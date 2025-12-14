Entretenimiento

“Creep”, uno de los mayores éxitos de Radiohead: cómo nació la canción y por qué la banda se distanció de ella

El tema refleja inseguridades juveniles y conflictos personales de Thom Yorke, y aunque se convirtió en un himno del rock alternativo, sus propios creadores mostraron incomodidad con su popularidad y el impacto que tuvo en la evolución artística del grupo

El lanzamiento de “Creep” en 1993 marcó el inicio del éxito global de Radiohead en el rock alternativo

El 22 de febrero de 1993, Radiohead lanzó “Creep” como parte de su álbum debut Pablo Honey. La canción surgió cuando Thom Yorke tenía 19 años y estudiaba en la universidad, en Oxford, Reino Unido. A lo largo de tres décadas, el tema se consolidó como uno de los mayores éxitos del rock alternativo y catapultó a la banda a la fama mundial.

Aunque millones de personas identifican a Radiohead con “Creep”, la banda comenzó a distanciarse de la canción. Yorke escribió la letra reflejando inseguridades amorosas juveniles y la sensación de no pertenecer, temáticas universales que conectan con oyentes de diferentes generaciones.

Asimismo, la melodía y la voz desgarrada de Yorke aportan una autenticidad que contribuyó a la gran difusión de la canción.

Desde su publicación, “Creep” se mantuvo en los primeros lugares de las listas musicales, convirtiéndose en uno de los sencillos más reproducidos de la década del noventa. Sin embargo, según precisó el sitio web especializado Rock & Pop, el grupo ha expresado en repetidas ocasiones su incomodidad con el lugar que la canción ocupa dentro de su repertorio.

Thom Yorke escribió la letra
Thom Yorke escribió la letra de “Creep” inspirado en sus inseguridades amorosas y desafíos personales durante la universidad (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Origen, significado y rechazo de la banda

De acuerdo con declaraciones de Thom Yorke recogidas por medios especializados, la inspiración de la letra partió de vivencias personales durante sus años universitarios. En ese sentido, explicó que la canción no solo trata sobre enamorarse de alguien y sentir que no se es suficiente, sino también sobre los desafíos de la masculinidad en ese periodo de su vida.

Según el propio Yorke, “Creep” revela un conflicto doble: la necesidad de presentarse como una persona sexual sin caer en una postura arrogante asociada al hard rock, y la voluntad de evitar estereotipos de género.

El líder de la banda afirmó en entrevistas que sentía una “verdadera incomodidad” al asumir el rol masculino en una sociedad que, según su opinión, requería nuevas formas de sensibilidad y comunicación emocional, detalló Rock & Pop.

Por otra parte, el éxito de “Creep” generó presiones inesperadas sobre la banda. De acuerdo con la prensa musical, la popularidad del tema instaló expectativas entre el público y la industria que condicionaron la creatividad de Radiohead. Los integrantes revelaron que se sintieron “ahogados” por la demanda constante de este tipo de sonido, a pesar de que su proyecto artístico buscaba impulsar una mayor experimentación y evolución musical.

El éxito de “Creep” generó
El éxito de “Creep” generó presiones y expectativas que condicionaron la creatividad y experimentación musical de Radiohead (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

La incomodidad con la canción se reflejó en la actitud de la banda durante sus giras. En la serie de conciertos posterior al lanzamiento de Ok Computer, Radiohead optó por no incluir “Creep” en el repertorio en diversas ocasiones. Según testimonios recogidos por diferentes medios, Yorke expresó su cansancio ante el público y se negó repetidas veces a interpretarla, marcando así una distancia pública respecto a su éxito más rotundo.

Con el tiempo, la banda utilizó la ironía para reapropiarse de “Creep” en algunos shows. Sin embargo, la interpretación del tema terminó ocurriendo de forma esporádica, reflejando el lugar ambiguo que ocupa en la trayectoria de Radiohead.

El legado de una canción incómoda para sus autores

“My Iron Lung”, otro tema del grupo lanzado en 1994, contiene referencias directas al conflicto generado por “Creep”. Según detalla el sitio web especializado Rock & Pop, los integrantes de Radiohead compararon la popularidad y las expectativas ligadas al tema con una especie de “pulmón de hierro”: una estructura que les ofrecía sustento económico, pero que también les imponía una fuerte limitación artística.

A pesar de la relación
A pesar de la relación ambigua de la banda, “Creep” sigue vigente y es un referente cultural del rock alternativo (AP)

La relación tirante de la banda con su éxito no alteró el impacto cultural de “Creep”. Tres décadas después de su lanzamiento, la canción sigue acumulando reproducciones y se mantiene como un referente del rock alternativo de los noventa. El tema continúa recibiendo versiones y reinterpretaciones, ampliando su alcance más allá del público original de Radiohead.

En los últimos años, la agrupación británica retomó esporádicamente la interpretación en vivo de “Creep”, aunque sin convertirla en parte estable de sus conciertos. La pausa oficial en la carrera de Radiohead volvió incierto el futuro de la canción en su repertorio.

En suma, “Creep” simboliza tanto el inicio del éxito global de Radiohead como los dilemas internos de sus creadores ante el peso de la fama. El sencillo destaca por su historia de origen, su vigencia a lo largo del tiempo y el debate sostenido que genera entre los propios autores.

