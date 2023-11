Woody Harrelson y Jamie Lee Curtis se unen en la nueva película ‘Ella McCay’

Emma Mackey en Sex Education. (Crédito: Netflix)

James L. Brooks vuelve a la dirección después de un extenso periodo sin estar detrás de las cámaras, siendo su última película la comedia ¿Cómo saber si es amor? (How Do You Know - 2010). No obstante, durante este lapso, Brooks no se mantuvo inactivo, sino que se involucró en la producción cinematográfica, participando en proyectos como ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret (Are You There God? It’s Me, Margaret - 2023), además de supervisar el trabajo de cineastas emergentes. Actualmente, su atención está concentrada en su próxima obra, titulada Ella McCay.

La sinopsis oficial de la película, según un comunicado de Deadline, revela que “Ella McCay seguirá la historia de una joven política idealista. La trama se desarrolla mientras ella equilibra problemas familiares y una vida laboral desafiante, todo mientras se prepara para asumir el puesto de su mentor, el gobernador en ejercicio del estado. Esta premisa promete explorar las complejidades de la vida política y personal de la protagonista”.

El elenco de la película cuenta con destacadas estrellas del mundo del entretenimiento. La actriz principal será Emma Mackey, conocida por su papel en Sex Education. Además, se suman al reparto figuras reconocidas como Woody Harrelson (Tres anuncios por un crimen) y Jamie Lee Curtis (Halloween). Junto a ellos, se encuentran en negociaciones para unirse al elenco Ayo Edebiri (El Oso), Albert Brooks (Buscando a Nemo), Kumail Nanjiani (Silicon Valley) y Spike Fearn (Confía en mí).

A pesar de su inactividad como director desde 2010, Brooks se sumergirá por completo en la producción de Ella McCay, que se espera que dure hasta mayo de 2024. Con un lanzamiento esperado para el año 2025, la película promete ser un gran retorno para el director que nos brindó éxitos memorables como Mejor... imposible (As Good as It Gets - 1997).