Zoe Saldaña sorprendió al revelar lo que hizo con su premio Oscar

Zoe Saldaña confesó el destino que le dio a su Premio Oscar. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Este año, Zoe Saldaña ganó su primer premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, un musical dramático en español que ha captado la atención mundial.

Sin embargo, más allá del galardón, lo que ha llamado la atención es la forma en que la actriz de 46 años lo ha incorporado a su vida y cómo lo ha definido.

Durante la premiere en Los Ángeles de su nueva película Elio, el 10 de junio, la estrella reveló que el Oscar ahora reside en su oficina, pero tiene una peculiaridad especial para ella.

“Mi Oscar es de género fluido”, declaró Saldaña en entrevista con PEOPLE. Y añadió con una sonrisa: “Es trans y se identifica como ‘they/them’ (elle).”

Zoe Saldaña afirmó que su Oscar es trans y está exhibido en su oficina. (REUTERS/Daniel Cole)

La afirmación de la actriz fue recibida con humor y calidez, en consonancia con su postura abierta y moderna sobre la identidad y la diversidad.

La estatuilla dorada, tradicionalmente llamada “Oscar” y asociada con la masculinidad, ahora adquiere un nuevo matiz en manos de Saldaña, reflejando una mirada más inclusiva y personal sobre el arte y los premios.

Su Oscar no es solo un reconocimiento, es también un símbolo de cambio, diversidad y evolución. En palabras de la propia Zoe Saldaña: “Mi arte ahora está más presente en mi vida como madre, y eso me hace feliz. Y sí, mi Oscar es trans. Y está feliz también”.

Zoe Saldaña dijo que está feliz al igual que su Oscar. (REUTERS/Carlos Barria)

Cabe recordar que en Emilia Pérez, la artista interpreta a Rita, una abogada encargada de ayudar a un jefe de cartel —interpretada por Karla Sofía Gascón— a realizar una cirugía de afirmación de género para escapar de su vida criminal.

La película ha sido aclamada tanto por su enfoque audaz como por la sensibilidad con que trata temas de identidad, género y redención.

Su rol en esta historia no solo le trajo reconocimiento de la Academia, sino también una conexión emocional con un tema urgente en el cine contemporáneo.

La artista ha expresado su orgullo por formar parte de una obra que “rompe moldes” y amplía la representación en la pantalla.

Zoe Saldaña está orgullosa de ser parte de "Emilia Pérez". (Netflix vía AP)

El apoyo de los hijos de Zoe Saldaña

Pero no todo es drama en la carrera de Zoe Saldaña. En Elio, la nueva película animada de Disney/Pixar, da vida a Olga Solís, en una historia centrada en un niño soñador obsesionado con los alienígenas. Esta producción, orientada al público infantil, ha tenido un significado especial para ella como madre.

“Desde que me convertí en madre, siempre quise hacer arte que mis hijos pudieran disfrutar. Y esto me da puntos extra como mamá”, explicó la actriz en Good Morning America.

Sus tres hijos —Zen (8 años) y los gemelos Bowie y Cy (10 años)— la acompañaron en la alfombra roja del estreno y la famosa aseguró que los niños disfrutan de ver cintas en familia.

“Ver películas como esta juntos es especial. Reímos y lloramos en familia. Y ahora que están creciendo, se observan entre ellos para ver quién llora primero. Me gusta ser parte de ello. Siempre me miran y me dicen: ‘Por favor, no llores’. Porque lloro por todo”, confesó.

Zoe Saldaña admitió que disfruta ver películas con sus hijos (Splash News/The Grosby Group)

Aunque sus hijos suelen estar ajenos a la fama de su madre, incluso ellos comprendieron la magnitud de su logro con el Oscar. “Por lo general no les importa mucho mi trabajo, pero esta vez fue diferente”. Según contó, sus hijos compararon el premio con “ganar la Copa del Mundo”.

“Piensan en términos de fútbol. Así que cuando sus amigos les dijeron que lo que gané era importante, vinieron a casa y me dijeron, ‘Eso estuvo bastante cool, mamá, eso de ganar un premio gigante’”, explicó.