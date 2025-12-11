Entretenimiento

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

El cortometraje, proyectado entre 1999 y 2001 en el parque “The Simpsons Down Under”, recrea una versión inédita del desenlace de “Bart contra Australia”. Su hallazgo sorprendió incluso a los guionistas

El final alternativo de 'Bart contra Australia' se proyectó solo en el parque temático The Simpsons Down Under y luego se viralizó en redes (YouTube)

Desde su primera emisión en 1989, Los Simpson se consolidó como una de las series animadas más influyentes del mundo, moldeando el humor, la sátira y la crítica social en múltiples generaciones. Creada por Matt Groening, la familia amarilla de Springfield trascendió la pantalla para convertirse en ícono pop, logrando que sus frases, personajes y capítulos sean parte fundamental de la cultura contemporánea.

Uno de esos episodios que permanece en la memoria colectiva es “Bart contra Australia”, emitido el 19 de febrero de 1995 durante la sexta temporada de la serie. Allí se narra el viaje de la familia a Sidney, ciudad australiana que sirve de escenario para un desfile de chistes sobre tópicos, costumbres y estereotipos del país oceánico.

“El episodio dividió a los fans de un país: ‘Bart contra Australia’ causó un gran revuelo al hacer que la familia viajara de Springfield a Sidney para participar en toda una batería de gags basados en tópicos del país”, explicó Randy Meeks a Espinof.

La ficción incluso terminó siendo discutida en el Parlamento australiano, pero con el tiempo, los locales perdonaron la irreverencia de la serie. Lo que pocos saben es que este episodio tiene un secreto: un final alternativo completamente desconocido, incluso para los propios guionistas.

El final “prohibido” de Bart contra Australia

El episodio 'Bart contra Australia'
El episodio 'Bart contra Australia' generó polémica y fue debatido en el Parlamento australiano tras su emisión en 1995 (foto: Captura/20th Century FOX)

La historia detrás de este insólito desenlace alternativo es tan inusual como Simpsoniana. En 1999, poco después de que la polémica se hubiera aplacado, la ciudad de Sidney inauguró el parque temático de Fox. Como era de esperar, uno de los mayores atractivos para los visitantes era una sección dedicada a Los Simpson, donde se podía comprar en el Badulaque, ver ilustraciones inéditas de los personajes en la Ópera de Sidney y tomarse fotos con actores disfrazados de la familia. Pero la mayor sorpresa estaba reservada para quienes ingresaban en la atracción “The Simpsons Down Under”.

Según detalló The Sydney Morning Herald, la experiencia principal consistía en un cortometraje de aproximadamente tres minutos, presentado únicamente en ese parque y nunca emitido por televisión ni incluido en compilaciones oficiales. Era, en esencia, un final alternativo para el episodio “Bart contra Australia”. Gracias a tecnología de captura de movimiento, el público podía verse reflejado en la animación como parte de la aventura.

Tal como relata Meeks, “lo curioso es que los algo más de 3 minutos que se mostraban eran nuevo material creado, aparentemente, por los guionistas de ‘Los Simpson’, y servía como final alternativo de ‘Bart contra Australia’. En él, de hecho, Homero acababa destruyendo el país por culpa de sus habilidades en la barbacoa”.

Dicha irreverencia alcanzó un nuevo nivel con Homero volando un país entero, tras una seguidilla de chistes que, según testigos, recordaban al humor de temporadas posteriores.

Sin embargo, lejos de convertirse en un clásico, este contenido pasó al olvido tan rápido como surgió. La atracción solo estuvo disponible durante los escasos dos años que el parque permaneció abierto, hasta su cierre por motivos financieros en 2001, de acuerdo con el medio australiano The Age.

“Realmente fue visto y no visto: en tan solo dos años el parque de Fox en Australia cerró por completo, llevándose consigo sus dos atracciones estrella: esta y otra basada en Titanic”, recordó Meeks. Tras eso, y hasta hace poco tiempo, el corto cayó en la categoría de material perdido e inhallable.

Fragmentos del final alternativo de
Fragmentos del final alternativo de Los Simpson reaparecieron en Internet, alimentando el misterio entre los fans y coleccionistas (foto: Captura/20th Century FOX)

El misterio detrás de un episodio olvidado y reencontrado

Lo más insólito del caso es que ni siquiera los guionistas originales tuvieron conocimiento de ese final alternativo. Bill Oakley y Josh Weinstein, responsables del episodio, “ni siquiera sabían de la existencia de este episodio alternativo hasta que un día se enteraron por pura casualidad”, indicaron las fuentes. El misterio y el secretismo en torno al corto aumentaron su leyenda entre los fans acérrimos y coleccionistas de rarezas simpsonianas, lanzando especulaciones en foros y redes sociales.

Eventualmente, fragmentos de este final alternativo reaparecieron en Internet, sorprendiendo incluso a quienes lo habían confundido con escenas suprimidas o bonus de ediciones en DVD. Como aclaró Meeks: “Algunos lo han confundido con un puñado de escenas inéditas del capítulo, de las que incluían en los DVDs, lo cierto es que se trata de algo muchísimo más oscuro y solo para los fans más acérrimos de ‘Los Simpson’”.

La reacción general, lejos de despertar entusiasmo, recordó que hasta los íconos pueden tener tropiezos: “Si piensan que el video no tiene ninguna gracia, no se preocupen: tienen toda la razón”, sentenció Meeks.

