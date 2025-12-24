Tom Cruise y Paramount: los murmullos de una gran crisis que podría romper la relación tras dos décadas de éxitos

Tom Cruise y Paramount atraviesan la mayor crisis de su alianza por la disputa presupuestaria en la saga Misión Imposible (REUTERS/Henry Romero)

Durante más de dos décadas, la alianza entre Tom Cruise y Paramount ha sido fundamental en la industria del cine, con la saga Misión Imposible como uno de sus mayores éxitos comerciales y creativos. Esta relación, que consolidó al actor como protagonista y productor influyente, atraviesa actualmente su mayor crisis, marcada por una disputa sobre el presupuesto de las entregas más recientes de la franquicia.

Según The Hollywood Reporter, el enfrentamiento económico ha puesto en suspenso el futuro de la colaboración y amenaza los próximos proyectos que dependen de este vínculo.

La tensión se evidenció durante la planificación de las últimas películas de la saga. Intervinieron en una negociación clave en la que, según el citado medio, Cruise exigió “decenas de millones extra” para mantener el nivel técnico y espectacular que caracteriza a la serie. Las ediciones previas habían cosechado cifras destacadas, con recaudaciones superiores a USD 500 millones, pero estos ingresos se veían mermados por costos de producción que en ocasiones superaron los USD 400 millones, lo que reducía los márgenes y preocupaba a los ejecutivos del estudio.

"Misión Imposible: sentencia final" fue la última entrega de Paramount y Tom Cruise al momento (REUTERS/Henry Romero)

Un presupuesto negado

El conflicto alcanzó su punto álgido durante las reuniones para desarrollar Dead Reckoning y The Final Reckoning. La negociación se volvió tensa cuando David Ellison, CEO de Paramount y Skydance, respondió a la petición de Cruise de aumentar el presupuesto con una frase tajante: “Encuentra tu parte del dinero”, según recogió The Hollywood Reporter. Este comentario, reproducido en reportes estadounidenses, habría molestado profundamente al protagonista, quien habría decidido no asistir a nuevos encuentros si Ellison estaba presente.

La saga Misión Imposible generó ingresos superiores a USD 500 millones, pero los elevados costos de producción preocupan a los ejecutivos del estudio (Paramount Pictures)

Las versiones indican que, ante la presión y el riesgo de perder a su mayor estrella, la directiva de Paramount terminó accediendo a la demanda presupuestaria. Sin embargo, fuentes cercanas a Skydance, consultadas por el mismo medio, han restado importancia al enfrentamiento al describirlo como “un malentendido puntual” y asegurando que la relación se mantiene estable. Pese a ello, The Hollywood Reporter y relatos dentro del estudio respaldan la existencia de una “guerra silenciosa” con episodios de desconfianza interna y un desacuerdo valuado en más de USD 80 millones.

El poder de Cruise en la dinámica interna del estudio no es nuevo. Según el testimonio de Simon Pegg en el pódcast de Rob Lowe, el actor británico narró que, durante el rodaje de “Protocolo Fantasma” en 2011, Paramount intentó posicionar a Jeremy Renner como reemplazo potencial. “Trajo a Christopher McQuarrie, reescribió el guion y Tom mantuvo su puesto”, relató Pegg. Esta escena sirve como ejemplo del control ejercido por Cruise sobre sus proyectos y el rumbo de la franquicia, respaldado también por relatos sobre su capacidad para exigir incrementos millonarios en el presupuesto.

Las grandes escenas de riesgo que caracterizan la película requieren de inversiones millonarias (Paramount Pictures)

El futuro de Tom Cruise y la saga Misión Imposible

Las consecuencias del desencuentro afectan tanto a la continuación de Misión Imposible como a otros proyectos de Cruise. Según análisis citados por el medio, la próxima entrega de Top Gun 3 podría materializarse gracias al éxito previo de la franquicia, con “Top Gun: Maverick” alcanzando USD 1.400 millones en taquilla. No obstante, el desarrollo de Deeper, una superproducción de desastres submarinos con un presupuesto de USD 275 millones, está supeditado al acuerdo entre Cruise y Ellison, ya que otros grandes estudios han declinado financiar el proyecto.

Actualmente, la saga Misión Imposible se encuentra oficialmente suspendida, aunque sin una cancelación definitiva. Las cifras más recientes revelan que Dead Reckoning recaudó USD 571 millones con un costo de USD 291 millones y The Final Reckoning sumó USD 598 millones frente a un presupuesto de USD 400 millones, lo que ha contribuido a la cautela del estudio ante futuros desarrollos.

Christopher McQuarrie y Tom Cruise en la alfombra roja de "Misión Imposible: la sentencia final" (REUTERS/Henry Romero)

Frente a este escenario, tanto Cruise como Paramount buscan preservar la posibilidad de futuras colaboraciones, conscientes de su interdependencia en la creación de grandes producciones de alcance global, aseguran fuentes cercanas al estudio citadas por THR.

Durante la campaña de promoción de The Final Reckoning en el Festival de Cannes, Cruise fue consultado por el futuro de la saga y respondió centrando la atención en el cierre alcanzado: animó al público a disfrutar la película “ahora que todo llega a su culminación”, según recogió la prensa especializada.

En su última aparición ante medios, la referencia directa de Cruise a un posible final de la serie deja entrever un límite definitivo a la franquicia, señalando que incluso los rostros más emblemáticos del cine enfrentan las nuevas condiciones y restricciones del sector.