North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

La hija de Kim Kardashian, North West, de 12 años, responde a las críticas por sus piercings en los dedos. (Composición Infobae)

La hija mayor de Kim Kardashian, North West, de 12 años, respondió públicamente a las críticas que ha recibido en redes sociales por llevar un piercing en el dedo, una polémica que surgió meses atrás y que volvió a cobrar relevancia tras una reciente publicación en TikTok.

La preadolescente utilizó la cuenta conjunta de TikTok que comparte con su madre para pronunciarse sobre los comentarios negativos, en un contexto de creciente escrutinio público sobre su imagen, su estilo y las decisiones relacionadas con su apariencia, que han sido ampliamente debatidas en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

El origen de la polémica por el piercing en el dedo

La controversia comenzó en agosto, cuando North West fue vista durante un viaje a Italia junto a su madre luciendo lo que parecía ser un piercing dérmico en la mano derecha. La joya consistía en dos pequeñas bolas plateadas ubicadas debajo del nudillo del dedo medio, un detalle que llamó rápidamente la atención de seguidores y críticos.

La polémica surgió tras imágenes difundidas durante un viaje a Italia junto a Kim Kardashian en agosto. (TikTok/Kimandnorth)

Imágenes posteriores, algunas de las cuales fueron eliminadas, mostraban un aparente vistazo al proceso de la perforación, según capturas difundidas por The Sun, lo que intensificó el debate en redes sociales sobre la edad de la menor y el carácter permanente de este tipo de modificaciones corporales.

Un usuario de TikTok identificado como @mazzy_williams reaccionó en ese momento con un video viral en el que cuestionaba la situación, acompañándolo con el texto: “North West se está haciendo un piercing en el dedo, ¿y a mí solo?”. La publicación incluía hashtags relacionados con la familia Kardashian.

Reacciones divididas y defensa pública

Las reacciones del público fueron diversas. Algunos usuarios señalaron que no veían el piercing como un problema, mientras que otros expresaron preocupación por la edad de North y la naturaleza duradera de una perforación dérmica. Comentarios como “Tiene literalmente 12 años” reflejaron el tono crítico de parte de la audiencia.

Kim Kardashian defendió públicamente a su hija en comentarios de TikTok tras la viralización de las críticas. (TikTok/Kimandnorth)

Ante estas reacciones, Kim Kardashian intervino directamente en la sección de comentarios de TikTok y escribió un breve mensaje: “Está bien”, defendiendo a su hija frente a los cuestionamientos y dando por cerrado el intercambio en ese momento.

La respuesta directa de North West en TikTok

Meses después, North volvió a ser centro de atención al publicar un breve video selfie en TikTok. En el clip se escuchaba un audio que decía: “¿Por qué lloras? ¿Cuántos años tienes? Recupérate”, acompañado de un texto superpuesto que aclaraba: “Esto es para todos los que están enojados por una perforación en el dedo”.

La publicación fue interpretada como una respuesta directa a las críticas acumuladas desde agosto, marcando una postura clara de la menor frente a la controversia y evidenciando su familiaridad con el lenguaje y los códigos de las redes sociales.

Nuevas críticas por tatuajes y looks llamativos

En octubre, North volvió a generar debate tras aparecer en TikTok con tatuajes faciales falsos, parrillas y otros elementos estéticos llamativos. En una serie de videos, lucía trenzas, una parrilla negra, un piercing falso en la nariz, uñas azules brillantes, lentes de contacto azules y lo que parecían ser pestañas postizas.

En octubre, North volvió a generar debate al aparecer con tatuajes falsos, parrillas y piercings temporales (TikTok/Kimandnorth)

En uno de los videos escribió: “Piercings falsos y tatuajes falsos para toda la vida”. Algunos usuarios especularon que se trataba de un disfraz de Halloween, mientras que otros criticaron el look por considerarlo demasiado adulto para su edad.

Aclaraciones de Kim Kardashian y control parental

Tras la nueva ola de comentarios, Kardashian volvió a pronunciarse. En un video de TikTok publicado por Daily Mail Australia, apareció un comentario que decía: “Esto no tiene importancia”. Posteriormente se aclaró que el mensaje había sido escrito por la propia North desde el teléfono de su madre.

Durante una aparición en el programa GOAT Talk de Complex en YouTube, Kardashian explicó que el look era parte de un disfraz de Halloween y que todo era falso. También señaló que North no publica contenido sin su permiso y que los comentarios son gestionados desde su propio teléfono.

En entrevistas posteriores, incluida una en el podcast Call Her Daddy, Kardashian reiteró que su hija disfruta experimentar con la moda y que, como madre, sigue aprendiendo a manejar la exposición pública, al tiempo que pidió “un poco de gracia” frente a los errores que puedan ocurrir bajo el escrutinio constante.