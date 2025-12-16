La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

A lo largo de los años, el cineasta compartió cómo seleccionó y apreció sus películas más icónicas (Castle Rock/Nelson/Columbia/Kobal/Shutterstok)

El debut de Rob Reiner como director se produjo en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental sobre una banda de rock ficticia. En la película, interpretó al cineasta Marty Di Bergi, mientras que Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer daban vida a los integrantes de la agrupación.

Aunque el filme tuvo un desempeño discreto en taquilla, músicos y críticos lo elogiaron por el grado de realismo. Con el paso de los años, This Is Spinal Tap se convirtió en una obra de culto y fue seleccionada para el National Film Registry en 2002.

“Nunca pensamos hacer una secuela”, declaró Reiner a People en septiembre. “Durante años, la gente nos preguntaba si habría una continuación. Siempre respondíamos que no, que ya habíamos hecho lo que queríamos”.

La comedia musical "This Is Spinal Tap" marcó el debut de Reiner como director y luego alcanzó la categoría de obra de culto en el cine

El filme fue incorporado en el National Film Registry y la frase ‘This goes to 11’ ingresó al diccionario Oxford”.

“Nos reunimos un par de veces y surgió de manera natural: los integrantes de la banda no tocaban juntos desde hacía 15 años. Nos preguntamos si habría rencillas o si no se hablaban. Esa idea nos llevó a pensar que la historia podía valer por sí misma, incluso para quienes no hubieran visto la primera”, relató sobre cómo surgió la idea de una continuación.

La secuela, Spinal Tap II: The End Continues, fue el último trabajo del director.

La familia Reiner en el estreno de "Spinal Tap II: The End Continues" el martes 9 de septiembre de 2025

Uno de los largometrajes más cercanos a su sensibilidad fue Stand By Me, adaptación de la novela corta The Body de Stephen King, estrenada en 1986.

Corey Feldman, Jerry O’Connell, Wil Wheaton y River Phoenix interpretaron a un grupo de adolescentes en busca del cuerpo de un niño desaparecido.

El largometraje destacó en taquilla y recibió múltiples nominaciones, entre ellas al Globo de Oro y al Oscar a mejor guion adaptado.Para

Reiner, se trató de un proyecto profundamente personal: “Stand By Me es el que más significa para mí”, confesó a The Jewish Daily Forward en 2016.

Rob Reiner eligió "Stand By Me" como su película más significativa por reflejar su propia personalidad y sensaciones, entre humor y melancolía

Y agregó: “No sé si es mi mejor película, pero representa más que ninguna otra. Fue la primera vez que hice una película que reflejaba mi personalidad y mi sensibilidad. Tiene humor, pero también una nota melancólica, y esa combinación me define”.

En 1987, Reiner dirigió The Princess Bride, basada en la novela homónima de William Goldman. El reparto reunió a Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, André the Giant, entre otros.

El filme, que mezcla comedia, fantasía y romance, ganó el premio del público en el Festival de Toronto y un Hugo, además de ingresar en 2016 al National Film Registry. Con el correr de los años, se consolidó como uno de los títulos más emblemáticos de los años 80.

"The Princess Bride" se consolidó con elogios y premios, convirtiéndose en un emblema de los años 80 bajo la dirección de Rob Reiner

Un hito dentro del género de la comedia romántica fue When Harry Met Sally..., estrenada en 1989, con guion de Nora Ephron. Meg Ryan y Billy Crystal dieron vida a una de las parejas más recordadas del cine.

“Al principio no quería elegir a Crystal porque somos amigos cercanos. Si funcionaba mal era un riesgo. Finalmente pensé: ‘Bah, él es perfecto’“, afirmó el cineasta a People en 2019 sobre el proceso de casting.

Continuó en su declaración: “El mayor aplauso en cualquier película que hice llegó con una frase que Billy propuso: ‘Tomaré lo mismo que ella’. Meg sugirió hacerlo en un restaurante”.

El film superó los 90 millones de dólares en recaudación y está considerado entre los más influyentes del género, sumando también varias nominaciones a premios internacionales.

El clásico "When Harry Met Sally" se destacó por su autenticidad, química de los protagonistas y por una frase que nació durante el rodaje

En 1990, Rob Reiner llevó nuevamente una obra de Stephen King al cine con Misery, protagonizada por James Caan y Kathy Bates. La película sobresalió tanto en taquilla como en el reconocimiento de la crítica, y Bates recibió el Oscar a mejor actriz.

Uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica del director fue A Few Good Men, estrenada en 1992 y escrita por Aaron Sorkin. El drama judicial contó con las actuaciones de Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon y otros.

El filme recaudó más de 240 millones de dólares y obtuvo nominaciones a los premios Oscar, Globo de Oro y del Sindicato de Directores.

“Es interesante, es grande físicamente, pero transmite dulzura. Si tuviera un problema, pensaría: ‘¿Cómo lo resolvería él?’ Le apasionan los actores y lo que hace", elogió Cruise a Reiner en The New York Times.

Tom Cruise reconoció la capacidad de Reiner para motivar y guiar actores, destacando su entusiasmo y cercanía durante la filmación de "A Few Good Men"

“Lo observé moviendo la boca con los diálogos de otros durante sus close-ups. Lo hace sin darse cuenta”, aseguró.

En 1995, Rob Reiner volvió a colaborar con Sorkin en The American President, donde Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox y Richard Dreyfuss encabezaron el elenco.

El largometraje fue postulado a cinco Globos de Oro y un Oscar, y permanece como una referencia en el cine romántico.