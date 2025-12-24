James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

James Cameron afirmó en una entrevista reciente que una broma realizada durante los Globos de Oro 2013 sobre su matrimonio fue inapropiada en un evento dedicado a celebrar el cine. REUTERS/Carlos Barria

Han pasado más de doce años desde la 70.ª edición de los Premios Globo de Oro, pero James Cameron todavía recuerda con incomodidad una broma que considera ofensiva. En una nueva entrevista, el director afirmó que un comentario realizado por Amy Poehler durante la ceremonia de 2013 “fue demasiado lejos” y no correspondía al espíritu de un evento dedicado a celebrar el cine y a quienes lo hacen posible.

El cineasta, responsable de títulos como Titanic y la saga Avatar, abordó el tema al reflexionar sobre la percepción pública que se construyó a partir de aquel momento. Según explicó, la risa generalizada ante el comentario evidenció una visión simplificada de su figura profesional y personal, pese a que muchas personas no conocen realmente su forma de trabajar ni su trayectoria.

En declaraciones recientes a The New York Times, Cameron sostuvo que, aunque suele tolerar las bromas y la sátira, aquella indirecta cruzó un límite. Para él, el contexto de la gala hacía que el chiste resultara inapropiado y redujera el reconocimiento al trabajo cinematográfico que se celebraba esa noche.

Amy Poehler lanzó el comentario durante el monólogo de apertura de la 70.ª edición de los Globos de Oro al referirse a la película Zero Dark Thirty. REUTERS/Mario Anzuoni

El comentario que marcó la gala de 2013

La polémica se originó durante el monólogo de apertura de los Globos de Oro de 2013, conducidos por Tina Fey y Amy Poehler. En ese espacio, Poehler aludió a la representación de la tortura en Zero Dark Thirty, película nominada a Mejor Película, con la frase: “Cuando se trata de tortura, confío en la mujer que pasó tres años casada con James Cameron”.

La broma hacía referencia al matrimonio que Cameron mantuvo con Kathryn Bigelow, directora de Zero Dark Thirty, entre 1989 y 1991. Bigelow fue la tercera esposa del realizador y, en ese momento, competía en la temporada de premios con una obra centrada en la cacería de Osama bin Laden.

Para Cameron, el comentario no solo fue una burla personal, sino también una forma de desviar la atención del trabajo cinematográfico. Afirmó que el hecho de que el público lo celebrara reflejaba una imagen distorsionada de su figura, ajena a su realidad profesional.

Kathryn Bigelow dirigió Zero Dark Thirty y compitió en la temporada de premios con Avatar durante ceremonias clave como los Premios Oscar. REUTERS/Remo Casilli

La relación con Kathryn Bigelow y la temporada de premios

Lejos de una rivalidad personal, Cameron aclaró que mantiene una relación amistosa con Kathryn Bigelow. Ambos compartieron una etapa particularmente visible durante la temporada de premios 2009-2010, cuando Avatar compitió con The Hurt Locker en múltiples ceremonias, incluidos los Premios Óscar.

En aquella ocasión, Bigelow se impuso con los galardones a Mejor Película y Mejor Dirección, convirtiéndose en la primera mujer en ganar este último premio. Cameron recordó que fue el primero en ponerse de pie y aplaudir su victoria, subrayando el respeto mutuo entre ambos cineastas.

El director explicó que tanto él como Bigelow encontraron curiosa la “metanarrativa” mediática que se generó alrededor de su pasado matrimonial. Sin embargo, también reconoció que existía preocupación por que ese enfoque restara credibilidad al trabajo de ella como directora, desplazando la conversación desde la película hacia aspectos personales.

Los Globos de Oro de 2026 y posibles reencuentros

La mención a Poehler vuelve a cobrar actualidad de cara a la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se celebrará el 11 de enero de 2026. En esta edición se incorpora una nueva categoría dedicada a los pódcast, en la que Poehler compite junto a producciones como Armchair Expert de Dax Shepard, Call Her Daddy de Alex Cooper, The Mel Robbins Podcast, Up First de NPR y SmartLess, conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

Por su parte, Avatar: Fuego y Ceniza, la más reciente entrega de la franquicia de Cameron, compite en dos categorías: Logro Cinematográfico y de Taquilla, y Mejor Canción Original por “Dream as One”, interpretada por Miley Cyrus. Esto abre la posibilidad de que Cameron y Poehler coincidan nuevamente en el mismo evento.

La ceremonia será presentada por segundo año consecutivo por Nikki Glaser, en una gala que, además de celebrar los logros del año, podría reunir a protagonistas de una polémica que, más de una década después, sigue generando reacciones en la industria cinematográfica.