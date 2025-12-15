Rachael Carpani, actriz de “NCIS: Los Ángeles”, murió tras batallar contra una larga enfermedad

Rachael Carpani murió a los 45 años después de enfrentar una prolongada enfermedad crónica (NBCUniversal)

El 15 de diciembre, los padres de Rachael Carpani comunicaron a través de un mensaje difundido por su hermana Georgia la muerte de la actriz australiana a los 45 años, tras enfrentar una prolongada enfermedad crónica.

La noticia se confirmó mediante una publicación en la cuenta de Instagram de Georgia Carpani, donde se explicó que el deceso ocurrió en las primeras horas del 7 de diciembre.

La familia anunció que el funeral se realizará en privado el 19 de diciembre con la presencia exclusiva de allegados y amigos cercanos.

Además, solicitaron respeto a su privacidad en estos momentos, señalando que no emitirán declaraciones adicionales.

Carpani alcanzó notoriedad por su interpretación de Jodi Fountain en la serie australiana McLeod’s Daughters, emitida entre 2001 y 2009.

La familia de la actriz australiana confirmó su fallecimiento mediante un comunicado publicado en redes sociales (Instagram/@georgiamaie_music)

Su trabajo en esa producción le valió el reconocimiento de la industria televisiva, que la nominó en 2007 tanto a los premios Silver Logie como Gold Logie, dos de las distinciones más destacadas de la televisión en Australia.

Rachael Carpani se consolidó como una figura habitual en el medio artístico australiano, luego de participar también en otras producciones como Home and Away, donde su último papel fue en 2024, interpretando a Claudia Salini.

Además de sus papeles en series, Carpani integró los elencos de películas como Hating Alison Ashley y The Very Excellent Mr Dundee, y desarrolló una trayectoria en producciones internacionales.

Participó en series estadounidenses, como NCIS: Los Ángeles, The Glades y If There Be Thorns, y encabezó el reparto de la serie de Lifetime Against the Wall.

Compartió cartel con Liam Hemsworth en la película Triangle, lanzada en 2009. Carpani también apareció en filmes como The Rachels y realizó intervenciones en el programa All Saints.

Reconocida por su trabajo internacional, la estrella actuó en "NCIS: Los Ángeles", "McLeod’s Daughters" y lideró el elenco de la serie estadounidense "Against the Wall" (NBCUniversal)

A lo largo de su carrera, Carpani fue destacada en distintos ámbitos por su capacidad para encarnar personajes en dramas y series de gran audiencia.

El papel de Jodi Fountain en McLeod’s Daughters marcó su consagración y generó una base de seguidores que se mantuvo activa durante toda su trayectoria, como quedó reflejado en los numerosos mensajes de condolencias y apoyo publicados tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El deterioro de la salud de la actriz se hizo público en 2021, cuando debió ser hospitalizada de urgencia debido a un fuerte dolor abdominal.

A través de sus redes sociales, Carpani compartió con sus seguidores el proceso que atravesó al someterse a una cirugía a causa de una dolencia cuyo diagnóstico no fue especificado.

En su relato, la actriz mencionó que permaneció varios días en cuidados intensivos y luego fue trasladada a una sala de cirugía para su recuperación.

Rachael Carpani compartió detalles sobre su salud en redes sociales, relatando un episodio que requirió hospitalización y cirugía en 2021 (Instagram/@rachcarpani)

En marzo de 2024, la artista hizo una referencia indirecta a su situación de salud en una publicación de Instagram, donde compartió fotos de una sesión y comentó que era la primera vez en mucho tiempo en que se encontraba “sin bata de hospital ni calcetines quirúrgicos”.

Además, su hermana Georgia había dedicado un mensaje especial a Rachael por su cumpleaños en agosto, describiéndola como una persona que aportaba luz y alegría a su entorno, y expresando el cariño de la familia.

Las muestras de afecto se repitieron por parte de seguidores y colegas de la industria. Gran cantidad de usuarios expresaron mensajes de apoyo y recuerdos vinculados al trabajo de Carpani en McLeod’s Daughters y en otros proyectos.

Comentarios publicados en redes sociales destacaron la influencia que la actriz tuvo en distintas generaciones de espectadores, así como el cariño cosechado a lo largo de sus años de trayectoria.

El entorno familiar y profesional de Rachael Carpani opta por resguardar su intimidad y pide comprensión a los medios y al público.