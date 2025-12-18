“Yo nunca la pude ver como una villana”, afirma Oona Chaplin al hablar sobre Varang en “Avatar: Fuego y Cenizas”

Tráiler de "Avatar: Fuego y cenizas"

Oona Chaplin se suma como la nueva antagonista en Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la exitosa saga dirigida por James Cameron. En conversación con Sensacine, la actriz describe el rodaje como una experiencia marcada por la imaginación y la libertad creativa, elementos que, según sus palabras, han definido su paso por el set y la construcción de su personaje, Varang, líder del clan Na’vi Mangkwan.

Rutina de rodaje y ambiente en el set

Chaplin relata que su rutina diaria en el rodaje comenzaba con la observación del ambiente y la dinámica del equipo. “Hacía la lectura de cómo está el día. ¿Cómo vamos?, ¿vamos tarde?, ¿vamos temprano?, ¿cómo está James?, ¿cómo está Zoe?”, comenta sobre su llegada al set, donde buscaba captar la atmósfera antes de iniciar el trabajo.

La actriz destaca la concentración y la energía que se respiraban en el espacio de filmación: “Es un espacio muy grande donde se susurra. Hay una concentración tan rica y espesa. Hay una vibra muy fuerte ahí”, afirma en declaraciones recogidas por Sensacine.

Chaplin describe su rutina diaria en el rodaje como un proceso de observación del ambiente y la dinámica del equipo de filmación (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de los desafíos técnicos, como la coordinación de cientos de ordenadores y las inevitables pausas, Chaplin subraya que estos detalles formaban parte de la peculiaridad del proceso.

La imaginación como motor

La intérprete enfatiza el papel central de la imaginación en la producción de Avatar 3. “Estamos ejerciendo la imaginación y el poder de la imaginación es muy superior a cualquier cosa que te pongan delante”, sostiene.

Para Chaplin, la esencia de trabajar en la saga bajo la dirección de Cameron y junto a figuras como Zoe Saldaña, Stephen Lang y Sigourney Weaver radica en una libertad artística inédita en su carrera.

“La esencia y el alma de trabajar en Avatar… es de una libertad artística que yo nunca he experimentado antes”, asegura. La actriz compara la experiencia con “volver al teatro pobre” y “volver al recreo”, resaltando la naturaleza lúdica y creativa del rodaje.

La actriz Chaplin destaca la curiosidad insaciable y la energía creativa del director James Cameron en el set de filmación (Créditos: AP Photo/20th Century Fox, File / REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Sobre el método de trabajo de Cameron, Chaplin expresa admiración por la curiosidad y energía del director. “Tiene una curiosidad insaciable”, describe. “Es muy generoso y muy enérgico y nos inspira a todos a renacer como artistas, a traer lo mejor de nosotros y a tener un compromiso con la imaginación y la verdad dentro de lo fantástico”, añade.

La actriz detalla cómo los sets virtuales creados por Cameron permitían a los actores visualizar su entorno y adaptarse a las necesidades de cada escena, con recursos como estructuras modulares y la interacción directa con el director y el resto del elenco.

Construcción de Varang: una líder marcada por el trauma

En cuanto a la construcción de Varang, Chaplin revela que nunca percibió a su personaje como una villana. “Yo nunca la pude ver como una villana”, afirma. “Yo la tenía que tratar con mucha compasión y comprenderla, comprender cómo funciona, cuál es el impulso, y el impulso viene del trauma”, agrega.

Asimismo, explica que Varang, líder del clan Mangkwan, arrastra las secuelas de una tragedia: “Cuando era una niña, un volcán lo destruyó todo. Viendo que Eywa, la deidad suprema de Pandora, no respondía, decidió acercarse al fuego y aprender cómo funcionaba. Fue ella la que salvó a su tribu, pero el trauma sigue presente en todos ellos”.

El impulso que guía a Varang, según Chaplin, proviene de un trauma profundo en su pasado

Chaplin señala la pérdida sufrida por su personaje: “Ella ha perdido a su familia, su modo de vida, su casa, su comida, su todo, todo lo que ella conocía y daba por hecho lo ha perdido en un momento con un volcán”. En lugar de buscar refugio en Eywa, Varang se enfrentó al fuego, convirtiendo su dolor en fortaleza para sí misma y para su clan.

Liderazgo, resiliencia e influencia personal

La actitud de Varang ante la adversidad fue uno de los primeros aspectos que Cameron transmitió a Chaplin. “Me dijo: ‘Cuando algo tiene poder, ella lo mira y va directamente como un toro a una bandera’”, recuerda la actriz.

Varang, inspirada y fortalecida por el fuego, logra convencer a su gente de que su sufrimiento y dolor pueden transformarse en su mayor combustible. “Es una líder increíble”, concluye Chaplin en su diálogo con Sensacine.

En el plano personal, Chaplin reconoce el impacto que Varang ha tenido en su vida y en su forma de afrontar los desafíos. La actriz subraya que la fuerza y la convicción de su personaje le han dejado una huella profunda, una lección que trasciende la pantalla y que, según sus palabras a Sensacine, ha enriquecido tanto su carrera como su perspectiva personal.