Tom Hardy habló sobre sus problemas físicos y mentales a los 48 años: “Todo se está desmoronando y no voy a mejorar”

Con 48 años, Tom Hardy enfrenta las consecuencias de una carrera marcada por imponentes transformaciones físicas y exigencias constantes tanto en el ámbito corporal como en el mental.

El actor, reconocido por su versatilidad y entrega en películas como Venom, Capone, Warrior y The Dark Knight Rises, ha decidido hablar abiertamente sobre las secuelas que han dejado en su vida los desafíos de encarnar a personajes extremos, así como las lesiones y dificultades que ha debido sobrellevar tras años de acción y cambios físicos drásticos.

Secuelas físicas y mentales a raíz de las transformaciones

El actor británico reconoció sin rodeos que las múltiples transformaciones a lo largo de su carrera han dejado huellas profundas. Hardy, quien recientemente intercambió impresiones con The Daily Beast, expuso cómo la exigencia de los papeles le ha pasado factura: “Ahora todo se está desmoronando y no va a mejorar”, admitió con lucidez. Su honestidad señala el desgaste al que ha sometido su físico en aras de una autenticidad que el público ha valorado, pero que para él ha supuesto un costo real.

Este deterioro ha repercutido también en su bienestar psicológico. Hardy señaló, como lo ha hecho en ocasiones previas, que las constantes exigencias repercuten no solo en el cuerpo sino en la estabilidad mental. La necesidad de adaptarse, cambiar y volver a comenzar cada vez que aborda un nuevo proyecto se traduce en un ciclo de presión continua que va minando la energía y aflorando fatiga.

Lesiones acumuladas y el impacto actual en su vida

Durante su conversación con The Daily Beast, Tom Hardy detalló el inventario de lesiones acumuladas a lo largo de los años. Entre las secuelas que arrastra figuran dos operaciones de rodilla, una hernia discal, episodios de ciática, un desgarro en el tendón de la cadera, además de fascitis plantar. Todas estas heridas son el saldo de una entrega incondicional a sus personajes, en particular en producciones que requieren escenas de acción, acrobacias y esfuerzos físicos fuera de lo común.

No obstante el dolor, Hardy no ha frenado su carrera. En 2025, volvió al escenario cinematográfico en la película de acción Havoc, interpretando a un detective llamado Walker. Simultáneamente, estuvo presente en la serie MobLand, donde encarnó al hábil mediador Harry Da Souza. A pesar de estas nuevas oportunidades, confesó sentirse en un punto límite: “Probablemente he dañado demasiado mi cuerpo. Solo soy pequeño. Si sigo engordando me derrumbaré como un castillo de naipes bajo demasiada presión”.

El ciclo persistente de lesiones y recuperación se ha convertido en una constante con la que Hardy debe lidiar. El mismo ha reconocido que los dolores y molestias se han vuelto parte de su cotidianidad, lo que no solo limita su actividad física sino que también afecta pequeñas facetas de su vida diaria, como cargar a sus hijos o resistir extensas jornadas de trabajo.

Transformaciones corporales extremas para el cine

Desde los inicios de su carrera, Tom Hardy se ganó la reputación de adoptar transformaciones físicas que rozan los extremos. Entre los ejemplos más notorios está el papel de Charles Bronson en la película ‘Bronson’, para el cual ganó 16 kilos en apenas cinco semanas. Para encarnar a Bane en ‘The Dark Knight Rises’ no solo debió aumentar significativamente de masa muscular, sino también adaptarse a rutinas de entrenamiento diseñadas para alterar por completo su complexión física.

En la trilogía de ‘Venom’, Hardy asumió el reto de secuencias de acrobacias exigentes y escenas físicamente demandantes a pesar de su creciente desgaste físico. De acuerdo con sus propias declaraciones, la exigencia constante de perder o ganar peso, cambiar de talla o modificar sus hábitos de entrenamiento ha generado un impacto acumulativo del que su cuerpo no logra reponerse del todo.

Con una mirada retrospectiva, Hardy ha reconocido que estos cambios radicales imponen un coste duradero: “El cuerpo sufre cuando las personas se exigen mucho, especialmente con entrenamientos intensos y cambios de peso drásticos”. La transición de un papel a otro supone a menudo tener que volver a moldearse, lo que significa que el tiempo de recuperación suele ser tan breve como el calendario de producción lo permite.

El papel de la paternidad en su vida y perspectivas

La paternidad llegó en un momento vital para Hardy y, según relata, le dio un sentido renovado y una razón para reconsiderar su relación con su propio cuerpo y salud. Ser padre, afirma, lo llevó a adoptar una postura más cuidadosa sobre su estilo de vida, moderando algunas de las prácticas extremas que antes asumía sin reparos.

La llegada de los hijos también permitió a Hardy observar desde otra óptica las heridas y limitaciones que arrastra. El desgaste físico, por ejemplo, ahora se manifiesta en situaciones cotidianas como sostener o jugar con sus niños. “Sujetar a mis hijos es un poco más difícil que antes, pero no se lo digas a ellos...”, confesó con honestidad y un deje de autoironía frente a la realidad de su estado físico.

Estos episodios reflejan el vínculo entre profesión y vida personal: la resiliencia y el empuje que lo caracterizaban han debido encontrarse con una versión más reflexiva y precavida, influenciada por la experiencia de la paternidad y las responsabilidades familiares.

Mientras el reconocimiento público celebra las impresionantes transformaciones de Tom Hardy, tras bambalinas la historia es otra: un cuerpo marcado por las demandas del cine y una mente constantemente en ajuste, pasando del éxtasis profesional al agotamiento físico, con la paternidad como fuente de equilibrio y perspectiva.