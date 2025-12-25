Entretenimiento

Mariah Carey logra otra victoria en la demanda por “All I Want For Christmas Is You”

La cantante fue demandada por presunto plagio de su icónico tema navideño, pero el caso fue desestimado

Mariah Carey recibirá una gran
Mariah Carey recibirá una gran suma de dinero en compensación por la demanda. (Captura de video)

Mariah Carey, conocida mundialmente como la “Queen of Christmas”, obtuvo otra victoria legal relacionada con su icónico éxito navideño “All I Want for Christmas Is You”.

La cantante, de 56 años, fue demandada por dos compositores que alegaban que había plagiado su tema homónimo de 1989, pero el caso fue finalmente desestimado y ahora la artista ha recibido sanciones económicas de casi seis cifras a su favor.

Los músicos Andy Stone y Troy Powers, famosos por su participación en Vince Vance & The Valiants, habían presentado originalmente una demanda por 20 millones de dólares, alegando que Mariah copió su canción de 1989. Según su argumento, existían similitudes sustanciales en la letra, la melodía y la esencia general de los temas navideños.

Stone y Powers sostuvieron que, tras haber colocado su canción en las listas de Billboard durante la temporada navideña de 1993, Carey “presentó estas obras como propias con una historia de origen increíble”.

Los demandantes afirmaron que Mariah
Los demandantes afirmaron que Mariah Carey copió la letra original de su tema para "All i want for christmas is you". (Captura de video)

Cabe recordar que Mariah Carey lanzó su famosa canción y el videoclip correspondiente en 1994, como parte de su álbum navideño Merry Christmas, consolidando un legado que, más de dos décadas después, sigue marcando récords en la industria musical.

Tras la desestimación de la demanda en marzo de 2025, el juez a cargo del caso encontró que la acción legal de los compositores “carecía de mérito” y determinó que había “buena razón para disuadir a las personas de presentar demandas infundadas”.

Como consecuencia, los abogados de Andy Stone y Troy Powers fueron ordenados a pagar sanciones a Carey por un total de $92,303.20. Además, deberán cubrir varios miles de dólares más a otras partes involucradas en el caso, elevando la cifra cercana a los 110 mil en total.

Este triunfo legal se produce apenas una semana después de que Carey celebrara su 100ª semana acumulada en la cima de la lista Billboard Hot 100 a lo largo de su carrera, un récord logrado gracias a 19 de sus canciones que alcanzaron el número uno, incluida su emblemática canción navideña.

Andy Stone y Troy Powers
Andy Stone y Troy Powers deberán pagar 110 mil dólares a Mariah Carey en compensación. (Europa Press)

Su primer éxito en la cima de la lista fue Vision of Love, lanzado como parte de su álbum debut homónimo en 1990. Entre otros éxitos destacados se incluyen Emotions (1991), Hero (1993), Always Be My Baby (1996), We Belong Together (2005) y Touch My Body (2008).

El tema “All I Want for Christmas Is You” no solo se consolidó como un clásico navideño, sino que también ha roto récords en las listas de éxitos. Ha encabezado el Billboard Hot 100 durante 21 semanas y acumuló 78 semanas en total en el listado, convirtiéndose en la canción más longeva de una artista femenina en la historia de esta lista.

Gracias al auge de los servicios de streaming, la canción volvió a alcanzar el top 10 de las canciones más reproducidas en 2017, y desde entonces ha permanecido entre los temas más escuchados cada temporada navideña, incluyendo este año.

Mariah Carey ha logrado mantener
Mariah Carey ha logrado mantener la canción en los primeros lugares de popularidad. (Captura de video)

El caso presentado por Stone y Powers era en realidad un reingreso de una demanda previa de 2022, en la que Stone también intentó demandar a Carey por supuesta infracción de derechos de autor.

La jueza encargada de la última audiencia subrayó que la acción legal “carecía de mérito” y enfatizó la necesidad de disuadir demandas sin fundamento, estableciendo un precedente que podría desalentar futuros intentos de litigio por supuestas similitudes creativas infundadas.

