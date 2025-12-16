Entretenimiento

Fergie se reúne con los Black Eyed Peas siete años después de dejar el grupo

La cantante celebró su cumpleaños número 50 junto a Will.i.am, Taboo y Apl.de.Ap

Los Black Eyed Peas se
Los Black Eyed Peas se reunieron con Fergie, luego de que ella dejó el grupo hace siete años. (Instagram/Fergie)

Fergie se reunió el pasado sábado con sus antiguos compañeros de los Black Eyed Peas, siete años después de dejar la agrupación de Los Ángeles que la catapultó a la fama.

El encuentro sirvió como una celebración tardía de cumpleaños para la estrella pop y para Will.i.am, quienes cumplieron 50 años en marzo, así como para Taboo y Apl.de.Ap, que este año alcanzaron los 50 y 51 años respectivamente.

“Finalmente pudimos compartir una comida y celebrar nuestros cumpleaños importantes juntos. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor”, escribió en un post de Instagram.

Fergie asistió a una cena
Fergie asistió a una cena con sus excompañeros de Black Eyed Peas. (Instagram/Fergie)

Asimismo, Fergie, cuyo nombre real es Stacy Ferguson, acompañó la publicación de imágenes del reencuentro. Will.i.am calificó la ocasión como “la mejor hasta ahora”, mientras que Taboo la describió como “una forma hermosa de iniciar esta temporada navideña”.

A través de su publicación, la artista destacó la importancia de los lazos de amistad y fraternidad dentro del grupo, describiendo la velada como una oportunidad para reconectar, celebrar y compartir experiencias que van más allá de la música.

La cantante y sus compañeros dejaron claro que, a pesar del paso del tiempo y las trayectorias individuales, siguen siendo un equipo unido y orgulloso de su legado en la industria musical.

Cabe recordar que la cantante formó parte de los Black Eyed Peas en dos etapas: de 2002 a 2011 y de 2015 a 2018, antes de decidir emprender su carrera como solista.

Fergie estuvo con los Black
Fergie estuvo con los Black Eyed Peas hasta 2018. (Créditos: Instagram/Fergie)

Su última canción con la banda fue el remix de “Where Is the Love” en 2016, y su última presentación juntos tuvo lugar durante The Beginning Massive Stadium Tour en 2011.

La banda, que debutó en 1995 y fue reemplazada posteriormente por la vocalista J. Rey Soul tras la salida de Fergie, ha vendido más de 80 millones de discos y ha ganado seis premios Grammy. Su actuación más icónica en vivo fue el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV en 2011.

El reencuentro llega en un momento de renovación para Fergie, quien recientemente regresó a los escenarios después de más de siete años de ausencia. El 26 de octubre se presentó junto a Ludacris en el One Musicfest en Atlanta, donde interpretó su éxito solista de 2006, Glamorous.

Fergie recientemente se presentó con
Fergie recientemente se presentó con Ludacris. (Instagram/Fergie)

Además, la cantante continúa siendo popular en redes sociales, donde clips de sus actuaciones clásicas, como la interpretación del himno nacional estadounidense en 2018 o su famosa rueda de un brazo en TODAY en 2008, siguen acumulando reproducciones en TikTok.

En lo personal, Fergie también celebra la maternidad. Es madre de Axl Jack, de 12 años, fruto de su matrimonio de ocho años con el actor Josh Duhamel, que terminó en 2019.

La cantante ha hablado en diversas ocasiones sobre el equilibrio entre su vida familiar y profesional, manteniendo siempre su pasión por la música y la conexión con su público.

Fergie ha intentado mantener un
Fergie ha intentado mantener un equilibrio entre su carrera y la maternidad. (Créditos: Instagram/Fergie)

De hecho, en 2020, los Black Eyes Peas dieron una entrevista para la revista Billboard, en donde hablaron sobre su álbum, Translation y durante la plática, la agrupación contó que Fergie no participó en el proyecto porque estaba enfocada en cuidar de su hijo Axl (que en ese entonces tenía 6 años).

“Fergie es nuestra hermana. Así que, incluso con estas pequeñas conexiones, ella siempre será nuestra hermana. Pero, por desgracia, nuestro horario se ve desplazado por su deseo de ser una gran madre y quiere centrarse en eso. La apoyamos al 100%”, dijo Appl.de.Ap al medio.

