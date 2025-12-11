Entretenimiento

Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

El sitio pornográfico más visitado del mundo reveló los términos más consultados del año, con sorpresas en los rankings de cine, videojuegos y estrellas porno

Guardar
Star Wars se convirtió en
Star Wars se convirtió en el término más buscado del año en Pornhub (Composición fotográfica)

A pocos días de cerrar el año, Pornhub publicó su Year in Review 2025, un informe que revisa los intereses, obsesiones y tendencias culturales que movieron al sitio pornográfico más grande del mundo.

Según la propia plataforma, los datos provienen de “miles de millones de visitas” y permiten entender cómo los fenómenos virales, el entretenimiento y la cultura pop influyeron en el consumo de los usuarios del sitio.

Los películas y personajes más populares en Pornhub

Por primera vez en años, Harley Quinn perdió su reinado. El personaje de DC, que históricamente dominó el ranking de Pornhub, cayó al cuarto lugar en 2025. En su reemplazo, Star Wars se posicionó como el término más buscado relacionado a películas y personajes, escalando desde el segundo puesto que ocupaba en 2024.

El segundo gran protagonista del año fue Spiderman, cuya presencia explotó en búsquedas. Según Pornhub, un aumento masivo de consultas relacionadas a disfraces de Halloween impulsó severamente la subida del superhéroe, que escaló nueve posiciones hasta convertirse en el segundo término más buscado del año.

Los personajes de franquicias icónicas
Los personajes de franquicias icónicas volvieron a dominar las búsquedas en la plataforma (Composición fotográfica)

El resto del Top 10 lo completan Game of Thrones por encima de Harley Quinn, Harry Potter, Black Widow, Wonder Woman, Elastigirl, Catwoman, Power Rangers, y Avatar.

Pornhub y los videojuegos

El universo gamer también vivió un giro histórico. Fortnite fue destronado tras cinco años consecutivos liderando el ranking de videojuegos más buscados en Pornhub.

El nuevo número uno es Genshin Impact, pues creció el número de fans que tiene este contenido en la plataforma.

Fortnite quedó relegado al segundo puesto, mientras que Minecraft escaló dos posiciones y se ubicó tercero, desplazando a Pokémon, que cayó al quinto lugar. Overwatch mantuvo exactamente la misma ubicación del año pasado: el cuarto puesto.

Este es el panorama de
Este es el panorama de intereses en videojuegos según Pornhub (Composición fotográfica)

Un ingreso notable al Top 10 fue Marvel Rivals, cuyo estreno reciente generó un pico de búsquedas que bastó para convertirlo en el sexto videojuego más buscado del año. Otros fenómenos vinieron desde el hardware: el lanzamiento del Nintendo Switch 2 impulsó un fuerte aumento de interés por Super Mario, que saltó 14 posiciones. Nier Automata también vivió un repunte considerable, subiendo nueve puestos.

No todos corrieron con la misma suerte: League of Legends, Apex Legends y Fallout registraron caídas de cinco lugares cada uno.

El ranking de personajes de videojuegos fue aún más dinámico. En 2025, Tifa Lockhart —la icónica luchadora de Final Fantasy— subió dos posiciones para convertirse en la personaje más buscada del año, superando a Chun Li (Street Fighter), quien dominó el 2024 y ahora ocupa el tercer lugar.

Lara Croft mantuvo su histórica
Lara Croft mantuvo su histórica relevancia al repetir el segundo puesto en el ranking de personajes gamer (Fuente: Pornhub)

Lara Croft mantuvo la segunda posición y en cuarto puesto se mantuvo D.Va (Overwatch), sin cambios respecto al año anterior.

El impacto en las estrellas porno más buscadas

Si bien el informe se centró en películas, personajes y videojuegos, los datos también muestran fuertes movimientos entre las estrellas porno con mayor demanda.

Alex Adams se convirtió este año en el pornstar más buscado, tras subir cinco lugares y alcanzar la cima con casi cuatro mil millones de visualizaciones históricas en la plataforma.

Angela White cayó al segundo puesto y Violet Myers se mantuvo en el tercero. 2025 también marcó el debut de nuevas figuras entre los primeros lugares: Bonnie Blue apareció directamente en el cuarto lugar, mientras que Lily Phillips ocupó la sexta posición. Otros nombres como Martina Smeraldi, Salome Gil y Jak Knife ingresaron por primera vez al listado.

Temas Relacionados

PornhubvideojuegosStar WarsHarley QuinnSpidermanMinecraft

Últimas Noticias

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

Su cameo, el primero desde 1996, generó una ola de reacciones que celebran el cierre de este spin-off

Will Smith regresa a “Bel-Air”

De una estrella adolescente a una directora irreverente: Kristen Stewart rompe moldes en Hollywood

La reconocida actriz da un giro definitivo a su carrera con “La cronología del agua”, según admitió en una entrevista exclusiva con The New York Times, donde revela las claves de su debut y su apuesta por historias incómodas y auténticas

De una estrella adolescente a

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

El conflicto legal escaló después de que antiguos allegados de la artista colocaron cientos de objetos personales en ventas destinados parcialmente a una fundación

La última polémica de Amy

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

La actriz narró cómo una serie de decisiones durante una noche marcada por tensión profesional terminó desencadenando advertencias legales y un giro inesperado en su carrera

La portada de revista que

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

El actor recibió una respuesta multitudinaria durante su presencia en la convención japonesa

Johnny Depp conquista Japón con
DEPORTES
La decisión que tomó el

La decisión que tomó el Inter Miami con De Paul tras ganar la MLS: todos los jugadores con los que está negociando

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

TELESHOW
El gesto de La Joaqui

El gesto de La Joaqui a Wanda Nara en medio de los rumores de conflicto en MasterChef Celebrity

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Bolivia solicitó

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía