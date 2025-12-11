Pornhub revela qué personajes y películas fueron los más buscados en el 2025

Star Wars se convirtió en el término más buscado del año en Pornhub (Composición fotográfica)

A pocos días de cerrar el año, Pornhub publicó su Year in Review 2025, un informe que revisa los intereses, obsesiones y tendencias culturales que movieron al sitio pornográfico más grande del mundo.

Según la propia plataforma, los datos provienen de “miles de millones de visitas” y permiten entender cómo los fenómenos virales, el entretenimiento y la cultura pop influyeron en el consumo de los usuarios del sitio.

Los películas y personajes más populares en Pornhub

Por primera vez en años, Harley Quinn perdió su reinado. El personaje de DC, que históricamente dominó el ranking de Pornhub, cayó al cuarto lugar en 2025. En su reemplazo, Star Wars se posicionó como el término más buscado relacionado a películas y personajes, escalando desde el segundo puesto que ocupaba en 2024.

El segundo gran protagonista del año fue Spiderman, cuya presencia explotó en búsquedas. Según Pornhub, un aumento masivo de consultas relacionadas a disfraces de Halloween impulsó severamente la subida del superhéroe, que escaló nueve posiciones hasta convertirse en el segundo término más buscado del año.

Los personajes de franquicias icónicas volvieron a dominar las búsquedas en la plataforma (Composición fotográfica)

El resto del Top 10 lo completan Game of Thrones por encima de Harley Quinn, Harry Potter, Black Widow, Wonder Woman, Elastigirl, Catwoman, Power Rangers, y Avatar.

Pornhub y los videojuegos

El universo gamer también vivió un giro histórico. Fortnite fue destronado tras cinco años consecutivos liderando el ranking de videojuegos más buscados en Pornhub.

El nuevo número uno es Genshin Impact, pues creció el número de fans que tiene este contenido en la plataforma.

Fortnite quedó relegado al segundo puesto, mientras que Minecraft escaló dos posiciones y se ubicó tercero, desplazando a Pokémon, que cayó al quinto lugar. Overwatch mantuvo exactamente la misma ubicación del año pasado: el cuarto puesto.

Este es el panorama de intereses en videojuegos según Pornhub (Composición fotográfica)

Un ingreso notable al Top 10 fue Marvel Rivals, cuyo estreno reciente generó un pico de búsquedas que bastó para convertirlo en el sexto videojuego más buscado del año. Otros fenómenos vinieron desde el hardware: el lanzamiento del Nintendo Switch 2 impulsó un fuerte aumento de interés por Super Mario, que saltó 14 posiciones. Nier Automata también vivió un repunte considerable, subiendo nueve puestos.

No todos corrieron con la misma suerte: League of Legends, Apex Legends y Fallout registraron caídas de cinco lugares cada uno.

El ranking de personajes de videojuegos fue aún más dinámico. En 2025, Tifa Lockhart —la icónica luchadora de Final Fantasy— subió dos posiciones para convertirse en la personaje más buscada del año, superando a Chun Li (Street Fighter), quien dominó el 2024 y ahora ocupa el tercer lugar.

Lara Croft mantuvo su histórica relevancia al repetir el segundo puesto en el ranking de personajes gamer (Fuente: Pornhub)

Lara Croft mantuvo la segunda posición y en cuarto puesto se mantuvo D.Va (Overwatch), sin cambios respecto al año anterior.

El impacto en las estrellas porno más buscadas

Si bien el informe se centró en películas, personajes y videojuegos, los datos también muestran fuertes movimientos entre las estrellas porno con mayor demanda.

Alex Adams se convirtió este año en el pornstar más buscado, tras subir cinco lugares y alcanzar la cima con casi cuatro mil millones de visualizaciones históricas en la plataforma.

Angela White cayó al segundo puesto y Violet Myers se mantuvo en el tercero. 2025 también marcó el debut de nuevas figuras entre los primeros lugares: Bonnie Blue apareció directamente en el cuarto lugar, mientras que Lily Phillips ocupó la sexta posición. Otros nombres como Martina Smeraldi, Salome Gil y Jak Knife ingresaron por primera vez al listado.