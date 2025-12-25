Entretenimiento

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó el tráiler de la Parte 1 con sorpresas y nuevos rostros

La nueva entrega, prevista para el 29 de enero de 2026, anticipa una trama centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek

El estreno de la cuarta temporada de Bridgerton se aproxima y su primer avance revela detalles clave sobre el rumbo de la exitosa serie de Netflix.

El tráiler de la Parte 1 anticipa un relato centrado en Benedict Bridgerton y su encuentro con Sophie Baek en un baile de máscaras, lo que marca el inicio de una trama cargada de romance y misterio.

Esta primera parte llegará a la plataforma el 29 de enero, presentando nuevas historias y desafíos para los personajes.

La temporada se inspira en “An Offer from a Gentleman”, el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn.

La historia gira en torno a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien asiste al baile organizado por su madre, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), en la alta sociedad británica.

El personaje de Benedict Bridgerton
El personaje de Benedict Bridgerton adquiere un protagonismo inédito en la nueva entrega de la serie (Netflix)

Durante el evento, Benedict conoce a Sophie Baek (Yerin Ha), una joven enigmática que asiste con una máscara plateada y cautiva a todos los presentes.

Desde este encuentro, Benedict queda intrigado por la identidad de la llamada “Dama de Plata”, lo que da inicio a una búsqueda llena de secretos y una atracción imposible de ignorar.

Según la showrunner Jess Brownell, la atmósfera del baile sumerge al espectador en una fantasía, estableciendo el eje central de esta entrega: la fantasía frente a la realidad.

La evolución de Benedict Bridgerton ocupa un lugar principal en la trama. Hasta ahora, el personaje había permanecido al margen de la estructura convencional de su familia, dedicado al arte y alejado de los compromisos sociales.

Sophie Baek irrumpe en la
Sophie Baek irrumpe en la historia como una joven enigmática y clave en la trama central (Netflix)

Ahora, según declaraciones de Thompson, la nueva temporada le otorga un protagonismo inédito: “Dedicar los ocho episodios a profundizar en él y construir toda una sinfonía en torno a Benedict es una gran oportunidad”.

Benedict enfrentará resistencias familiares y dilemas internos al descubrir una nueva faceta de sí mismo a través de su vínculo con Sophie.

En este contexto, la aparición de Sophie Baek introduce una dimensión novedosa. Sophie es una joven tenaz, desconocida en la élite y de origen humilde, lo que abre la puerta a un “mundo totalmente distinto” dentro del “ton”, donde los sirvientes también viven historias de coraje y ambición.

La naciente relación entre Benedict y Sophie permitirá explorar estos universos paralelos, llenos de intrigas bajo el brillo de las máscaras.

El estreno de los primeros
El estreno de los primeros episodios de la nueva temporada está previsto para el 29 de enero de 2026 (Netflix)

Junto a ellos regresan personajes como Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) y su esposo John (Victor Alli), de vuelta tras la luna de miel; además, Penelope Bridgerton (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) consolidan su vínculo y muestran nuevas dinámicas familiares. Lady Violet debe equilibrar los intereses de sus hijos con las expectativas de su entorno social.

La temporada suma también figuras nuevas que buscan renovar la escena de Mayfair. Katie Leung se incorpora al elenco como Araminta Gun, junto a Michelle Mao y Isabella Wei en los papeles de Rosamund y Posy Li, respectivamente. Esta familia entra en la competencia matrimonial de la alta sociedad y promete nuevas rivalidades y tramas.

Se destaca que esta entrega dará espacio para que estos y otros personajes secundarios tengan historias propias, ampliando el universo narrativo de la serie.

Penelope Bridgerton y Colin Bridgerton
Penelope Bridgerton y Colin Bridgerton consolidan su vínculo en la cuarta temporada de "Bridgerton" (Netflix)

Uno de los aspectos más destacados del avance es el cambio en el tono visual y narrativo. De acuerdo a Jess Brownell, la escenografía del baile permite que el público experimente un mundo de ensueño, una atmósfera que recorre la temporada.

Por su parte, la productora Shondaland describe el adelanto como “dulce y atrevido, tan fascinante como fantástico”, entrelazando misterio, sensualidad y una química notable entre los protagonistas.

Las fuentes coinciden en que la cuarta temporada eleva el romance y la audacia, apoyándose en la tensión entre los deseos y la realidad.

Desde la producción, la promoción incluye imágenes exclusivas, artes de presentación y nuevo material gráfico que muestran a los personajes en sus mejores galas para el baile de máscaras.

La adaptación se inspira en
La adaptación se inspira en el libro “An Offer from a Gentleman” de Julia Quinn (Netflix)

Los primeros cuatro episodios estarán disponibles desde el jueves 29 de enero de 2026, junto con retratos y contenido especial del reparto.

