Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Indonesia tiene leyes anti-porno que castigan la producción y consumo de contenido sexual (Instagram/Captura de video/TheSun)

La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, nombre artístico de la inglesa Tia Billinger, será deportada de Bali tras ser detenida durante una investigación policial que inicialmente buscaba determinar si había violado las estrictas leyes de pornografía de Indonesia.

Aunque no lograron probar la producción de material pornográfico en la exhuberante isla, las autoridades concluyeron que la influencer había incumplido las normas migratorias al trabajar con una visa turística.

La BBC informó que Billinger también recibió una multa y fue incluida en la “lista negra” migratoria del país, lo que le impedirá volver a Indonesia durante al menos una década.

El operativo policial

Billinger fue una de las 34 personas detenidas cuando la policía de Badung realizó una redada en un estudio de grabación en la zona de Pererenan, Mengwi.

Según The Sun, la influencer no habría mostrado documentación válida para adquirir el vehículo. Uno de sus conductores tampoco tendría licencia internacional (Instagram/Bonnie Blue)

Inicialmente, las fuentes informaron que se arrestaron a 15 turistas australianos y dos británicos junto a la modelo. La BBC indicó que entre los testigos también figuraban 14 personas indonesias, quienes declararon que se encontraban allí para participar en la producción de un “reality show de entretenimiento” y aseguraron que no se realizó ningún contenido indecente.

Aun así, Bonnie Blue figuraba entre las cuatro personas identificadas por la policía como quienes tenían un “rol dominante” en la producción. En el operativo se había requisado una caja de condones, lubricante, flash drives y algunas tabletas de Viagra.

Los investigadores revisaron también la compra de una camioneta tipo pick-up rotulada con “Bonnie Blue” y “Bang Bus” (bus del sexo), un elemento vinculado a los videos que la celebridad suele grabar para sus plataformas de contenido adulto.

Las autoridades analizaron el material grabado en un hotel de la zona de Berawa, pero “no encontraron elementos de pornografía ni distribución ilícita” en el metraje, indicó el medio.

Cabe mencionar que Indonesia cuenta con una de las legislaciones anti-porno más estrictas del mundo. La producción de material pornográfico puede castigarse con hasta 12 años de prisión y multas que alcanzan los $360,000, precisó la BBC.

Aunque evitó cargos más graves, la creadora británica fue deportada por usar su visa turística para trabajar (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)

Estas reglas aplican por igual a locales y extranjeros, y las autoridades son especialmente estrictas en zonas turísticas como Bali, debido al flujo masivo de visitantes.

Bonnie Blue fue sancionada en una audiencia

Cuando el caso llegó al tribunal, no fue por pornografía ya que no había pruebas fehacientes de dicha actividad. Según medios locales, los cargos que fueron imputados a Bonnie Blue y a un miembro de su equipo se definieron como por infracciones de tránsito relacionados con el uso de su camioneta “Bangbus”. Ambos tuvieron la opción de pasar un mes en prisión o pagar una multa de IDR 200,000 (unos $12–13 dólares), y eligieron pagarla.

Durante la audiencia, la jueza advirtió a la creadora de contenido que no volviera a infringir las normas viales, a lo que ella respondió: “Comprendo”.

Sin embargo, el mayor problema no fueron las faltas de tránsito, sino la violación de su visa turística. El jefe de inmigración, Heru Winarko, declaró que Blue “había utilizado indebidamente su visa para producir contenido en Bali” y confirmó que sería deportada y añadida a la lista negra por al menos diez años, un periodo que incluso podría extenderse.

Bonnie Blue durante la audiencia de este 12 de diciembre en Indonesia (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)

Tras el veredicto, los funcionarios de inmigración ordenaron a Blue y a su equipo abandonar Indonesia en un plazo máximo de 48 horas. Según BBC, la creadora tenía previsto tomar un vuelo pasada la medianoche del sábado para salir del país.

La influencer, originaria de Nottingham, ya había generado polémica en otros países. En Australia, su visa fue cancelada en 2024 después de anunciar que buscaba filmar contenido con jóvenes de 18 años durante los eventos de “Schoolies”, una celebración estudiantil por el fin de la preparatoria.

La detención en Bali se produjo precisamente durante ese mismo periodo, en el que muchos recién graduados australianos viajan a la isla.