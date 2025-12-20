El guitarrista que pudo reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones y quedó afuera por una razón inesperada

La salida de Mick Taylor en 1974 marcó un punto de inflexión en la historia de The Rolling Stones y generó especulaciones sobre su reemplazo (Wikimedia)

Mick Taylor dejó The Rolling Stones a finales de 1974, en el auge de la banda británica y durante una gira por Europa. El hecho marcó un punto de inflexión en la formación que ya había probado cambios complejos tras la partida de Brian Jones. El recambio generó dudas: ¿quién ocuparía la guitarra líder después del adiós? El debate se extendió por el ámbito musical mundial.

En ese momento, The Rolling Stones atravesaban una etapa de éxitos con temas como Wild Horses y Gimme Shelter. Los rumores sobre candidatos para reemplazar a Taylor circularon con intensidad en la prensa y entre los fanáticos. Surgieron múltiples nombres: Jeff Beck, Steve Marriott y también Peter Frampton, una figura que generó especulaciones y expectativa.

Según MOJO Magazine, circuló la versión de que Frampton integraba la nómina de posibles integrantes del grupo. El propio Frampton aún no alcanzaba la fama global que llegaría al año siguiente con su disco Frampton Comes Alive!. A pesar de ese potencial, no hubo acercamientos reales con la banda, tal como aclaró el bajista Bill Wyman: “Me agradaba Peter, pero nunca trabajó con nosotros. Era demasiado atractivo físicamente para ser un Rolling Stone”.

Peter Frampton figuró entre los candidatos para unirse a The Rolling Stones, aunque nunca recibió una oferta formal de la banda británica (AFP)

Los músicos considerados y los motivos de las decisiones

De acuerdo con American Songwriter, varios guitarristas ilustres estuvieron en carrera para sumarse a The Rolling Stones. Jeff Beck descartó la posibilidad porque no quería limitar su carrera al blues tradicional de doce compases. Steve Marriott, por su parte, perdió la oportunidad durante la audición al tomar demasiado protagonismo en el escenario, algo que incomodó a Mick Jagger, el líder indiscutido del grupo.

El atractivo de la banda era indudable: formar parte de The Rolling Stones abría la puerta a la fama internacional y consolidación profesional para cualquier músico de los años setenta. Aun así, el entorno interno de la banda se mostraba intenso y hasta caótico, producto de tensiones personales y legales sumadas al consumo de drogas.

Cuando se mencionaba a Frampton como posible reemplazo de Taylor, la información se basaba mucho más en rumores que en hechos concretos. El músico británico reconoció más tarde, durante una entrevista en marzo de 2016 con The Howard Stern Show, que nunca recibió una oferta formal. Aun así, imaginó cómo habría sido compartir escenario con Jagger y Richards: “Me hubiera encantado tocar con ellos, pero también quería continuar con mi trabajo solista”, declaró.

El atractivo físico de Peter Frampton fue uno de los motivos insólitos por los que quedó fuera de la selección para los Rolling Stones (Foto por Rob Grabowski/Invision/AP, Archivo)

Frampton explicó que, de concretarse su ingreso, hubiera enfrentado dificultades para combinar una carrera propia con la pertenencia a una banda tan demandante. Detalló: “Entonces Keith Richards habría dicho: ‘A la basura con eso’”, imitando el gesto característico del guitarrista. Consideró que esa dinámica habría derivado en conflictos de intereses y estilos de vida.

El propio Frampton ironizó sobre el desenlace hipotético: “Si hubiera tocado con ellos, probablemente estaría muerto”, afirmó con referencia al ritmo de vida extremo dentro del grupo. La eliminación de Frampton de la lista de candidatos coincidió con la llegada de Ronnie Wood, quien era cercano a Keith Richards y encajó de inmediato en el rol vacante.

El entorno interno de The Rolling Stones en los años setenta se caracterizaba por tensiones personales, problemas legales y consumo de drogas REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Una transición decisiva y nueva era para la banda

Los cambios ocurridos tras 1974 guiaron a The Rolling Stones hacia una nueva etapa de estabilidad. Ronnie Wood no solo cumplió los requisitos técnicos de la banda, sino que también aportó afinidad personal, algo que resultaba prioritario para el núcleo fundacional. Bill Wyman sostuvo que la elección respondió a criterios tanto musicales como de compatibilidad humana.

Mientras tanto, Peter Frampton alcanzó el reconocimiento con su álbum en 1975. La separación de caminos favoreció el desarrollo de ambos proyectos: The Rolling Stones consolidaron una formación legendaria, y Frampton se convirtió en uno de los guitarristas más reconocidos de las décadas siguientes.

Los años posteriores confirmaron el acierto de la decisión. La interacción entre Jagger, Richards y Wood demostró solidez y mantuvo el repertorio de la banda en las listas internacionales, mientras Frampton protagonizaba giras de gran convocatoria. Los caminos divergentes de ambas partes contribuyeron a enriquecer la historia de la música rock sin necesidad de coincidencia definitiva en el escenario.