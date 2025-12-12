Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

Andy Dick aún intenta mantenerse en el medio tras sus múltiples problemas con la ley. (Captura de video)

Andy Dick, conocido por su trabajo en The Andy Dick Show, su participación en NewsRadio y una larga trayectoria en el stand-up, continúa activo en la comedia a pesar de años marcados por abuso de sustancias, acusaciones de conducta sexual inapropiada y diversos incidentes públicos.

Aunque su presencia mediática ha disminuido, el comediante ha seguido involucrado en proyectos independientes, presentaciones en vivo y un documental próximo a estrenarse.

En días recientes, el artista volvió a aparecer en titulares luego de que el 9 de diciembre fuera visto recostado afuera de un edificio en Hollywood, California.

Según imágenes difundidas por TMZ, varias personas lo asistieron en el lugar. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió un reporte de una presunta sobredosis relacionada con un hombre de 59 años.

Servicios de emergencia del LAFD atienden a un hombre de 59 años identificado como Andy Dick tras un reporte de sobredosis en la vía pública.

Sin embargo, ni el Departamento de Bomberos ni el Departamento de Policía confirmaron su identidad. TMZ posteriormente señaló que se comunicó con Dick, quien afirmó que estaba bien sin ofrecer más detalles.

Una carrera marcada por los conflictos legales

Andy Dick comenzó su trayectoria en los años noventa como parte del grupo de improvisación The Second City en Los Ángeles, del cual también han sido parte Steve Carell, Stephen Colbert y Tina Fey.

Más tarde integró los elencos de The Ben Stiller Show y NewsRadio, y durante la década de 2000 actuó en películas como Inspector Gadget, Road Trip y Employee of the Month. En 2001 protagonizó The Andy Dick Show y en 2013 participó en Dancing With the Stars.

Aunque su carrera en la comedia lo llevó a la popularidad, sus problemas legales han tenido una presencia constante durante casi dos décadas. Entre estos se encuentran arrestos por posesión de drogas, incidentes de agresión y acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Andy Dick fue arrestado varias veces por diversos delitos durante más de una década. (Instagram/Andy Dick)

En 2008, fue arrestado por cargos de drogas y agresión sexual tras presuntamente jalar la camiseta de una adolescente de 17 años; se declaró culpable.

En 2010 enfrentó dos cargos por abuso sexual y se declaró no culpable, según ABC30 News. En 2018 fue acusado de toquetear a una mujer en la calle, y en 2019 enfrentó una acusación similar relacionada con un conductor de Uber, ante la cual también se declaró no culpable.

En 2021 fue arrestado por asalto con un arma mortal contra su entonces prometida y, meses después, nuevamente por violencia doméstica tras presuntamente golpear a su pareja con una botella de licor. En 2022 fue detenido por un cargo de agresión sexual.

Andy Dick fue arrestado por abuso sexual en 2022. (Instagram)

A pesar de estos incidentes, el actor ha continuado participando en producciones pequeñas y espectáculos de stand-up. Entre 2022 y 2023 formó parte de proyectos como Hollywood Werewolf, Alien Vampire Busters y The Wizard Zone. También ha realizado presentaciones en vivo y colaboraciones con otros comediantes, según muestra su actividad en redes sociales.

En 2025 se dio a conocer que actuará en A Comedy of Errors, una película en la que interpreta a un terapeuta que ayuda a una comediante que ha recaído en adicciones, de acuerdo con Deadline.

El comediante también ha hablado públicamente sobre su vida personal. En 2011, durante una entrevista en el podcast WTF with Marc Maron, reflexionó sobre su relación con el alcohol.

“Tendría más éxito en la industria si no bebiera. No me arrepiento de beber, pero sí de veces en las que bebí demasiado, y me arrepiento de algunos de los momentos de blackout — son demasiados para contarlos. Y diré que, si no tienes arrepentimientos en tu vida, en realidad no estás viviendo”, dijo.

Andy Dick reconoció que sus problemas con la bebida han afectado su carrera.

Además de su podcast de 2021, ADICKTED, Andy Dick participa en un documental titulado The Sad Little Angel Clown (Who That Cries), inspirado en una canción suya de 2009.

El proyecto aborda distintos momentos de su vida y cuenta con apariciones de sus hijos, Meg y Jacob, así como de su entorno cercano, incluido el presentador Adam Carolla.

Hoy, Dick se mantiene activo en redes sociales y continúa vinculado a proyectos de comedia.