Esto es lo que opina Sigourney Weaver sobre ‘Alien: Earth’ tras protagonizar la franquicia desde 1979

Sigourney Weaver expresó lo que piensa sobre la nueva adaptación televisiva de "Alien: Earth". (Captura de video)

Sigourney Weaver, inmortalizada como Ellen Ripley en la saga Alien, ha dado su respaldo a Alien: Earth, la nueva serie de FX y Hulu que expande el universo creado por Ridley Scott en 1979.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde presentó su cinta Dust Bunny, la artista de 75 años no escatimó en elogios hacia el proyecto televisivo liderado por Noah Hawley, conocido por su trabajo en Fargo y Legion.

“Lo estoy disfrutando muchísimo. Lo que admiro es que su alcance es mucho más profundo que el de una simple película de Alien. No puedo creer que lo esté viendo en la televisión", confesó Weaver en entrevista con PEOPLE y Entertainment Weekly.

Y añadió: “Habla de nuestro mundo y de lo que lo dominará en 100 años, y para mí es algo totalmente acertado”.

Sigourney Weaver elogió la nueva serie basada en la película de "Alien". (EFE/EPA)

Weaver, quien definió su carrera con la icónica heroína Ripley y fue nominada al Óscar por Aliens (1986), reconoció que la serie la ha sorprendido por su audacia creativa.

“Noah está aportando conceptos increíbles al universo de Alien. Me parecen notables las nuevas criaturas basadas en niños, como los híbridos con conciencia humana. Todo se va construyendo más y más”, comentó.

La actriz hizo referencia al personaje de Wendy, interpretado por Sydney Chandler, una joven híbrida que encabeza a un grupo conocido como los “Lost Boys”, creados por el enigmático CEO Boy Kavalier (Samuel Blenkin).

Sydney Chandler interpreta a Wendy en "Alien: Earth". (Patrick Brown/FX)

Estos seres, mitad humanos y mitad sintéticos, representan un paso más en la evolución de los experimentos corporativos que han definido la mitología de la franquicia.

Además de los híbridos, Alien: Earth introduce nuevos elementos: los cyborgs —humanos mejorados cibernéticamente, como Morrow (Babou Ceesay)—, y los sintéticos, inteligencias artificiales con apariencia humana, como Kirsh, encarnado por Timothy Olyphant.

“Y los monstruos que también está trayendo Noah son aterradores. Es como si no tuviéramos ya suficientes problemas con el alien, ahora tenemos 50 más. No puedo creer que estoy viendo televisión”, bromeó Weaver.

Sigourney Weave aseveró que le encantó que se incluyeran más criaturas que amenazan a los humanos. (REUTERS/Yara Nardi)

La serie se ambienta en el año 2120, dos años antes de los sucesos de la primera Alien.

La trama arranca cuando una nave de investigación espacial se estrella en la Tierra, liberando a los temidos xenomorfos y otras formas de vida desconocidas. Wendy y los “Lost Boys” deberán enfrentarse no solo a estas criaturas, sino también a las ambiciones de la corporación que los creó.

El elenco de Alien: Earth está integrado por Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, David Rysdahl, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El y Sandra Yi Sencindiver.

Según la sinopsis oficial, los protagonistas se encontrarán “cara a cara con la mayor amenaza del planeta” en una historia que combina terror, ciencia ficción y reflexión sobre el futuro de la humanidad.

Para Sigourney Weaver, ver cómo evoluciona el universo que ayudó a consolidar resulta particularmente significativo.

Sigourney Weaver obtuvo una nominación a los Premios Oscar por su protagónico en la primera cinta de "Alien". (Captura de video)

Su debut como Ripley en Alien (1979) la convirtió en pionera de las heroínas de acción y en referente cultural. La secuela de James Cameron le dio su célebre frase “¡Aléjate de ella, perra!”, y la colocó en la lista de nominadas al Óscar, un logro poco común en el género de la ciencia ficción.

Posteriormente, regresó en Alien 3 (1992) y Alien Resurrection (1997), lo que reforzó su vínculo con la franquicia.