Guillermo del Toro defiende su visión sobre la muerte: “Es el día en que uno dice: ‘mañana ya no tendré problemas’”

Guillermo del Toro defiende la muerte como liberación emocional y tema central en su cine, destacando su visión filosófica sobre el final de la vida (REUTERS/Toby Melville)

En el marco del Festival Internacional de Cine de Marrakech, Guillermo del Toro, director, guionista y productor galardonado con el Oscar, generó debate al profundizar sobre su peculiar visión de la muerte y manifestar su oposición a la automatización artística. Durante una charla moderada por Kim Morgan, el cineasta mexicano reafirmó su postura frente al final de la vida y vinculó estos conceptos con su más reciente trabajo, la adaptación de Frankenstein.

Reflexiones sobre la muerte y la liberación

Durante el encuentro celebrado en noviembre, Del Toro sorprendió al público al declarar: “Creo que la muerte es realmente buena”. El cineasta destacó su interés en este destino final, argumentando que representa el fin de las preocupaciones diarias. “Ciertamente la espero con interés, porque es el día en que uno dice: ‘Bueno, mañana ya no tendré problemas’”, afirmó Del Toro, según recogió Complex. Así, planteó la muerte como una forma de liberación emocional y un tema recurrente en su obra.

El director mexicano rechaza la automatización artística y la inteligencia artificial en el cine, subrayando la importancia de la experiencia humana en la creación (REUTERS/Mark Blinch)

Estas ideas encuentran eco en el cine que ha construido Del Toro, donde la frontera entre la vida y la muerte es explorada constantemente. Tanto en sus películas como en sus intervenciones públicas, el director ahonda en cuestiones existenciales y redefine los límites entre lo humano y lo sobrenatural. Para él, asumir la mortalidad puede traducirse en una oportunidad para desligarse de cargas y angustias, lo que contribuye a entender su fascinación por estos aspectos en el arte.

Un debate sobre la inteligencia artificial en el cine

La charla en Marrakech no solo giró en torno a la mortalidad. Del Toro abordó de manera frontal su posición frente a la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Recordó que, ante una consulta sobre la posibilidad de emplear tecnología automatizada en la creación artística, su reacción fue rotunda: “Preferiría morir”. Su declaración, también citada por Complex, puso de relieve su empeño en defender la presencia humana en cada proceso creativo, incluso frente a avances que prometen eficiencia y velocidad.

La charla de Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Marrakech profundiza en la relación entre mortalidad, arte y autenticidad creativa (REUTERS/Daniel Cole)

El rechazo del director mexicano a la IA en el cine no surge únicamente de una postura tecnológica, sino de una convicción profunda sobre la irreemplazable experiencia y sensibilidad humanas. Esta visión refuerza la idea de que la muerte, lejos de percibirse solo como final, también puede entenderse como límite frente a la deshumanización del arte.

Una nueva interpretación de “Frankenstein” para Netflix

El evento sirvió de escenario para la promoción de la versión de “Frankenstein” dirigida por Del Toro, que está disponible en Netflix. El filme cuenta con Oscar Isaac como el Barón Victor Frankenstein, Jacob Elordi en el papel de la criatura y Mia Goth en un rol fundamental. El reparto y la reinterpretación de la novela de Mary Shelley consolidan el interés del cineasta por los temas de mortalidad, creación y el sentido de la existencia.

La nueva adaptación de “Frankenstein” dirigida por Del Toro para Netflix explora los límites entre la vida, la muerte y la identidad humana

Esta adaptación no solo representa una nueva visión del clásico literario, sino que profundiza en el diálogo sobre la presencia de la muerte en la narrativa y su vinculación con la identidad humana. El elenco elegido y la propuesta visual y argumental destacan la manera en que Del Toro entrelaza constantemente la vida y la muerte en su filmografía.

El legado filosófico de Del Toro en el cine contemporáneo

La participación de Del Toro en el festival marroquí dejó en claro su compromiso con una visión artística que prioriza la reflexión y la autenticidad sobre cualquier forma de automatización. En sus palabras y sus proyectos, se percibe una defensa de la individualidad creativa y una invitación a repensar la relación del ser humano con su destino.

La participación de Guillermo del Toro en el festival marroquí consolida su legado como una voz singular que prioriza la reflexión y la autenticidad en el cine contemporáneo (Cortesía)

Con Frankenstein, el director mexicano fortalece su reputación como una de las voces más singulares del panorama cinematográfico, manteniendo la muerte como un horizonte de significado y libertad, y reafirmando el valor de la experiencia humana en un mundo cada vez más tecnológico.