James Cameron reflexionó sobre el mensaje de sus películas: “Estamos jodidos, pero el amor nos mantiene unidos”

"Avatar 3: Fuego y cenizas" explora el duelo y la pérdida como ejes centrales de la nueva entrega (20th Century Studios)

El reconocido director canadiense James Cameron, que transformó el cine de ciencia ficción y aventura, recibió a Esquire en las oficinas de Lightstorm Entertainment en Manhattan Beach (California), para una conversación previa al estreno de “Avatar 3: Fuego y cenizas”, programado para el 18 de diciembre en Latinoamérica.

Rodeado de recuerdos de sus grandes producciones, reflexionó sobre el mensaje que atraviesa toda su filmografía y la visión que lo impulsa a explorar tanto el fondo del océano como los límites de la industria cinematográfica.

James Cameron destacó el mensaje central de sus películas: la adversidad y el poder del amor como fuerza unificadora (Portada Esquire Australia)

Mensaje central de sus películas

Durante la charla abordó de manera directa el trasfondo común de sus obras: “Todas mis películas dicen en última instancia lo mismo: estamos jodidos. Pero también dicen que somos ingeniosos y fuertes, y que el amor es lo que nos mantiene unidos, como el vínculo entre madres e hijas en Aliens y Terminator”.

El cineasta de 71 años explicó que su fascinación por la ciencia ficción nació en la infancia, atraído por su capacidad para mirar hacia el futuro, a veces acertando y otras fallando en sus predicciones. Sin embargo, el verdadero propósito de este género es “reflejar quiénes somos hoy y hacernos pensar hacia dónde vamos”.

Temas ambientales y sociales en Avatar

Al analizar la evolución temática de la saga Avatar, detalló que la primera entrega abordó la protección ambiental, la codicia corporativa y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. “La segunda película, ´El sentido del agua´, se centra en la devastación de selvas y océanos, y trata problemas como la contaminación, la sobrepesca y la caza de ballenas”, relató.

Sobre Fuego y cenizas, el director explicó que el foco ambiental cede espacio a una exploración más profunda del duelo: “El tema de la pérdida. Sentí la necesidad de explorar su significado y consecuencias. Las grandes películas comerciales suelen fallar al abordar este tema. Perder a alguien que amas, como Neytiri y Jake Sully al final de Avatar 2, te cambia la vida para siempre”.

El simbolismo del título también fue motivo de análisis: “El fuego alude directamente a un clan hostil que aparece en el nuevo episodio, pero también es símbolo de destrucción y odio; una fuerza caótica y devastadora”.

La saga Avatar aborda temas ambientales como la protección de la naturaleza y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas (Disney vía AP)

Visión sobre Hollywood y la industria del cine

Acerca del papel de Avatar en la taquilla actual, Cameron fue tajante: “Avatar siempre ha sido una rareza en el mercado. Podemos esperar obtener algún beneficio y demostrar lo que el cine aún puede lograr. No puedo predecir el futuro, pero sé que tenemos una buena película”.

El director describió el impacto de las plataformas de streaming y la reducción de presupuestos en Hollywood. “Durante la pandemia, vimos el auge de las plataformas, con grandes tecnológicas invirtiendo en cineastas, ofreciendo presupuestos mayores y la promesa de la misma calidad que en las salas, pero sin restricciones ni censura. Pero de repente, los presupuestos cayeron a la mitad o incluso a un tercio de lo que eran hace cinco años”, analizó.

Sobre las consecuencias de las huelgas, añadió: “El momento no pudo ser peor. Trajeron algunos beneficios para guionistas y actores, pero muchos técnicos perdieron sus empleos. Al mismo tiempo, las películas que dependen de efectos visuales impresionantes ya no se aprueban; son demasiado costosas, y el verdadero gasto no está en la tecnología, sino en las personas”.

Tecnología, inteligencia artificial y efectos visuales

En relación con la tecnología y la inteligencia artificial, Cameron subrayó la importancia de los intérpretes: “Celebramos y honramos a los actores. Nunca los forzamos ni intentamos imponerles emociones falsas. Si quiero que una escena sea más emotiva, simplemente se lo pido al actor, porque confío en el proceso”.

Mientras que en la inteligencia artificial, el director marcó distancia entre la tecnología actual y la que imaginó en Terminator: “No confundamos la IA de hoy con la AGI de Terminator 2; eso sí sería realmente peligroso. Por suerte, aún no hemos llegado a ese punto”.

El simbolismo del fuego en Avatar 3 representa tanto la destrucción como el odio y la fuerza caótica de un clan hostil (Collage Infobae)

Exploración y vida personal

El éxito de “Titanic” le permitió explorar caminos alternativos fuera de Hollywood. “Gracias a Titanic, la película más taquillera de todos los tiempos, decidí seguir una vía que antes había descartado: la ciencia, la exploración y la tecnología. Así que durante años me dediqué a explorar las profundidades del océano”, compartió, sobre la base de Avatar.

Sobre su pasión por el buceo, confesó: “Me encantaba el buceo libre; solía bajar hasta 40 metros, pero ya no alcanzo esas profundidades. Sigo disfrutando del buceo con equipo autónomo porque me permite llegar a cualquier profundidad de forma segura, ya que compensa la presión”.

La obra de James Cameron, según sus propias palabras recogidas por Esquire, busca confrontar al espectador con los dilemas del presente y las posibilidades del futuro, utilizando el cine como un espejo que invita a cuestionar el rumbo de la humanidad.