Entretenimiento

Cynthia Erivo y Hugh Jackman revelan secretos más allá del telón: “Hacer un musical es como escalar el Everest”

Desde aprendizajes insólitos hasta una autenticidad artística sin filtros, ambos artistas, en una charla imperdible con Variety, compartieron detalles sobre rutinas agotadoras, anécdotas detrás de escena y la disciplina extrema necesaria para sobresalir en el género

Guardar
Cynthia Erivo y Hugh Jackman
Cynthia Erivo y Hugh Jackman destacan la vigencia de los musicales en el cine actual durante una charla exclusiva

Cynthia Erivo y Hugh Jackman, dos referentes del teatro y el cine musical, protagonizaron una extensa conversación para Variety. El diálogo abordó la vigencia de los musicales en la pantalla grande, el significado de sus nuevos proyectos y las claves de sus trayectorias. Ambos coincidieron en que la entrega, el rigor y la autenticidad son esenciales para trascender en el género.

Jackman abrió el intercambio valorando la capacidad de Erivo para mantenerse enérgica ante las exigencias extremas del musical. La actriz explicó su comportamiento previo: apenas llega a un rodaje, exige una cinta de correr y organiza rutinas de autocuidado con tés, vitaminas y alimentos pensados para sostener su ánimo y su rendimiento. “Eso me ayuda a estar fuerte y, sobre todo, alegre”, resumió.

La magnitud de los ensayos en “Wicked”

El diálogo derivó pronto en la magnitud de los ensayos de Wicked. Erivo repasó la estructura de trabajo de la película dirigida por Jon Chu: desde los ensayos en agosto, pasando por un rodaje que empezó en diciembre de 2022 e interrumpió las huelgas hasta retomar en 2024.

Ambos artistas coinciden en que
Ambos artistas coinciden en que la entrega total es fundamental para trascender en el mundo del musical

Jackman reaccionó con asombro: “Cuatro meses de ensayo… es un paraíso. En ‘Los Miserables’ tuve solo nueve semanas y lo consideré mucho”. Ante esta afirmación, Erivo justificó la extensión: ese tiempo permitió abordar nuevas dimensiones de los personajes, en particular de Elphaba, a quien sintió más cercana y delicada.

En otro tramo de la charla, Jackman celebró el regreso del gran musical al cine. Para él, “hacer un musical es como escalar el Everest” de la producción cinematográfica, ya que demanda no solo una excelencia técnica, sino también convencer al espectador de que la emoción puede ser cantada con naturalidad. Erivo destacó el trabajo de Jon Chu para orquestar la transición entre palabra y canción: lograr que esa mutación sea inevitable y orgánica, gracias a un “hilo invisible” que lleva a los personajes a cantar.

Asimismo, ambos recordaron aprendizajes en el escenario. Jackman evocó el método de Trevor Nunn, director en Oklahoma!, quien prohibía cantar durante las primeras semanas de ensayo para que cada línea se sintiera como un pensamiento genuino. “No es diferente a Shakespeare”, remarcó. El objetivo: buscar siempre una razón honesta para cantar una frase repetida. Para Erivo, estos detalles sostienen interpretaciones verdaderas y aportan autenticidad a los personajes.

La actriz Cynthia Erivo resaltó
La actriz Cynthia Erivo resaltó la oportunidad de explorar nuevas dimensiones de Elphaba gracias al extenso proceso de ensayo (Universal Pictures)

Recuerdos de Broadway y premios Tony

Más allá de su actualidad, los artistas retrocedieron en el tiempo y evocaron su llegada a Broadway. Jackman recordó su debut en 2003 con The Boy From Oz, cuando compartía el circuito con el estreno de Wicked. Rememoró una anécdota de los Tony de aquel año: al anunciar al ganador a mejor musical, todos esperaban que fuera Wicked, pero el premio recayó en Avenue Q.

En tanto, al repasar su trayectoria, Jackman se conmovió al ver la película Song Sung Blue y observar el regreso de Erivo a la música. Ella le pidió reconstruir cómo fue interpretar a Mike Sardina, exsoldado de Vietnam que lucha con su pasado y se sostiene en el deseo de triunfar en la música.

“El sueño es lo que lo mantiene”, señaló Jackman. Al tiempo que aseguró que esa historia le recordaba la importancia de no ceder ante la adversidad y mantener la confianza en el propio instinto. “Mike tuvo infartos, no sabía cuánto le quedaba, pero no se rendía”. Esa perseverancia, admitió, lo ayudó también en su carrera.

Hugh Jackman se emociona al
Hugh Jackman se emociona al repasar su trayectoria y el impacto de la película "Song Sung Blue" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Erivo remarcó el valor de mostrar lo cotidiano en el arte: “Lo especial es ver a gente común, que trabaja y sueña con subirse a un escenario y cantar. Nos conecta con la humanidad que se pierde en lo cotidiano”.

Química artística y conexión vocal

La química artística también fue parte relevante de la charla. Erivo contó que en su primer encuentro con Ariana Grande, su compañera en Wicked, compartieron nuevas canciones en la casa del director. Al piano, Stephen Schwartz les asignó temas; cantar juntas For Good fue tan intenso que ambas quedaron abrumadas.

“Nos dimos cuenta de que éramos las adecuadas una para la otra”, reveló. No hubo audición conjunta, pero la conexión vocal surgió inmediata y espontánea: “Ese tipo de coincidencia solo ocurre unas pocas veces en la vida”.

La química artística entre Cynthia
La química artística entre Cynthia Erivo y Ariana Grande marcó el inicio de su colaboración en "Wicked" (REUTERS/Jack Taylor)

Ante el elogio de Jackman por esa armonía y Erivo detalló que, aun con estilos diferentes, en los ensayos sus líneas coincidían de forma inusual.

Ritual escénico, propósito y madurez

Reflexionaron sobre los rituales tras bambalinas y el vínculo con el público. Erivo compartió que siempre atraviesa nervios antes de una función y pide, antes de salir a escena, lograr conectar con alguien del público. Jackman completó: “Ese es el secreto. Yo también me tomo un minuto antes de salir, pienso: ‘Que este momento sirva a los otros’”.

Más adelante, los artistas debatieron sobre fama y maduración. Jackman recordó sus primeros años como Wolverine, cuando aún no lo reconocían y sentía los pies en la tierra. Con el tiempo, aprendió a despedirse con serenidad de sus personajes y confiar cada vez más en su instinto. Por su parte, Erivo remarcó que la edad y la experiencia le dieron estabilidad y la importancia de rodearse con personas honestas.

Jackman recuerda sus inicios como
Jackman recuerda sus inicios como Wolverine y cómo la fama transformó su carrera actoral (20th Century Studios/Marvel Studios)

En el tramo final de la charla, Jackman habló sobre su regreso como Wolverine y confesó que después de Logan, necesitaba cerrar esa etapa, pero luego de ver Deadpool recuperó el entusiasmo y decidió volver al personaje: “Cambiar de opinión no está mal. El arte es revisar lo que uno siente”. Erivo, por su parte, adelantó que prepara un libro con historias y aprendizajes personales, que incluirá preguntas y reflexiones para el lector.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre el sentido del arte. Jackman sostuvo: “Se trata de abrir los corazones del público. Hay humildad y, al mismo tiempo, poder en ofrecer algo auténtico”. Erivo coincidió: “Estoy cómoda con lo que tengo. Por eso lo comparto de corazón”.

Temas Relacionados

Cynthia ErivoHugh JackmanWickedWolverineMusicales en el cineIntimidad creativaVarietyNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Disney firma pacto con Open AI: más de 200 personajes llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

Los creativos tendrán la oportunidad de combinar figuras icónicas en nuevas historias animadas, resultado de la histórica alianza entre Disney y OpenAI

Disney firma pacto con Open

La noche en que Glenn Close ignoró un potencial romance con Robert Redford: “Estaba despistada”

La actriz relató cómo vivió una cita inadvertida con su co-estrella de “The Natural”

La noche en que Glenn

Khloé Kardashian sobre sus 4 años de celibato: “Tengo telarañas ahí abajo”

La estrella de “The Kardashians” explicó su largo período sin citas ni sexo, y afirmó que no tiene apuro en retomar el romance

Khloé Kardashian sobre sus 4

La confesión de Khloé Kardashian sobre la herencia y el conflicto con la exesposa de su papá: “No tengo nada”

La disputa por los recuerdos materiales de Robert Kardashian Sr. marcó la relación entre las hermanas y Ellen Pearson, quien se casó con el abogado semanas antes de su muerte

La confesión de Khloé Kardashian

Taylor Swift reveló en qué invirtió las millonarias ganacias del Eras Tour

El año 2025 fue importante para la estrella pop por la recuperación de su música y su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift reveló en qué
DEPORTES
La sorprendente sentencia de Miguel

La sorprendente sentencia de Miguel Borja tras su salida de River: “No le cierro las puertas a Boca”

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

TELESHOW
Wanda Nara anunció una ficción

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos detalles del diálogo entre

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”