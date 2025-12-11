La confesión de Khloé Kardashian sobre la herencia y el conflicto con la exesposa de su papá: “No tengo nada”

La disputa familiar por la herencia de Robert Kardashian Sr. marcó la relación entre sus hijos y Ellen Pearson (Captura de video / Khloe in Wonderland)

Khloé Kardashian reflotó la controversia en torno a la herencia de su papá al revelar que la última esposa de su padre, Ellen Pearson, se quedó con los objetos personales del célebre abogado y empresario tras su fallecimiento. La empresaria y celebridad abordó el tema en su pódcast, señalando que la unión entre la exesposa y su papá se produjo semanas antes de la muerte de este, lo que desencadenó una disputa familiar por las pertenencias del patriarca.

El matrimonio entre Robert Kardashian Sr y Ellen Pearson tuvo lugar en agosto de 2003, apenas un mes antes de que el abogado muriera a los 59 años a causa de un cáncer de esófago, según recogió PEOPLE. Esta relación, que se formalizó tras tres años de noviazgo, generó tensiones entre la actriz y las Kardashian, quienes, de acuerdo con TMZ, han sostenido que la unión se produjo cuando el abogado ya se encontraba en un estado de salud delicado.

Tras el fallecimiento, la disputa por sus pertenencias se intensificó. Según PEOPLE, los hijos del abogado quedaron sin recuerdos materiales, ya que Pearson asumió la posesión de los mismos. Este conflicto ha sido recurrente tanto en el reality familiar como en declaraciones públicas, y ha marcado la relación entre quien fue esposa por apenas un mes y el resto del clan Kardashian.

Khloé Kardashian apuntó contra Ellen Pearson

Durante un episodio de su pódcast Khloé in Wonder Land, la modelo compartió la dificultad de no contar con objetos que le recuerden a su padre. “La verdad es que no tengo nada de mi papá. Cuando mi papá murió, una mujer se casó con él semanas antes de morir y nos lo quitó todo, así que no tengo nada. Es una larga historia”, expresó la empresaria.

No obstante, destacó el valor sentimental de la única pertenencia que conserva: una Biblia que su hermana, Kim Kardashian, adquirió en una subasta por USD 80.000 y le regaló posteriormente. “El solo hecho de ver la letra de mi papá es muy especial para mí”, afirmó, subrayando que la dedicatoria manuscrita y el nombre grabado de Robert Kardashian lo convierten en un objeto único para la familia.

Robert Kardashian se casó con Ellen Pearson semanas antes de morir por cáncer (AP Photo/Kevork Djansezian, Pool)

La tensión de ambas partes se mantiene firme desde que falleció el abogado varios años atrás. En 2013, Pearson presentó una demanda por difamación contra la familia, alegando que tanto ellos como el productor Ryan Seacrest intentaron retratarla negativamente en el programa Keeping Up with the Kardashians.

En la acusación, la actriz británica describió a Kris Jenner (expareja de Robert Kardashian) como una “madre y exesposa manipuladora y deshonesta que simplemente usaba y explotaba a sus hijos”, según TMZ. Khloé, por su parte, sostuvo que Pearson contrajo matrimonio con su padre cuando este ya se encontraba en un estado mental “comprometido” debido a la enfermedad. La demanda fue desestimada en 2014, de acuerdo con el expediente judicial citado por TMZ.

El antecedente de las hermanas Kardashian y Ellen Pearson

En abril de este año, en el marco del episodio final de la sexta temporada de su serie, Kim y Khloé Kardashian evocaron la memoria de su padre, Robert Kardashian Sr. Durante el reality, dejaron ver nuevamente la tensión persistente con Ellen Pearson, última esposa del abogado. La conversación se desarrolló en un tono íntimo cuando la más grande de las dos compartió un sueño reciente en el que veía a su padre residiendo en Los Ángeles con quien fue su última esposa, pero evitando cualquier encuentro con sus hijas. Ante esta revelación, Khloé reaccionó de inmediato con una sola palabra: “Ew”, mostrando de manera evidente y pública su desaprobación hacia la actriz.

La escueta respuesta de la más chica de las hermanas no fue el único momento en que ambas aludieron a su malestar respecto a la viuda de su padre. Posteriormente, en un segmento en solitario frente a cámara, Kim relató que había telefoneado a Khloé mientras se encontraba de viaje para volver a conversar sobre el mismo sueño. Cuando un productor del programa intervino y preguntó si se referían a la presentadora Ellen DeGeneres, Kim revirtió la confusión entre risas: “No, su esposa”. Remató con ironía diciendo: “Ese sí habría sido el sueño”, subrayando la distancia emocional existente entre las hermanas y Ellen Pearson.