticidad y el instinto impulsaron su carrera profesional fuera de las pasarelas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La supermodelo Cindy Crawford regresa a la portada de Vogue México y Latinoamérica en la edición de enero de 2026, situándose en el centro del debate sobre la transformación de la moda y el significado del legado en un ámbito donde el cambio es constante.

Desde su hogar frente al mar en Malibú, Crawford compartió con Vogue México y Latinoamérica los hitos de su carrera, su visión sobre el paso del tiempo y su manera de abordar la maternidad y la autenticidad, tanto en lo personal como en lo profesional.

“El mundo de la moda cambió de manera radical desde que aparecí por primera vez en la portada de Vogue US en agosto de 1986”, recordó Cindy Crawford, aludiendo a la imagen capturada por Richard Avedon bajo la dirección de Grace Mirabella, entonces editora en jefe.

Cindy Crawford regresa a la
Cindy Crawford regresa a la portada de Vogue México 2026 y reflexiona sobre los cambios en la industria de la moda

Ese debut, según Crawford, apenas anticipaba el alcance de lo que su carrera representaría: “En ese tiempo, mi nombre se leía apenas en una esquina, solo se hablaba de un maquillaje novedoso: ojos más desnudos y una boca definida”.

Expansión profesional y confianza en el instinto

La influencia de Crawford se forjó en las pasarelas, pero también al expandir su presencia más allá de ellas. “No fue intencional al principio, pero soy una estudiante de la vida y aprendes cuando estás rodeada de gente inteligente; empecé a tener más opiniones y a expresarlas”, explicó a Vogue México y Latinoamérica.

Sobre su recordado comercial de una reconocida gaseosa, fuera de los parámetros habituales para una modelo de Vogue, sostuvo: “No era lo típico para una modelo de Vogue, pero era algo que me parecía coherente con mi imagen y gracias a eso terminé llegando a House of Style, lo que amplió mi audiencia, MTV tenía más hombres que mujeres”.

Cindy Crawford destacó el valor
Cindy Crawford destacó el valor de asumir riesgos creativos, como en su primer video de ejercicios y el icónico comercial de Pepsi (Créditos: Instagram/@cindycrawford)

El verdadero salto, según describió, llegó con su primer video de ejercicios, una iniciativa propia: “Fue la primera vez que asumí un riesgo. Fui una de las productoras, fue idea mía, y como fue exitoso, me dio mucha seguridad para seguir confiando en mi instinto”.

Crawford reconoció que no todas sus apuestas funcionaron, y esas experiencias le dejaron aprendizajes duraderos: “Aprendes tanto o incluso más de las cosas que no funcionaron, pero me ayudó a darme cuenta de que al menos merecía un lugar en la mesa y creo que eso es muy importante para las mujeres en general”.

Generaciones y la perspectiva de Kaia Gerber

Las resonancias culturales del fenómeno de las supermodelos de los 90 permanecen vigentes, algo que Crawford redescubre a través de su hija, Kaia Gerber. “Es gracioso porque lo veo especialmente a través de los ojos de Kaia. Me pregunta cosas como, ‘¿todavía tienes esa chamarra?’, y me hace pensar: ‘Debí haber sido genial si ahora lo quieres’”, compartió.

La maternidad otorga a Crawford
La maternidad otorga a Crawford nuevas perspectivas sobre el legado de las supermodelos y la evolución de la moda a través de su hija, Kaia Gerber (REUTERS/Mario Anzuoni)

Subrayó las diferencias de época y el valor de la moda de aquellos años: “En los 90 volvíamos a los 60, pero la moda de los 90 era muy marcada, aunque simple, y era muy femenina, no demasiado suave o delicada, pero sí acentuaba el cuerpo femenino. Y no teníamos estilistas en esa época, simplemente nos poníamos la ropa”.

Belleza real, presión social y nuevos estándares

Respecto a los estándares de belleza actuales, Crawford adoptó una postura de apertura y respeto hacia las decisiones individuales: “Nunca quiero ser juiciosa. Pienso que cada mujer debería poder tomar sus propias decisiones y cada hombre las suyas”.

Expresó su inquietud por la presión que enfrentan las generaciones jóvenes: “Sí me siento un poco triste por la generación más joven porque se volvió algo normalizado. Olvidamos buscar la belleza natural”.

Crawford subraya la importancia de
Crawford subraya la importancia de la confianza en uno mismo y el aprendizaje tras apuestas fallidas en un entorno competitivo

En ese sentido, el diálogo con su hija es permanente en este ámbito: “Siempre hablo con mi hija sobre eso, le digo que debería ser ella quien marque la tendencia, porque el péndulo se fue hacia el otro extremo”.

Equilibrio, liderazgo y autenticidad en el presente

Actualmente, Crawford equilibra los viajes con su esposo Rande Gerber y una vida familiar tranquila, ahora que sus hijos son adultos. Aunque continúa activa como empresaria al frente de su línea de cuidado de la piel Meaningful Beauty, valora el equilibrio alcanzado.

“Ahora mi ritmo de vida es otro”, expresó Cindy Crawford, reflejando satisfacción con el escenario que construyó. En la entrevista con Vogue México y Latinoamérica, subrayó la importancia de confiar en las propias decisiones y de redefinir los conceptos de liderazgo y permanencia en la industria.

En un entorno donde la moda y el tiempo suelen imponer sus reglas, la trayectoria de Cindy Crawford demuestra que la experiencia puede convertirse en fuente de autenticidad y fortaleza, desafiando las expectativas del sector.

Temas Relacionados

Cindy CrawfordVogue México y LatinoaméricaSupermodelos de los 90Evolución de la modaKaia GerberBelleza realNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’

La nueva película de James Cameron amplía la mitología con criaturas extraordinarias, alianzas inesperadas y desafíos ambientales. Cuáles son las claves esenciales para sumergirse en esta experiencia visual y narrativa que redefine la ciencia ficción contemporánea

Guía esencial de Pandora: personajes,

“Las mujeres avanzan en Hollywood y hacen que las cosas ocurran”, afirmó Jennifer Aniston sobre el rol femenino en el futuro de la industria

La actriz subrayó en diálogo con ELLE el valor de sumar nuevas voces y propuestas con perspectiva de género, convencida de que la diversidad y la creatividad potencian el crecimiento y la transformación de la industria audiovisual

“Las mujeres avanzan en Hollywood

Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

La banda comunicó el deceso de Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad

Murió Perry Bamonte, músico de

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

Catorce años después de una de las separaciones más comentadas de Hollywood, la dupla se reunió durante las fiestas de fin de año

El reencuentro navideño de Arnold

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

Aunque ha dirigido algunos de los mayores éxitos de taquilla, el director reveló qué obra ocupa un lugar especial en su corazón y cómo el paso del tiempo ha influido en su mirada

La película que es un
DEPORTES
Dolor en el fútbol francés

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

Abierto de Australia: quiénes son los ocho tenistas argentinos que disputarán la clasificación

La IFFHS dio a conocer los rankings con los mejores de la temporada: las posiciones de Messi, Dibu Martínez y Scaloni

TELESHOW
Martín Ortega compartió la Navidad

Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La oposición de Nicaragua le

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen