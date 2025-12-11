Cynthia Erivo y Hugh Jackman revelan secretos más allá del telón: “Hacer un musical es como escalar el Everest”

Cynthia Erivo y Hugh Jackman destacan la vigencia de los musicales en el cine actual durante una charla exclusiva

Cynthia Erivo y Hugh Jackman, dos referentes del teatro y el cine musical, protagonizaron una extensa conversación para Variety. El diálogo abordó la vigencia de los musicales en la pantalla grande, el significado de sus nuevos proyectos y las claves de sus trayectorias. Ambos coincidieron en que la entrega, el rigor y la autenticidad son esenciales para trascender en el género.

Jackman abrió el intercambio valorando la capacidad de Erivo para mantenerse enérgica ante las exigencias extremas del musical. La actriz explicó su comportamiento previo: apenas llega a un rodaje, exige una cinta de correr y organiza rutinas de autocuidado con tés, vitaminas y alimentos pensados para sostener su ánimo y su rendimiento. “Eso me ayuda a estar fuerte y, sobre todo, alegre”, resumió.

La magnitud de los ensayos en “Wicked”

El diálogo derivó pronto en la magnitud de los ensayos de Wicked. Erivo repasó la estructura de trabajo de la película dirigida por Jon Chu: desde los ensayos en agosto, pasando por un rodaje que empezó en diciembre de 2022 e interrumpió las huelgas hasta retomar en 2024.

Ambos artistas coinciden en que la entrega total es fundamental para trascender en el mundo del musical

Jackman reaccionó con asombro: “Cuatro meses de ensayo… es un paraíso. En ‘Los Miserables’ tuve solo nueve semanas y lo consideré mucho”. Ante esta afirmación, Erivo justificó la extensión: ese tiempo permitió abordar nuevas dimensiones de los personajes, en particular de Elphaba, a quien sintió más cercana y delicada.

En otro tramo de la charla, Jackman celebró el regreso del gran musical al cine. Para él, “hacer un musical es como escalar el Everest” de la producción cinematográfica, ya que demanda no solo una excelencia técnica, sino también convencer al espectador de que la emoción puede ser cantada con naturalidad. Erivo destacó el trabajo de Jon Chu para orquestar la transición entre palabra y canción: lograr que esa mutación sea inevitable y orgánica, gracias a un “hilo invisible” que lleva a los personajes a cantar.

Asimismo, ambos recordaron aprendizajes en el escenario. Jackman evocó el método de Trevor Nunn, director en Oklahoma!, quien prohibía cantar durante las primeras semanas de ensayo para que cada línea se sintiera como un pensamiento genuino. “No es diferente a Shakespeare”, remarcó. El objetivo: buscar siempre una razón honesta para cantar una frase repetida. Para Erivo, estos detalles sostienen interpretaciones verdaderas y aportan autenticidad a los personajes.

La actriz Cynthia Erivo resaltó la oportunidad de explorar nuevas dimensiones de Elphaba gracias al extenso proceso de ensayo (Universal Pictures)

Recuerdos de Broadway y premios Tony

Más allá de su actualidad, los artistas retrocedieron en el tiempo y evocaron su llegada a Broadway. Jackman recordó su debut en 2003 con The Boy From Oz, cuando compartía el circuito con el estreno de Wicked. Rememoró una anécdota de los Tony de aquel año: al anunciar al ganador a mejor musical, todos esperaban que fuera Wicked, pero el premio recayó en Avenue Q.

En tanto, al repasar su trayectoria, Jackman se conmovió al ver la película Song Sung Blue y observar el regreso de Erivo a la música. Ella le pidió reconstruir cómo fue interpretar a Mike Sardina, exsoldado de Vietnam que lucha con su pasado y se sostiene en el deseo de triunfar en la música.

“El sueño es lo que lo mantiene”, señaló Jackman. Al tiempo que aseguró que esa historia le recordaba la importancia de no ceder ante la adversidad y mantener la confianza en el propio instinto. “Mike tuvo infartos, no sabía cuánto le quedaba, pero no se rendía”. Esa perseverancia, admitió, lo ayudó también en su carrera.

Hugh Jackman se emociona al repasar su trayectoria y el impacto de la película "Song Sung Blue" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Erivo remarcó el valor de mostrar lo cotidiano en el arte: “Lo especial es ver a gente común, que trabaja y sueña con subirse a un escenario y cantar. Nos conecta con la humanidad que se pierde en lo cotidiano”.

Química artística y conexión vocal

La química artística también fue parte relevante de la charla. Erivo contó que en su primer encuentro con Ariana Grande, su compañera en Wicked, compartieron nuevas canciones en la casa del director. Al piano, Stephen Schwartz les asignó temas; cantar juntas For Good fue tan intenso que ambas quedaron abrumadas.

“Nos dimos cuenta de que éramos las adecuadas una para la otra”, reveló. No hubo audición conjunta, pero la conexión vocal surgió inmediata y espontánea: “Ese tipo de coincidencia solo ocurre unas pocas veces en la vida”.

La química artística entre Cynthia Erivo y Ariana Grande marcó el inicio de su colaboración en "Wicked" (REUTERS/Jack Taylor)

Ante el elogio de Jackman por esa armonía y Erivo detalló que, aun con estilos diferentes, en los ensayos sus líneas coincidían de forma inusual.

Ritual escénico, propósito y madurez

Reflexionaron sobre los rituales tras bambalinas y el vínculo con el público. Erivo compartió que siempre atraviesa nervios antes de una función y pide, antes de salir a escena, lograr conectar con alguien del público. Jackman completó: “Ese es el secreto. Yo también me tomo un minuto antes de salir, pienso: ‘Que este momento sirva a los otros’”.

Más adelante, los artistas debatieron sobre fama y maduración. Jackman recordó sus primeros años como Wolverine, cuando aún no lo reconocían y sentía los pies en la tierra. Con el tiempo, aprendió a despedirse con serenidad de sus personajes y confiar cada vez más en su instinto. Por su parte, Erivo remarcó que la edad y la experiencia le dieron estabilidad y la importancia de rodearse con personas honestas.

Jackman recuerda sus inicios como Wolverine y cómo la fama transformó su carrera actoral (20th Century Studios/Marvel Studios)

En el tramo final de la charla, Jackman habló sobre su regreso como Wolverine y confesó que después de Logan, necesitaba cerrar esa etapa, pero luego de ver Deadpool recuperó el entusiasmo y decidió volver al personaje: “Cambiar de opinión no está mal. El arte es revisar lo que uno siente”. Erivo, por su parte, adelantó que prepara un libro con historias y aprendizajes personales, que incluirá preguntas y reflexiones para el lector.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre el sentido del arte. Jackman sostuvo: “Se trata de abrir los corazones del público. Hay humildad y, al mismo tiempo, poder en ofrecer algo auténtico”. Erivo coincidió: “Estoy cómoda con lo que tengo. Por eso lo comparto de corazón”.