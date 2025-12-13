Entretenimiento

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

Tras años de preparación fuera de la universidad, la empresaria afrontó un resultado adverso mientras mantiene su compromiso con la reforma del sistema penal y la formación jurídica

El mentor legal de Kim
El mentor legal de Kim Kardashian rompe el silencio después de que la estrella de reality no aprobara el examen tras un proceso legal de seis años. (Composición Infobae)

La mentora legal de Kim Kardashian rompió el silencio tras conocerse que la empresaria y estrella de reality no aprobó recientemente el examen de abogacía en California, un revés que llega después de seis años de estudio dentro de un exigente proceso alternativo de formación jurídica. La información fue confirmada por Jessica Jackson, abogada especializada en reforma de justicia penal y responsable de guiar el aprendizaje legal de Kardashian desde 2018.

Kim Kardashian, de 45 años, ha expresado de manera reiterada su intención de alejarse gradualmente de los focos mediáticos para consolidar una carrera en el ámbito legal durante la próxima década. Su camino no ha seguido la ruta tradicional de la facultad de Derecho, sino el programa de aprendizaje supervisado de California, una vía legal que exige cuatro años de estudio bajo tutoría directa de abogados en ejercicio.

La elección de este programa tiene un peso simbólico y personal. Kardashian es hija de Robert Kardashian Sr., el abogado que formó parte del equipo de defensa de O.J. Simpson, y ha señalado en diversas ocasiones que su interés por el Derecho está estrechamente ligado a la reforma del sistema de justicia penal y al impacto humano de las decisiones legales.

Jackson dice que la mayor
Jackson dice que la mayor fortaleza de Kim como pensadora jurídica en desarrollo es la forma en que aborda cuestiones complejas con un profundo conocimiento de las personas afectadas por el sistema de justicia.(Instagram/Jessicajackson)

Un camino legal fuera de lo convencional

Según explicó Jackson, el proceso seguido por Kardashian carece de muchas de las estructuras habituales de una escuela de Derecho. No cuenta con un plan académico prefijado, ni con evaluaciones constantes de profesores o la presión cotidiana de compañeros de aula. En ese contexto, la abogada destacó que Kardashian tuvo que crear su propia disciplina, estructura y responsabilidad desde cero.

Ese esfuerzo constante se vio puesto a prueba cuando Kardashian no logró aprobar el examen de abogacía, una experiencia que decidió documentar públicamente. En redes sociales, la empresaria compartió videos y mensajes en los que se la vio llorando y reconociendo el impacto emocional del resultado, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir intentándolo hasta aprobar.

En una de esas publicaciones, Kardashian afirmó que quedarse cerca de la meta no representaba un fracaso, sino una fuente de motivación, y confirmó que continuará estudiando hasta lograr su objetivo profesional. También reveló que durante la preparación sufrió dolores físicos, incluidos espasmos en la espalda y problemas de disco, que complicaron el proceso.

"Ella entiende que debajo de
"Ella entiende que debajo de las complejas teorías legales hay vidas humanas que pueden ser ayudadas o dañadas como resultado de los sistemas que construimos", dice Jackson. (Instagram/Jessicajackson)

Transparencia y compromiso con la reforma penal

Para Jackson, la reacción de Kardashian reflejó coherencia entre lo público y lo privado. La mentora subrayó que la transparencia al hablar de su fracaso académico permite visibilizar que los contratiempos forman parte de cualquier trayectoria profesional. Además, sostuvo que la fortaleza de Kardashian como pensadora jurídica radica en su capacidad para comprender el impacto real de las leyes en la vida de las personas.

Esa perspectiva se ha traducido en acciones concretas. Esta semana, Kardashian expresó su apoyo a la Ley de Supervisión Más Segura, un proyecto bipartidista que busca reformar el sistema de supervisión federal aplicado a personas que salen de prisión. Actualmente, el 99 % de los excarcelados a nivel federal queda bajo supervisión, pese a que el Congreso indicó que solo debería aplicarse a quienes realmente lo necesitan.

Organizaciones como REFORM Alliance, donde Jackson lidera el área de políticas públicas, participaron en la elaboración de la iniciativa tras impulsar 22 leyes en 12 estados enfocadas en reducir la reincidencia y aliviar la sobrecarga de los sistemas de libertad condicional.

Jackson dice que la decisión
Jackson dice que la decisión significó que Kim tuvo que crear su propia estructura, consistencia y responsabilidad desde cero. (Instagram/Jessicajackson)

Una victoria legal reciente en los tribunales

En paralelo a su formación jurídica, Kardashian obtuvo el mes pasado una victoria judicial significativa. Un juez de California desestimó una demanda por difamación presentada por un hombre de Nueva York que fue identificado erróneamente por la empresaria como un preso condenado a muerte.

El caso se originó en febrero de 2024, cuando Kardashian compartió en redes sociales una imagen creyendo que correspondía a Iván Cantú, un recluso de Texas ejecutado el 28 de febrero de ese año, quien sostuvo su inocencia hasta el final. Sin embargo, la fotografía pertenecía a otro hombre con el mismo nombre, sin antecedentes penales.

