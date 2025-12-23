James L. Brooks reveló cómo sus series sorprendieron hace décadas: “Las conversaciones de mujeres fueron mi entorno natural”

El regreso de James L. Brooks a la dirección con 'Ella McCay' rinde homenaje al cine clásico de los años 50 (20th Century Studios)

Aclamado como una de las figuras más influyentes en la historia de la televisión estadounidense y responsable de series icónicas de los años 70 y 80, James L. Brooks fue el invitado especial del pódcast Conan O’Brien Needs A Friend.

En una conversación colmada de humor y recuerdos, Brooks repasó sus inicios inciertos, reflexionó sobre los principales hitos de su carrera y detalló las motivaciones para regresar a la dirección cinematográfica con “Ella McCay”, su nueva película tras 15 años alejado del cine.

La infancia de Brooks, rodeada de voces familiares y experiencias difíciles, forjó la autenticidad de sus narrativas femeninas (Conan O'Brien Needs A Friend)

Inicios en la televisión y el valor del azar

Durante el pódcast, el cineasta de 85 años recordó que nunca consideró la escritura televisiva como una opción viable: “Nunca lo vi como una posibilidad. Mi ambición era, principalmente, sobrevivir”. Su llegada a California se debió a una cadena de casualidades que lo llevaron desde un trabajo en radio hasta convertirse en acomodador en CBS, gracias a las conexiones de su familia. “Nada de esto habría sucedido si no fuera porque mi hermana conocía a la persona que asistía a quien contrataba a los acomodadores”, comentó.

Brooks explicó que escribir siempre formó parte de su vida, aunque jamás pensó que podría hacerlo profesionalmente. Debido a esto, explicó: “Siempre escribí, pero nunca se me ocurrió que pudiera hacerlo como profesión”.

Relató cómo la generosidad de Allen Burns, quien lo conoció en una fiesta y decidió darle una oportunidad como guionista, marcó el primer gran impulso de su carrera. Sus trabajos iniciales en producciones como “My Three Sons” o “The Andy Griffith Show”, así como en la fallida “My Mother the Car”, le permitieron darse cuenta de que existía una oportunidad real en el mundo del guion televisivo, aunque siempre atribuyó al azar el papel central en su trayectoria.

Desde su participación en la escritura de "My Three Sons", Brooks comenzó con su ascenso en la industria (IMDb/Prime Video)

“Mary Tyler Moore Show”: innovación y ruptura de moldes

Uno de los temas claves de la entrevista fue la gestación de “Mary Tyler Moore Show”, serie fundamental en la transformación de la imagen de las mujeres en la televisión norteamericana. El director contó que el proceso de venta junto a Allen Burns fue posible gracias a Grant Tinker, ejecutivo de Fox y esposo de Mary Tyler Moore. “Nos salvó, fue increíble con los escritores, era un hombre extraordinario”, señaló.

A pesar del rechazo inicial del proyecto —por tratar temas considerados entonces controvertidos— Brooks recordó: “El jefe de programación, mirándome, dijo que la gente no quería historias sobre divorciadas, judíos ni bigotes”. El apoyo decisivo de Tinker, quien intercedió para que el proyecto avanzara, fue determinante.

Aunque la serie es vista hoy como revolucionaria, insistió en que ese no era su propósito al crearla. “En algún momento supimos que estábamos haciendo la serie adecuada en el momento justo, porque reflejaba lo que estaban viviendo las mujeres entonces”, planteó.

En una misma sintonía, destacó que en aquella época existía mayor valentía creativa por parte de los directivos y subrayó: “Era antes de la era de los datos. Había ejecutivos que apostaban por ideas originales”.

La serie 'Mary Tyler Moore Show' transformó la representación de las mujeres en la televisión estadounidense (CBS)

Comedia de personajes: autenticidad y protección creativa

A lo largo de la charla, defendió la importancia de la comedia centrada en personajes sobre el simple encadenamiento de chistes. “Vives y aprendes”, reflexionó.

También reivindicó la necesidad de construir arcos argumentales auténticos en series como “Rhoda” y “Taxi”, apostando por la profundidad emocional. Valoró el papel de figuras como Grant Tinker por proteger la libertad creativa de los guionistas en una época en la que, según Brooks, los ejecutivos no se guiaban por predicciones algorítmicas.

Paso de la televisión al cine con figuras legendarias

El salto de Brooks al cine llegó más como una consecuencia que como una meta buscada. “No tenía ambición de ser director. Simplemente no la tenía”, aseguró durante el episodio.

Su debut como director llegó con “La fuerza del cariño” (“Terms of Endearment”), donde trabajó junto a Jack Nicholson. “Venía y me decía: ‘¿Quieres saber cuál fue tu peor indicación hoy? ¿Quieres saber la mejor?’ Pero estaba en mi esquina, y así funcionó”, reveló.

Brooks resaltó cómo el azar y la generosidad abrieron su camino desde la radio a convertirse en referente de la televisión (Conan O'Brien Needs A Friend)

“Ella McCay”, el regreso detrás de cámaras

El retorno a la dirección con “Ella McCay” llegó tras un largo período centrado solo en labores de producción. “No soy yo mismo si no escribo”, confesó.

Sobre la película, explicó que buscó homenajear a las obras clásicas de los años 50, en particular, aquellas protagonizadas por actrices como Katharine Hepburn y Audrey Hepburn: “Siempre fui un apasionado de esas películas. Esto es mi manera de intentar imitarlas. Mejor dicho, de rendirles homenaje”.

Resaltó también la importancia de Julie Kavner, histórica colaboradora y voz de Marge Simpson, en el filme: “Ella te toma de la mano. Es la narradora desde el principio. Quien vea la película va a experimentar una sensación de calidez especial gracias a ella”.

Respecto a los cambios en la industria, expresó su crítica hacia el predominio del análisis de datos. “Ahora todo lo define el análisis numérico: ya no hay datos que respalden la fuerza de una idea. Por eso, eres afortunado si logras que te permitan realizar un proyecto”, analizó.

El creador de "Ella McCay" criticó el actual predominio del análisis de datos en la industria y reivindicó el valor de la creatividad original (20th Century Studios)

Legado y rol femenino en sus historias

En el tramo final del pódcast, James Brooks ahondó en cómo la educación y las dificultades familiares influyeron en la autenticidad de sus personajes femeninos. “Las conversaciones de mujeres fueron mi entorno natural. Mi madre, sus hermanas, mi hermana mayor; atravesamos momentos difíciles y yo crecí escuchando esas voces”, copartió.

La charla concluyó en Conan O’Brien Needs A Friend aludiendo al papel cálido y esencial de Julie Kavner en la nueva película. Su participación transmite una conexión inmediata y una humanidad que marca el espíritu de su última producción.