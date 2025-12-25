Brooklyn Beckham reafirma su amor por Nicola Peltz en pleno distanciamiento con su familia

El gesto romántico de Brooklyn con Nicola se da en medio de una fuerte tensión familiar (REUTERS/Temilade Adelaja)

La reciente publicación de Brooklyn Beckham, en la que aparece tomado de la mano con Nicola Peltz Beckham y acompaña la imagen con la frase “Mi todo” en una historia de Instagram, evidenció la solidez de la pareja en un contexto de tensión familiar.

En la fotografía, el tatuaje en la mano de Brooklyn con la inscripción “mi hermosa chica Nicola” acentúa el gesto romántico en la víspera navideña, mientras en el ámbito familiar persiste un conflicto que involucra a varios integrantes de los Beckham.

El origen de la disputa surgió cuando, de acuerdo con US Sun, Brooklyn bloqueó en Instagram a sus padres, David y Victoria Beckham, y a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper.

Este hecho se produjo poco después de que Victoria, exintegrante de las Spice Girls y madre de Brooklyn, diera “Me gusta” a una publicación en la que su hijo compartía consejos culinarios sobre cómo sazonar un pollo con un proceso de cerveza-brining.

La interacción generó comentarios de seguidores que pedían la reconciliación familiar, lo que, según fuentes cercanas, llevó a Brooklyn a bloquear a sus familiares horas más tarde, considerando el gesto como una invasión a su espacio personal.

La publicación de Brooklyn Beckham junto a Nicola Peltz Beckham reaviva el interés por el conflicto familiar (Instagram/@brooklynpeltzbeckham)

Cruz Beckham, de 20 años, respondió en redes sociales y desmintió los rumores de que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn, mostrando una captura de un artículo del Daily Mail y afirmó: “No es cierto. Mis padres nunca dejarían de seguir a su hijo. Se despertaron bloqueados, igual que yo”, señaló Cruz en una historia de Instagram.

La situación ganó repercusión pública, especialmente porque Nicola, esposa de Brooklyn, tampoco sigue a sus suegros en la red social, y la actitud es recíproca.

¿Qué pasó con Brooklyn Beckham y su familia?

El distanciamiento entre Brooklyn y su familia no es reciente. En octubre de 2025, un informante declaró a Us Weekly que el fotógrafo y chef “no tenía interés en reconciliarse con la familia Beckham en este momento” y que su prioridad era mantener una vida tranquila junto a Nicola.

“Han construido su propio mundo juntos y están muy contentos con él. Quieren que las cosas se acomoden con naturalidad en lugar de intentar arreglar algo que aún les genera tensión”, añadió la fuente.

Brooklyn abordó los rumores sobre el conflicto familiar en declaraciones al Daily Mail y afirmó que, pese a los comentarios negativos, cuenta con el apoyo de Nicola: “Ella y yo simplemente hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, explicó el joven.

La familia Beckham enfrenta una nueva ola de rumores y declaraciones cruzadas (AP/Vianney Le Caer)

Mientras tanto, la pareja mantiene una imagen de unidad. Entre septiembre y octubre, ambos compartieron imágenes de una campaña de moda para Express, y en agosto renovaron sus votos matrimoniales, tres años después de casarse en Palm Beach, Florida.

“Fue hermoso. Queríamos una experiencia realmente bonita, un recuerdo muy lindo”, afirmó Brooklyn a People durante un evento en Los Ángeles. El joven comentó que renovaría sus votos “cada día” con Nicola, destacando que la relación ha moldeado su vida.

“Creo que lo más importante que alguien puede hacer es encontrar a esa persona con la que va a pasar el resto de su vida”, manifestó.

Brooklyn también inmortalizó el vínculo entre ambos al tatuarse los votos de su boda de 2022 en el cuerpo y aseguró a People que planea añadir las nuevas palabras compartidas con Nicola en la reciente ceremonia. “Estos votos fueron incluso más largos que los originales”, detalló.

Brooklyn y Nicola priorizan su vida en pareja ante la polémica con la familia (Instagram)

Al describir la rutina junto a Nicola, expresó: “No solemos salir a cenar ni a fiestas. Cuando estamos juntos, que es la mayor parte del tiempo, nos quedamos en casa con nuestros cuatro perros y tomamos vino”.