Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

El comediante fue captado en una situación alarmante en Hollywood mientras allegados intentaban asistirlo en medio de un episodio que activó una respuesta de emergencia

Andy Dick reiteró que no tiene intención de ingresar a rehabilitación después de sufrir, según informes, una aparente sobredosis en Hollywood el martes 9 de diciembre. El comediante de 59 años fue abordado por TMZ al día siguiente y, al ser preguntado si consideraría buscar “ayuda profesional”, respondió con firmeza: “No voy a estar en rehabilitación”.

Las declaraciones ocurrieron tan solo horas después de que se difundieran fotografías, obtenidas por TMZ, en las que se veía al actor desplomado en unas escaleras afuera de un edificio en Hollywood, mientras dos amigos intentaban asistirlo. El incidente generó preocupación debido al historial de problemas de salud y situaciones públicas complicadas que el intérprete ha enfrentado en los últimos años.

En el breve intercambio con el fotógrafo de TMZ, Dick mantuvo un tono evasivo e incluso humorístico. Al ser consultado sobre su estado emocional, respondió: “Me encanta. Estoy rodeado de mis dos amigos... me costará mucho escapar de ellos, pero lo haré”, comentario que fue interpretado como una mezcla de broma y desvío ante las preguntas sobre su estado.

Testimonios de allegados y respuesta de las autoridades

Uno de los amigos que lo acompañaba reconoció que el comediante “a veces pasa por momentos difíciles” e instó a quienes lo rodean a estar atentos y cuidarlo. Sus representantes, por su parte, no respondieron a solicitudes de comentarios hechas por medios como PEOPLE tras el incidente.

Después del episodio, Dick aseguró al mismo TMZ que se encontraba vivo y en buen estado, aunque no ofreció detalles adicionales sobre lo ocurrido. La falta de información directa del actor contrastó con los reportes oficiales que confirmaron que la emergencia sí fue atendida por las autoridades de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a PEOPLE que Dick fue “llevado a casa por un amigo” tras la situación. Mientras tanto, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que respondió a un llamado en la intersección de Highland y Yucca —un punto donde opera un 7-Eleven— a las 3:14 p. m. por un hombre de 59 años. Aunque no revelaron su identidad por regulaciones federales, la agencia confirmó que la llamada estaba relacionada con una sobredosis y que la persona involucrada no fue trasladada a un hospital.

Antecedentes de adicciones y episodios legales

Dick, padre de tres hijos adultos —Lucas, de 37 años; Jacob, de 31; y Meg, de 28— ha hablado en otras ocasiones sobre su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas, un problema que ha marcado distintas etapas de su vida pública. Su relación con estos episodios ha desembocado en situaciones polémicas y legales que han sido ampliamente documentadas por los medios.

En junio de 2021, el comediante fue arrestado bajo sospecha de agresión con arma mortal, un hecho confirmado por el LAPD a PEOPLE en ese momento. Fue liberado posteriormente tras pagar una fianza de 50.000 dólares. Su entonces prometida, Elisa Jordana, describió esa etapa como “la peor semana con él”, según expresó durante una transmisión en vivo en su programa de YouTube Kermit and Friends.

Jordana también anunció su separación de Dick un mes después del incidente y aseguró que se sintió “aliviada” al saber que estaba en custodia. Según dijo en la misma transmisión, ciertos integrantes del círculo cercano del actor le parecían “más peligrosos que la gente en la cárcel”, lo que aumentó su preocupación por la seguridad del intérprete.

