Mariah Carey y la incógnita de cuánto dinero recibe por su hit de Navidad

All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey se consolida como la canción navideña más reproducida y vendida de la historia (AP/Damian Dovarganes)

Cada diciembre, la industria musical revive un fenómeno que trasciende generaciones: All I Want for Christmas Is You, la canción que Mariah Carey compuso y lanzó en 1994, se consolida como la banda sonora omnipresente de la temporada navideña. Más de 30 años después de su estreno, el tema no solo domina listas de reproducción y comercios, sino que se reafirma como un clásico indiscutible, capaz de romper récords año tras año.

Fiel a su estilo, la cantante marca el inicio de la temporada con un video en redes sociales, invitando a sus seguidores a celebrar y escuchar su tradicional “villancico”, instaurando así un ritual que se repite cada noviembre.

La vigencia de este sencillo resulta innegable, ya que no solo se mantiene en los primeros lugares de popularidad, sino que continúa estableciendo nuevas marcas en la industria musical. Todos los años, en Navidad, la canción integra los primeros puestos en las principales listas musicales y este año no fue la excepción.

¿Cuánto gana Mariah Carey con su tradicional canción?

El impacto económico de este villancico es tan notable como su éxito artístico. De acuerdo con estimaciones de Forbes y The Economist, Mariah Carey obtiene cada año entre USD 2,5 y 3 millones en concepto de derechos de autor por la canción. Hasta 2017, el tema había generado más de USD 60 millones en regalías, cifra que sigue aumentando con cada temporada. El coautor Walter Afanasieff también recibe una parte significativa de estos ingresos.

La canción ostenta el título de tema navideño más reproducido de todos los tiempos y es el sencillo navideño más vendido por un solista en la lista Billboard U.S. Hot 100, reingresando cada año en los rankings de decenas de países. En 2021, All I Want for Christmas Is You se convirtió en la primera y única canción navideña en recibir el Diamond Award de la RIAA, distinción que acredita más de 10 millones de unidades vendidas y emitidas en streaming en Estados Unidos. Tras recibir el galardón, Carey manifestó su asombro por la permanencia del tema a lo largo de distintas épocas de la industria musical.

All I Want for Christmas Is You ostenta el récord de 20 semanas en el número uno del Billboard Hot 100 (Instagram/Mariah Carey)

El sencillo, incluido originalmente en el álbum Merry Christmas, ha permanecido 77 semanas en el Hot 100, igualando a Levitating de Dua Lipa como la canción de una artista femenina con mayor tiempo en la lista, según Billboard. En la presente temporada, la canción alcanzó un nuevo hito al permanecer 20 semanas en el número uno de la lista Billboard Hot 100, una hazaña sin precedentes para cualquier otro tema. Carey expresó su gratitud en Instagram: “20 semanas en el número uno. Estoy tan agradecida”.

Además, cada año, Carey realiza una gira festiva; la edición más reciente, Mariah Carey’s Christmas Time, se celebró en el teatro Dolby Live de Las Vegas entre el 28 de noviembre y el 13 de diciembre. Al concluir la serie de conciertos, la cantante agradeció a su público y equipo a través de Instagram: “Gracias a todos los que hicieron posible la Navidad en Las Vegas. ¡Lo disfruté mucho!”.

Mariah Carey en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

Su temporada dorada continúa con el protagonismo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, aumentando aún más el alcance global. El anuncio, realizado el 15 de diciembre, confirmó que Carey será la primera gran estrella en presentarse en el estadio San Siro el 6 de febrero, durante el evento inaugural de Milano Cortina 2026. La propia cantante compartió la noticia en Instagram, luciendo un vestido rojo y un collar de diamantes, y saludó a sus seguidores en varios idiomas.

La artista estadounidense será la estrella principal en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en 2026 (REUTERS/Steve Marcus)

El comité organizador local destacó la presencia de la célebre artista: “Representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la cuenta regresiva hacia los Juegos”. La música será un elemento central en la narrativa de la ceremonia, cuyo tema principal será la armonía. La dirección creativa estará a cargo de Marco Balich, reconocido por su experiencia en grandes espectáculos internacionales.

A lo largo de los años, la canción de Carey ha logrado mantenerse vigente y relevante, consolidándose como un símbolo que atraviesa distintas etapas de la industria musical y continúa cautivando a nuevas generaciones.