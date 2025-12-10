Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Manousos emprende una peligrosa caminata para encontrarse con Carol (Cortesía: Apple TV )

A puertas del lanzamiento del episodio 7 de Pluribus, Apple TV compartió un clip exclusivo del capítulo que ha sido titulado “The Gap” (La brecha). Este adelanto se centra en Manousos (Carlos-Manuel Vesga), un personaje que hasta el episodio anterior había permanecido en las sombras, pero que ahora empieza a ocupar un rol central dentro del relato.

Todo indica que, en los próximos momentos de la serie, se irá desentrañando el enigma que rodea al personaje latino en este universo distópico.

El adelanto del capítulo abre con Manousos caminando a paso firme por una carretera desierta, rodeado de un paisaje rural de montañas, vegetación y un sol implacable que domina el horizonte.

Vesga interpreta al personaje con su característica mirada esquiva, casi impenetrable, que transmite una mezcla de desconfianza y determinación.

En plena caminata, un pequeño vehículo se acerca lentamente. Un hombre lo llama por su nombre, le ofrece llevarlo y, ante el silencio del sobreviviente, insiste en darle agua.

Carlos-Manuel Vesga interpreta a Manousos, el último inmune descubierto y uno de los más desconfiados (Créditos: Apple TV+)

“Estamos seguros de que no queremos que te deshidrates”, dice con una amabilidad inquietante. Luego detalla las consecuencias médicas de perder un 5% de agua corporal —agotamiento, dolores de cabeza, incluso cálculos renales— con una cordialidad que se siente falsa.

Antes de marcharse, el hombre le recomienda detenerse en un mirador “extremadamente asombroso” para descansar.

“Cualquier cosa que necesites, solo mándanos un saludo al cielo”, remata el conductor que prosigue su ruta.

Lo que dejó el episodio 6 y el objetivo de Manousos

Alerta de spoilers

Carol descubre más secretos del extraño virus al que ella es inmune (Créditos: Apple TV+)

El episodio anterior, “HDP”, marcó un punto de quiebre en la serie.

La protagonista Carol Sturka (Rhea Seehorn), inmune al virus de la felicidad que domina al resto del mundo, descubrió en Las Vegas que los Others se alimentan de Human Derived Protein (HDP), una sustancia obtenida de cuerpos humanos congelados, usados para sobrevivir a una crisis calórica.

Resulta que los Others no pueden modificar a los pocos inmunes sin su consentimiento expreso, ya que requieren recolectar células madre mediante un procedimiento invasivo. Carol confirmó por teléfono que nunca autorizó nada, aunque la serie dejó abierta la incógnita sobre si sus óvulos congelados podrían ser un punto débil legal o biológico para explotar.

Es en este capítulo donde el foco de la historia gira hacia Manousos, el último sobreviviente en ser hallado y el más receloso de los Others. En el episodio 6 se le vió analizar frecuencias de radio, registrar patrones y detenerse ante un misterioso pulso en el canal 8.613.0, posiblemente una pista para descifrar la “Joining”, la conexión mental que domina al resto de la humanidad.

Manousos decide abandonar su autoaislamiento tras ver las pruebas enviadas por Carol (Créditos: Apple TV+)

El hallazgo de un paquete enviado por Carol —con un VHS que explica la existencia de otros 12 inmunes y asegura que los Others no pueden mentir— impulsó a Manousos a abandonar su autoaislamiento.

Empacó provisiones, ropa, gasolina, un machete, mapas de Sudamérica y un audiocurso para aprender inglés, lo que llevó a los fans a teorizar que se dirige a cruzar el Darién Gap, en Panamá, una peligrosa selva sin carreteras. El título del capítulo parece reforzar esa posibilidad.

“Manousos comienza un viaje peligroso para encontrarse con Carol. Al regresar de Las Vegas, Carol prepara su rebelión”, indica también la premisa difundida por Apple TV.

Cuándo se estrenan los próximos episodios de “Pluribus”

La serie estrena cada viernes en Apple TV. Este es su calendario de lanzamiento regular.

Episodio 7 – “La brecha”: 12 de diciembre

Episodio 8: 19 de diciembre

Episodio 9 (final): 26 de diciembre