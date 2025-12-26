Entretenimiento

Drew Barrymore publicó una foto sin maquillaje ni filtros: “Envejecer es un privilegio”

La actriz impactó en Instagram al mostrarse al natural y hablar abiertamente sobre su decisión de evitar la cirugía plástica.

Drew Barrymore mostró su cara
Drew Barrymore mostró su cara al natural para celebrar su edad. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Instagram/Drew Barrymore)

Drew Barrymore sigue demostrando que la verdadera belleza está en aceptar el paso del tiempo con naturalidad. La actriz, de 50 años compartió recientemente en Instagram un Reel sin maquillaje, mostrando su rostro al natural y acompañándolo con la frase: “Envejecer es un privilegio que nunca daré por sentado”.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: admiración, elogios y un aluvión de comentarios celebrando su autenticidad. La publicación fue recibida con entusiasmo por fans de todas las edades, que encontraron en la actriz un modelo de aceptación y autoestima.

Entre los comentarios destacados, la actriz y escritora Giovanna Fletcher escribió: “¡Sí, mil veces, SÍ! Qué suerte tenemos de estar vivos para hacer todas las cosas”, mientras la chef Carla Hall agregó: “¡Esas hermosas líneas de risa y sonrisa lo SON TODO!”.

Drew Barrymore subió un video
Drew Barrymore subió un video donde aparece con su rostro al natural. (Instagram/Drew Barrymore)

Otro fan reflexionó: “Envejecer es prueba de que todavía estamos aquí. Todavía aprendiendo. Todavía convirtiéndonos en quienes somos”. Incluso celebridades jóvenes, como Bella Thorne, expresaron su entusiasmo: “¡Necesitamos más de esto!”.

Lejos de ser la primera vez que Drew Barrymore aborda su enfoque sobre el envejecimiento, la actriz ha defendido en múltiples ocasiones su decisión de evitar cirugías plásticas.

En su programa de televisión, confirmó que nunca se ha sometido a ninguna intervención estética y que no planea hacerlo. “Tengo una personalidad altamente adictiva, y eso es lo que me hace evitar nips y tucks”, explicó a People en 2023.

La actriz teme que iniciar un camino de alteraciones cosméticas la lleve a perseguir cambios sin fin, por lo que prefiere mantener su aspecto natural y aceptarse tal como es.

Drew Barrymore afirmó que no
Drew Barrymore afirmó que no quiere realizarse alguna cirugía estética. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de su postura firme sobre no recurrir a la cirugía, Barrymore no descuida su cuidado personal. Es conocida por experimentar con productos de belleza y recientemente compartió su entusiasmo por los resultados obtenidos con la línea de cuidado de la piel de Martha Stewart, Elm Biosciences, describiendo su piel como “realmente luminosa”.

Sin embargo, enfatiza que la belleza y el cuidado personal no deben confundirse con la presión por mantenerse joven de manera artificial.

La famosa también ha reiterado su postura de respeto hacia los demás y sus decisiones estéticas. “Hagan lo que funcione para ustedes. Lo único que sé es que no debemos juzgar a otros porque hagan las cosas de manera diferente. Cada uno está en su propio camino, y tenemos que apoyarnos mutuamente”, dijo en su programa.

Drew Barrymore aseguró que no
Drew Barrymore aseguró que no juzga a quienes se realizan procedimientos estéticos. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Este enfoque refleja una filosofía de vida basada en la aceptación y en valorar la experiencia de cada etapa, sin comparaciones ni estándares impuestos por la industria del entretenimiento.

Desde sus inicios como actriz a los 7 años, Drew Barrymore ha estado en el ojo público, pero ha logrado mantener una relación saludable con su imagen.

