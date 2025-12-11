Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

El actor promocionó la novela gráfica HYDE, desarrollada junto a Ridley Scott e inspirada en la obra clásica de Robert Louis Stevenson. REUTERS/Agustin Marcarian

Johnny Depp regresó a Japón por primera vez en ocho años para encabezar la Comic-Con de Tokio 2025, donde fue recibido por miles de admiradores que agotaron las entradas del evento en apenas diez minutos. El actor de 62 años, que llevaba casi una década sin visitar el país, saludó a más de 3.000 fanáticos en dos días y permaneció en el recinto Makuhari Messe hasta pasada la medianoche del sábado 6 de diciembre y hasta después de las 10 p. m. del domingo 7. La convención alcanzó una asistencia récord de aproximadamente 97.000 personas.

Una fuente cercana confirmó a la revista PEOPLE que Depp se sintió “abrumadoramente conmovido” por la bienvenida recibida. Según esta versión, el actor pudo ver “a todos los que lo han apoyado durante estos últimos años”, un gesto que, de acuerdo con la fuente, valoró de manera especial. La misma persona añadió que, pese al tiempo transcurrido desde su última visita, el cariño del público japonés se mantuvo “firme”.

La edición 2025 de la Comic-Con reunió también a figuras como Sebastian Stan, Norman Reedus y Nicholas Hoult, pero esta fue la primera vez que Depp participó en una convención ofreciendo sesiones de autógrafos y fotografías oficiales con los asistentes. Su presencia fue uno de los principales atractivos del evento.

La agenda de Johnny Depp en Japón incluyó la presentación de su película Modi Three Days on the Wings of Madness. (Captura de video)

Un regreso marcado por homenajes y nuevos proyectos

Durante su panel, los organizadores le entregaron a Depp una pieza artística personalizada que reproducía a su personaje Capitán Jack Sparrow al estilo del anime One Piece. La ilustración fue realizada por Eiichiro Oda, creador de la popular serie japonesa, un gesto que destacó como uno de los momentos más comentados de la convención.

La fuente consultada por PEOPLE señaló que “Tokio siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de Johnny” y que el actor disfrutó profundamente de su estancia. Según esta versión, Depp expresó su deseo de regresar al país en una futura oportunidad, motivado por el entusiasmo que encontró en el público local. Su presencia, además, se vio reforzada por las diversas actividades que lo llevaron a participar en reuniones con fanáticos durante los tres días de la convención.

El viaje a Japón formó parte de la agenda internacional del actor para promocionar HYDE, una serie de novelas gráficas producida junto con Ridley Scott y basada en una reinterpretación oscura del clásico El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. La imagen de Depp se utiliza para dar vida al protagonista de la obra, que combina elementos visuales modernos con el estilo narrativo del relato original.

El viaje a Tokio formó parte de un itinerario internacional que también lo llevó a Argentina, donde recibió la llave de Buenos Aires. (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Arte, cine y una carrera que continúa tomando impulso

Además de su presencia en la Comic-Con, Depp viajó a Tokio para presentar su exposición de arte “A Bunch of Stuff”, una muestra que ha llevado por varias ciudades y que reúne dibujos, pinturas y composiciones que forman parte de su faceta como artista visual. Paralelamente, asistió al estreno japonés de Modi: Three Days on the Wings of Madness, la película que dirigió y que narra episodios de la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

La visita a Japón llegó después de un viaje a Argentina, donde el actor fue recibido por una multitud en Buenos Aires. Durante esa visita, el alcalde de la ciudad le entregó la llave de la capital argentina, un reconocimiento que generó amplia cobertura mediática y reforzó el interés internacional por su presencia pública.