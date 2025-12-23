Entretenimiento

El inesperado motivo por el que Steven Spielberg decidió no trabajar con una estrella de Hollywood: "Simplemente no me gusta"

La decisión no estuvo motivada por temas de taquilla o imagen pública, sino por una anécdota personal que sorprendió al mundo del espectáculo y marcó el destino de ambos

Una de las combinaciones más llamativas que nunca se ha dado en Hollywood es la de Steven Spielberg con Ben Affleck. A pesar de la trayectoria de ambos y de la aparente afinidad entre grandes directores y actores de renombre, el cineasta ha evitado colaborar con el intérprete durante más de tres décadas.

El motivo, lejos de estar ligado a cuestiones profesionales o de taquilla, tiene un trasfondo personal que sorprendió a la industria.

Una anécdota y un rechazo inesperado

La oportunidad de trabajar juntos surgió en 2006, cuando Ben Affleck fue seleccionado como protagonista de la película Diario de un ejecutivo agresivo, dirigida por Mike Binder. Originalmente, el proyecto iba a ser producido por DreamWorks, la compañía fundada por Spielberg.

El fichaje de Affleck se concretó rápidamente tras una reunión entre el actor y Binder, en la que este último le mostró su trabajo previo en Más allá del odio (2004). El actor quedó entusiasmado con la propuesta y confirmó su participación.

Binder, convencido del potencial del filme, presentó la idea a Spielberg para que la respaldara como productor. La respuesta fue inmediata: Spielberg rechazó la colaboración. En ese momento, la explicación más lógica parecía estar relacionada con la situación mediática de Affleck, quien acababa de encadenar varios fracasos de taquilla y era objeto de atención por su relación con Jennifer Lopez.

Sin embargo, la verdadera razón del rechazo no tenía relación alguna con el rendimiento comercial ni con la imagen pública del actor.

Los cambios en el destino

Según relató Mike Binder en el podcast One Bad Movie, el motivo detrás de la negativa de Steven Spielberg se remonta a un episodio ocurrido en los años 90. Por entonces, Ben Affleck mantenía una relación sentimental con Gwyneth Paltrow, ahijada del propio Spielberg.

Ambas familias coincidieron en un viaje a España y, durante una jornada en la piscina, el hijo menor de Spielberg jugaba cerca del agua cuando Affleck, completamente vestido, fue empujado a la pileta por el niño. Al salir, el actor tomó al pequeño y lo arrojó al agua, provocando su llanto.

Binder, al conocer la historia, no entendía el vínculo entre aquel incidente y la decisión profesional de Spielberg. Sin embargo, el director fue tajante: “Simplemente no me gusta trabajar con él”, afirmó Steven Spielberg, zanjando cualquier posibilidad de colaboración. Recibió la instrucción de buscar otro protagonista, con la única condición de que no fuera Affleck.

El propio Ben Affleck, al ser informado de la situación, intuyó el origen del rechazo. “¿Te dijo Spielberg que tiré a su hijo al agua? Por eso no estoy en la película”, recordó Mike Binder que le comentó el actor. La anécdota, aunque pueda parecer trivial, cerró definitivamente la puerta a una colaboración entre dos figuras influyentes del cine.

Impacto en la carrera de ambos

Pese a la insistencia de Binder, quien consideraba absurda la razón de Spielberg, la posición del cineasta se mantuvo inamovible. Aunque en una ocasión llegó a sugerir que si el director creía que Affleck era imprescindible podía seguir adelante, DreamWorks optó por cancelar el proyecto. Finalmente, Diario de un ejecutivo agresivo se realizó como producción independiente, con el actor a la cabeza del reparto.

La película, que narra la historia de un agente de talentos de Hollywood que enfrenta la traición de su esposa y el robo de su diario por parte de un periodista, fue un fracaso para la crítica y no logró el impacto esperado.

La relación entre ambos artistas tuvo un giro irónico en la entrega de los Oscar de 2013. En esa edición, Ben Affleck obtuvo el premio a Mejor película por Argo (2012), mientras que Steven Spielberg competía en la misma categoría con Lincoln (2012).

