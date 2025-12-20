Rob Reiner y Michele Singer: la recapitulación completa de uno de los asesinatos más escandalosos en la historia de Hollywood

El caso no solo ha llamado la atención por la violenta muerte de la pareja, sino además porque es su propio hijo el principal sospechoso (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

La comunidad de Hollywood está conmociona tras el hallazgo sin vida del reconocido cineasta Rob Reiner y de su esposa Michele Singer, quienes fueron encontrados muertos el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, un exclusivo barrio del oeste de Los Ángeles.

La noticia, confirmada inicialmente por TMZ, generó una ola de reacciones y especulaciones debido a la implicación directa del hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años.

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 (hora del Pacífico) tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos.

Allí encontraron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de 68 años.

Diez minutos después de la llegada del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arribaron al lugar y comenzaron una investigación formal.

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles (Europa Press)

Las autoridades confirmaron que no hubo señales de entrada forzada. De acuerdo con información preliminar, ambos habrían sufrido heridas compatibles con un ataque con arma blanca, específicamente cortes en la garganta de extrema gravedad.

Nick Reiner se convierte en el primer sospechoso

El caso dio un giro impactante con el arresto de Nick Reiner, hijo menor del matrimonio, quien enfrenta cargos de homicidio y permanece detenido sin derecho a fianza.

Inicialmente, su fianza se había fijado en cuatro millones de dólares, pero un juez la revocó horas después, ordenando su reclusión en la cárcel Men’s Central Jail de Los Ángeles.

El arresto se produjo pocas horas después de que la hija de la pareja, Romy Reiner, de 28 años, encontrara los cuerpos y señalara ante los investigadores que su hermano “debería ser sospechoso”, describiéndolo como una persona “peligrosa”.

Nick fue detenido en Exposition Park, a unos 25 kilómetros de la mansión familiar en Brentwood, valorada en 13.5 millones de dólares. Según informaron fuentes policiales, agentes de la División de Homicidios por Robo del Departamento de Policía de Los Ángeles actuaron con apoyo de alguaciles federales.

Nick Reiner fue detenido unas horas más tarde, lejos de la mansión de sus padres (Captura de video NBC News)

Fuentes policiales citadas por medios estadounidenses indican que la familia habría protagonizado una fuerte discusión la noche del sábado 13 de diciembre, durante la celebración de Janucá, conflicto que se prolongó hasta la madrugada del domingo.

Asistentes al evento declararon sentirse “conmocionados” al enterarse de los asesinatos, aunque la implicación de Nick sorprendió menos a quienes conocían las tensiones familiares previas.

Durante la fiesta, Rob y Nick protagonizaron un enfrentamiento descrito como “grande” y “ruidoso”, y el comportamiento de Nick generó temor entre los presentes.

Cabe destacar que meses antes de su muerte, Rob Reiner reflexionó sobre la paternidad en una entrevista con Piers Morgan.

“La gente tiene sus favoritos. Es el cliché: amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”. Esas palabras, pronunciadas con tono distendido, adquieren hoy una dimensión trágica.

Rob Reiner afirmó que amaba a todos sus hijos por igual (Associated Press)

Nick Reiner podría ser condenado a muerte por el asesinato de sus padres

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció formalmente los cargos el 16 de diciembre y afirmó que se comprometen a llevar a su asesino ante la justicia.

Aunque la opción de la pena de muerte existe en California, aún no se decidió si será solicitada. Hochman señaló que Nick enfrenta además una alegación especial por el uso de un arma peligrosa, en este caso un cuchillo.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, describió el caso como “desgarrador y profundamente personal”, destacando el impacto que tiene no solo en la familia Reiner, sino en toda la comunidad.

La audiencia judicial de Nick, inicialmente prevista para el 16 de diciembre, fue aplazada por motivos médicos, y se espera que comparezca ante el tribunal en los próximos días.

El caso también destacó por la elección de Nick de un abogado de alto perfil, Alan Jackson, conocido por haber defendido a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey. Jackson confirmó que su cliente permanecería detenido sin derecho a fianza y aún no comparecería ante el tribunal por razones médicas.

Alan Jackson se encargará de la defensa de Nick Reiner (REUTERS/Daniel Cole)

Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y una alegación especial por el uso de un arma peligrosa, lo que podría aumentar la gravedad de la condena. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, dependiendo de la decisión de los fiscales.

Reacciones de la familia y la industria

En medio del impacto nacional que ha generado el caso, dos de los hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner, rompieron el silencio con un comunicado conjunto en el que describieron la pérdida como “horrífica y devastadora”.

“Las palabras ni siquiera pueden empezar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”, expresaron en un comunicado de prensa.

Y añadieron: “La pérdida horrífica y devastadora de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

En su mensaje, los hermanos agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores y solicitaron respeto y privacidad mientras enfrentan el duelo.

“Estamos agradecidos por la avalancha de condolencias, bondad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”, señalaron.

Jake y Nick Reiner se pronunciaron sobre la muerte de sus padres (Instagram/@michelereiner)

“Ahora pedimos respeto y privacidad, que la especulación sea moderada con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”, indicaron. Cabe destacar que el comunicado no hizo mención a su hermano Nick Reiner.

El primer sospechoso del asesinato de Rob Reiner y Michele Singer tuvo un historial público de problemas con drogas y rehabilitación. En 2016 confesó a People que ingresó por primera vez a rehabilitación a los 25 años y, en distintos momentos, llegó a vivir en situación de calle.

En 2018, en un podcast, relató cómo bajo el efecto de estimulantes llegó a causar destrozos en la casa familiar, un episodio que contribuyó a su imagen de persona conflictiva y vulnerable.

Por el momento, Nick permanecerá detenido en espera de su primera audiencia.