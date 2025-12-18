La vez que Jennifer Lawrence usó píldoras para dormir durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”

Jennifer Lawrence confesó que tomó pastillas para dormir antes de salir a escena. (Lionsgate)

Jennifer Lawrence sorprendió a Leonardo DiCaprio durante su conversación para Variety y CNN’s Actors on Actors al revelar un incidente inusual que ocurrió en el set de Los juegos del hambre.

La actriz, de 33 años, contó que llegó a tener alucinaciones tras tomar accidentalmente un Ambien antes de filmar una escena junto a Philip Seymour Hoffman.

“Ustedes y yo somos obsesivos con el sueño cuando trabajamos, como contar las horas. Tomé un Ambien por la mañana pensando que era otra cosa. Era una escena de baile con Philip Seymour Hoffman en la segunda película de Los Juegos del Hambre. Estaba alucinando. Elizabeth Banks se molestó mucho conmigo”, relató.

Jennifer Lawrence recuerda que estaba alucinando por tomar pastillas para dormir antes de una escena. (Captura de video)

La actriz describió el momento con humor, y Leonardo DiCaprio calificó estos episodios como “errores clave” en la carrera de cualquier actor.

En la conversación, la artista también relató otro episodio en el set de Red Sparrow, cuando confundió un Adderall con una pastilla para dormir y no pudo descansar durante toda la noche.

“Tomaba duchas calientes en pánico. No soy alguien que funcione sin dormir. Y luego tuve que decir la frase ‘Senate Armed Services Committee’ con acento ruso. Eso fue terrible”, relató entre risas.

Jennifer Lawrence regresará a la franquicia de “Los juegos del hambre”

Jennifer Lawrence interpretó a Katniss Everdeen en la franquicia de Los Juegos del Hambre, que incluyó cuatro películas entre 2012 y 2015.

Jennifer Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen (Lionsgate)

La saga ha seguido expandiéndose con precuelas cinematográficas, como The Ballad of Songbirds and Snakes en 2023, y la próxima película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, programada para 2026, en la que Lawrence retomará el papel de Katniss.

Según informó Variety a comienzos de diciembre, la actriz y su co-protagonista Josh Hutcherson, regresarán como Katniss y Peeta en Amanecer en la Cosecha.

Los detalles sobre sus apariciones se mantienen en secreto, aunque los lectores de los libros saben que sus personajes aparecen junto a Haymitch en el epílogo, lo que sugiere algún tipo de salto temporal o flash-forward en la historia.

La actriz ha expresado en varias entrevistas su disposición para volver a interpretar a Katniss.

Jennifer Lawrence había expresado su deseo de volver a la franquicia en diversas ocasiones. (REUTERS/Pankra Nieto)

En junio de 2023, durante la promoción de su película No Hard Feelings, Jennifer Lawrence le dijo a Variety que estaba “totalmente” abierta a retomar su personaje si surgía la oportunidad adecuada. “Si Katniss pudiera volver a entrar en mi vida, 100 por ciento”, aseguró entonces.

Incluso, Josh Hutcherson también expresó su interés por regresar una vez a la exitosa franquicia.

“No me costaría nada convencerme. Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Sería un sueño hecho realidad. ¿Se cumplen los sueños? A veces. A veces no. A veces, sí“, expresó.

Josh Hutcherson esperaba ser parte de alguna secuela de "Los Juegos del Hambre". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cabe destacar que Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha está ambientada 24 años antes de los sucesos de la primera película y se centra en los 50º Juegos del Hambre, una edición especialmente significativa dentro del canon de la saga.

La trama sigue al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien es forzado a competir en esta edición conmemorativa del evento organizado por el Capitolio. La película adapta la novela homónima publicada en 2025 por Suzanne Collins.