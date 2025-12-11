Entretenimiento

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

El actor recibió una respuesta multitudinaria durante su presencia en la convención japonesa

Guardar
El actor promocionó la novela
El actor promocionó la novela gráfica HYDE, desarrollada junto a Ridley Scott e inspirada en la obra clásica de Robert Louis Stevenson. REUTERS/Agustin Marcarian

Johnny Depp regresó a Japón por primera vez en ocho años para encabezar la Comic-Con de Tokio 2025, donde fue recibido por miles de admiradores que agotaron las entradas del evento en apenas diez minutos. El actor de 62 años, que llevaba casi una década sin visitar el país, saludó a más de 3.000 fanáticos en dos días y permaneció en el recinto Makuhari Messe hasta pasada la medianoche del sábado 6 de diciembre y hasta después de las 10 p. m. del domingo 7. La convención alcanzó una asistencia récord de aproximadamente 97.000 personas.

Una fuente cercana confirmó a la revista PEOPLE que Depp se sintió “abrumadoramente conmovido” por la bienvenida recibida. Según esta versión, el actor pudo ver “a todos los que lo han apoyado durante estos últimos años”, un gesto que, de acuerdo con la fuente, valoró de manera especial. La misma persona añadió que, pese al tiempo transcurrido desde su última visita, el cariño del público japonés se mantuvo “firme”.

La edición 2025 de la Comic-Con reunió también a figuras como Sebastian Stan, Norman Reedus y Nicholas Hoult, pero esta fue la primera vez que Depp participó en una convención ofreciendo sesiones de autógrafos y fotografías oficiales con los asistentes. Su presencia fue uno de los principales atractivos del evento.

La agenda de Johnny Depp
La agenda de Johnny Depp en Japón incluyó la presentación de su película Modi Three Days on the Wings of Madness. (Captura de video)

Un regreso marcado por homenajes y nuevos proyectos

Durante su panel, los organizadores le entregaron a Depp una pieza artística personalizada que reproducía a su personaje Capitán Jack Sparrow al estilo del anime One Piece. La ilustración fue realizada por Eiichiro Oda, creador de la popular serie japonesa, un gesto que destacó como uno de los momentos más comentados de la convención.

La fuente consultada por PEOPLE señaló que “Tokio siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de Johnny” y que el actor disfrutó profundamente de su estancia. Según esta versión, Depp expresó su deseo de regresar al país en una futura oportunidad, motivado por el entusiasmo que encontró en el público local. Su presencia, además, se vio reforzada por las diversas actividades que lo llevaron a participar en reuniones con fanáticos durante los tres días de la convención.

El viaje a Japón formó parte de la agenda internacional del actor para promocionar HYDE, una serie de novelas gráficas producida junto con Ridley Scott y basada en una reinterpretación oscura del clásico El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. La imagen de Depp se utiliza para dar vida al protagonista de la obra, que combina elementos visuales modernos con el estilo narrativo del relato original.

El viaje a Tokio formó
El viaje a Tokio formó parte de un itinerario internacional que también lo llevó a Argentina, donde recibió la llave de Buenos Aires. (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Arte, cine y una carrera que continúa tomando impulso

Además de su presencia en la Comic-Con, Depp viajó a Tokio para presentar su exposición de arte “A Bunch of Stuff”, una muestra que ha llevado por varias ciudades y que reúne dibujos, pinturas y composiciones que forman parte de su faceta como artista visual. Paralelamente, asistió al estreno japonés de Modi: Three Days on the Wings of Madness, la película que dirigió y que narra episodios de la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

La visita a Japón llegó después de un viaje a Argentina, donde el actor fue recibido por una multitud en Buenos Aires. Durante esa visita, el alcalde de la ciudad le entregó la llave de la capital argentina, un reconocimiento que generó amplia cobertura mediática y reforzó el interés internacional por su presencia pública.

Temas Relacionados

Johnny DeppComic Con de TokioJapón 2025EntretenimientoHYDE novela gráfica

Últimas Noticias

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Las cifras del sitio pornográfico más visitado del mundo muestran variaciones en los hábitos de usuarios de distintos países

PornHub revela los países que

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

El comediante fue captado en una situación alarmante en Hollywood mientras allegados intentaban asistirlo en medio de un episodio que activó una respuesta de emergencia

Andy Dick insiste en que

Idris Elba reveló que le queda poco tiempo como actor: esta es la razón

El artista británico sorprendió al público del festival en Arabia Saudita al detallar su deseo de fortalecer su trabajo detrás de la cámara en nuevos proyectos

Idris Elba reveló que le

Cynthia Erivo y Hugh Jackman revelan secretos más allá del telón: “Hacer un musical es como escalar el Everest”

Desde aprendizajes insólitos hasta una autenticidad artística sin filtros, ambos artistas, en una charla imperdible con Variety, compartieron detalles sobre rutinas agotadoras, anécdotas detrás de escena y la disciplina extrema necesaria para sobresalir en el género

Cynthia Erivo y Hugh Jackman

Disney firma pacto con Open AI: más de 200 personajes llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

Los creativos tendrán la oportunidad de combinar figuras icónicas en nuevas historias animadas, resultado de la histórica alianza entre Disney y OpenAI

Disney firma pacto con Open
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París