Caso Rob Reiner: su hijo Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años

El hijo del director Rob Reiner enfrenta dos cargos de homicidio calificado por la muerte de sus padres en su casa de Brentwood, en Los Ángeles (Créditos: REUTERS/REUTERS)

A una semana del crimen que conmocionó a Hollywood, nuevos detalles sobre el estado de salud mental de Nick Reiner —hijo del reconocido director Rob Reiner— podrían convertirse en piezas clave para el caso judicial que enfrenta por la muerte de sus padres.

De acuerdo con información publicada por NBC News y TMZ, el acusado, de 32 años, había sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico con fármacos.

Asimismo, tres fuentes con conocimiento directo del caso indicaron a NBC News que su medicación fue modificada en algún punto antes de los asesinatos ocurridos en la madrugada del 14 de diciembre, aunque no está claro cuán cerca en el tiempo se produjo ese ajuste.

En el marco de la investigación, un juez firmó una orden médica sellada, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente, pero que estaría relacionada con la condición mental y el tratamiento del acusado.

Allegados que hablaron con TMZ afirman que los nuevos fármacos que le habían recetado a Reiner no lo estabilizaron; sino que habrían empeorado su comportamiento. Las fuentes describieron su conducta como “errática” y “peligrosa”. El medio también señaló que Nick Reiner recibió tratamiento reciente en un centro especializado en salud mental y abuso de sustancias, bajo supervisión psiquiátrica.

La familia Reiner retratada años antes de la tragedia (Instagram/@michelereiner)

El proceso judicial recién inicia

Tras su arresto, Nick Reiner fue descrito por una fuente citada por TMZ como “calmado” pero “en una niebla”, sin haber procesado plenamente lo ocurrido.

El 17 de diciembre, Reiner compareció brevemente ante un juez en Los Ángeles. Durante la audiencia, Nick Reiner permaneció tranquilo, respondió únicamente “sí, su señoría” cuando le consultaron si renunciaba a su derecho de una lectura rápida de cargos.

Por orden judicial, los medios no pudieron fotografiarlo ni grabarlo directamente; el acusado se encontraba detrás de un panel de vidrio, acompañado por un equipo de tres abogados defensores.

La fiscalía del condado de Los Ángeles acusa a Nick Reiner de dos cargos de homicidio calificado por el apuñalamiento mortal de Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, la productora Michele Singer Reiner, de 70. Según informó la oficina del fiscal de distrito, ambas víctimas murieron por múltiples heridas con arma blanca, de acuerdo con el dictamen del médico forense.

La lectura formal de cargos contra Nick Reiner fue programada para el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Mona Edwards MANDATORY CREDIT)

Por el presunto uso de un cuchillo y por tratarse de dos víctimas, el proceso se clasifica como un caso de homicidio agravado con circunstancias especiales.

De ser hallado culpable, Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, aunque el fiscal Nathan Hochman señaló que su oficina aún no ha decidido si solicitará esta última opción y que tomará en cuenta “las opiniones y deseos de la familia”. En California, las ejecuciones se encuentran prácticamente paralizadas, con una moratoria vigente desde 2019.

Las autoridades han reconocido que la salud mental del acusado podría jugar un papel relevante en las audiencias futuras. Hochman explicó que, tras la lectura formal de cargos, prevista para el 7 de enero de 2026, cualquier evidencia relacionada con enfermedad mental podrá ser presentada ante el tribunal con el nivel de detalle que la defensa considere apropiado.

En conferencia de prensa, el fiscal Nathan Hochman señaló que los casos de homicidio intrafamiliar son “de los más difíciles y desgarradores” por su naturaleza íntima y violenta (REUTERS/Daniel Cole)

En ese sentido, TMZ explica que existe posibilidad de que la defensa intente una declaración de no culpabilidad por razón de enajenación mental, una estrategia legal que requiere demostrar que el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos.

No obstante, el medio también advirtió que la fiscalía podría cuestionar dicho argumento si se confirma que la condición psiquiátrica de Reiner fue exacerbada por consumo voluntario de sustancias.

Nick Reiner está detenido sin derecho a fianza en el Twin Towers Correctional Facility, en el centro de Los Ángeles. Hasta el momento, el arma utilizada en el crimen no ha sido localizada.