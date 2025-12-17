‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

El Día De La Revelación presenta su primer tráiler.

Universal Pictures ha revelado el primer tráiler de El Día De La Revelación, la trigésima séptima película en la carrera de Steven Spielberg, en la que el director regresa al género que contribuyó a definir con sus clásicos sobre encuentros interplanetarios. Emily Blunt encabeza un elenco de renombre en una historia que plantea una cuestión inquietante: si la humanidad supiera con certeza que no estamos solos en el universo, ¿cómo reaccionaría el mundo?

El estreno de la película está previsto para el 12 de junio de 2026 y pretende incitar a una reflexión global sobre el miedo y la esperanza ante aquello que desconocemos, focalizándose en cómo podría transformarse nuestra percepción de nosotros mismos.

El retorno de Spielberg al cine de encuentros extraterrestres

Steven Spielberg es un referente fundamental en el cine de ciencia ficción, especialmente en las historias sobre contactos con seres de otros planetas. Desde Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977 hasta E.T., el extraterrestre en 1982, el director supo mezclar lo extraordinario con lo personal. El Día De La Revelación, según la sinopsis oficial y lo visto en el avance presentado por Universal Pictures, retoma esta senda: la trama sigue principalmente a una meteoróloga, interpretada por Emily Blunt, que es sorprendida en directo por una presencia extraterrestre, y a un ciudadano común, encarnado por Josh O’Connor, que intenta comunicar la verdad al mundo.

La fructífera asociación entre Spielberg y el guionista David Koepp, autor de los guiones de Jurassic Park, Guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, anticipa una historia marcada por el misterio, la tensión y una escala considerable. El tráiler muestra imágenes de círculos en los cultivos, persecuciones y la clara sugerencia de que el hecho de no estar solos se convierte en una revelación inminente y de alcance mundial.

El Día De La Revelación (Captura de tráiler oficial)

Impacto en la sociedad civil

El Día De La Revelación destaca por su visión de alcance universal: la película no se limita a explorar el impacto en el ámbito científico o gubernamental, sino que dirige su atención a la respuesta de la población general. El lema difundido por Universal, “la verdad le pertenece a siete mil millones de personas”, anticipa que se profundizará en las reacciones emocionales y sociales frente a un posible encuentro con seres de otro planeta.

El avance muestra a Emily Blunt visiblemente desconcertada ante millones de espectadores y presenta a Josh O’Connor decidido a difundir la prueba que posee. Estos personajes, junto con las interpretaciones de Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes, representan distintas perspectivas de la sociedad frente a lo desconocido: desde el temor y la incredulidad, hasta la esperanza y el anhelo de conexión. El guion toma como punto de partida una pregunta retórica que plantea Spielberg: “¿Por qué haría Él un universo tan vasto para reservarlo solamente para nosotros?”

El contexto de Disclosure Day y su dimensión cultural

No es casual que Spielberg, con una filmografía que ha recaudado más de 10.700 millones de dólares y múltiples premios Oscar, decida regresar a este tipo de relatos en este momento. Su colaboración más reciente con Kristie Macosko Krieger como productora, consolidada tras el éxito de The Fabelmans, refuerza su apuesta por historias que abren espacio a la reflexión social. El guion, escrito junto con David Koepp, propone además una revisión de los antiguos relatos sobre “los otros”, utilizando el fenómeno ovni como pretexto para explorar cómo nos definimos frente a lo diferente.

El estreno global de El Día De La Revelación está fijado para el 12 de junio de 2026 bajo el sello de Universal Pictures y la producción de Amblin Entertainment, una marca consolidada por Spielberg en el género de la ciencia ficción. El elenco internacional, donde destacan Emily Blunt por Oppenheimer; Josh O’Connor, conocido por Challengers y la serie The Crown, y el ganador del Oscar Colin Firth, garantiza diversas perspectivas sobre un fenómeno que, de materializarse en la realidad, no respetaría fronteras ni diferencias culturales. La expectativa que rodea la película responde tanto al legado del director como a la inquietud contemporánea respecto a la vida en otros planetas.

El avance, lleno de imágenes evocadoras que remiten tanto a clásicos del género como a las obras previas de Spielberg, también apuesta por el impacto visual, sin dejar de lado los conflictos personales de los protagonistas. El Día De La Revelación se posiciona así como un acontecimiento cinematográfico que podría dejar una huella importante tanto en términos de recaudación como de debate cultural.