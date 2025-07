“Cumplir 50 años, para una mujer, es aterrador y abrumador”: Cindy Crawford expone la presión de la industria del entretenimiento

Cindy Crawford reveló el impacto de la fama y la presión social sobre la imagen femenina en la industria del modelaje (REUTERS)

“Cumplir 50 años, para una mujer, es aterrador y abrumador, especialmente si estás en el ojo público”, afirmó Cindy Crawford mientras conversaba con Monica Lewinsky para el pódcast Reclaiming. La supermodelo, icono de los años 90, exploró los desafíos y aprendizajes que marcaron su vida, desde la fama global hasta la reinvención individual.

Durante su reciente entrevista en Los Ángeles, reconoció el peso de una industria y una sociedad que ensalzan la juventud, generando presiones particulares para las figuras populares. Con respecto a ello, advirtió: “Vivimos en una sociedad muy edadista”.

Aunque su imagen fue reconocida en portadas y campañas internacionales, también sintió la responsabilidad de afrontar las expectativas ajenas. “A veces la gente tiene una idea preconcebida de quién eres antes de conocerte”, compartió.

A su vez, distinguió claramente la figura icónica de la persona real: “Entiendo que Cindy Crawford es un producto, es una faceta de quien soy, pero no es la totalidad de mi persona”. Sumado a que admitió la dificultad de mostrarse vulnerable en un entorno que la identifica con la perfección.

En la entrevista con Monica Lewinsky, la ex supermodelo destacó la importancia de apropiarse de la propia historia y desafiar los estigmas del modelaje (Reclaiming)

Familia, resiliencia y el impacto del duelo

La historia personal de la modelo de pasarela estuvo marcada por el esfuerzo académico, más que por la imagen. Recordó que durante su infancia en el Medio Oeste de Estados Unidos, los elogios se centraban en su dedicación a los estudios: “Me consideraba la estudiante, no la más popular ni la reina del baile”.

Uno de los hechos más significativos de su vida fue la pérdida de su hermano menor, Jeff, por leucemia. “Mi madre pasó por mucho”, reconoció, destacando la resiliencia materna como guía. Además agregó: “Solo con el tiempo entendí que ver el vaso medio lleno es una de las decisiones más valientes que se pueden tomar”.

Frente aquel episodio, tanto la fe como la comunidad religiosa fueron cruciales para la contención familiar. “Ver cómo la fe ayudó a mi madre a lidiar con la muerte de un hijo me marcó profundamente”, aseguró.

Para Crawford, el duelo es un tema poco abordado socialmente. Tras la muerte de su hermano, más le impactó el silencio ajeno que las palabras equivocadas. Esta experiencia le permitió desarrollar una empatía más profunda y entender la importancia del acompañamiento ante el dolor.

Crawford destacó el rol de su familia en diferentes momentos y aspectos de su vida privada (REUTERS)

De estudiante a líder empresarial

Cindy Crawford se destacó primero como estudiante, al obtener una beca en Northwestern University para ingeniería química, aunque finalmente optó por el modelaje. “No entendía que modelar podía ser un trabajo real”, recordó. Además, durante su carrera enfrentó estigmas sobre la inteligencia de las modelos: “Cuando la gente me trataba como si fuera tonta, sabía que eso decía más de ellos que de mí”.

Su distintivo se fortaleció incluso en situaciones inesperadas, como posar sobre una tabla de surf para Vogue sin mojarse el cabello. Después de 17 años como imagen de una marca cosmética, creó su propia línea de cuidado de la piel, Meaningful Beauty, junto al Dr. Sabat y empresarios estadounidenses. “Sabía que era el momento de hacer mi propio camino. No podía promocionar un producto en el que no creyera”, relató.

“Las supermodelos”: apropiación de su historia

Como productora ejecutiva en Las supermodelos, junto a Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington, buscó retomar el control de su narrativa. y señaló: “Quería tener la oportunidad de contar nuestra versión antes de que alguien más lo hiciera”.

A su vez, comparó el grupo con una banda musical y subrayó la potencia colectiva de sus carreras: “Éramos cuatro mujeres de diferentes lugares y estilos, y juntas éramos más que la suma de las partes”. También reconoció que la competencia entre ellas existía, pero sin resentimiento: “Había envidia, pero no celos. A veces pensaba ‘me hubiera gustado hacer esa sesión’, pero no deseaba que la otra no la tuviera”.

La colaboración con otras supermodelos de la industria fortaleció su carrera y su narrativa colectiva (Apple TV+)

Nueva etapa y lecciones de la industria con su imagen

Actualmente, vive la experiencia del “nido vacío”, con sus hijos adultos e independientes. “Siempre invertimos en nuestra relación, hacíamos viajes sin los niños, pero ahora realmente tenemos tiempo para nosotros”, admitió.

Junto a su esposo Rande Gerber, encontró en Miami un espacio renovado y más relajado, lejos de los impactos de los incendios sufridos en la costa californiana. A propósito de ello, afirmó: “Estamos encontrando un ritmo diferente y lo estamos disfrutando mucho”, valorando esta oportunidad de redescubrir la pareja.

A lo largo de su trayectoria, la referente del modelaje aprendió la importancia de conectar con fotógrafos como Herb Ritts y Marco Glaviano. “Con Herb me sentía completamente segura, él veía a las personas como arquitectura, no las sexualizaba”, explicó. Sobre fotos desnudas, revela que solo se arrepiente de aquella en la que se sintió manipulada y, tras ser madre, decidió cuidar aún más el impacto de su imagen.

La modelo enfatizó sobre la importancia de la honestidad y la confianza en la construcción de un legado duradero en la industria (Reclaiming)

Reflexiones sobre originalidad y reinvención

La charla para el podcast Reclaiming with Monica Lewinsky concluyó con un mensaje de autenticidad. Tras la fama, el duelo y la transformación profesional, Cindy Crawford valora la importancia de apropiarse de la propia historia y abrazar los cambios con actitud positiva.

“Ahora estoy reclamando mi vida en pareja, disfrutando de esta nueva etapa”, concluyó sobre su filosofía de vida. El legado que dejó en la industria queda enmarcado por la honestidad, el equilibrio y la confianza en los recorridos personales.