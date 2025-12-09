Entretenimiento

“Épica, romántica y con una mirada femenina”: Margot Robbie dio detalles sobre la nueva versión de Cumbres borrascosas

En una entrevista con British Vogue, la actriz adelantó que la adaptación busca desafiar los estereotipos del romance clásico. Por qué asegura que este filme está diseñado para conmover al público con una reinterpretación visual y sensorial

La actriz australiana protagoniza y produce la ambiciosa adaptación romántica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell (Warner Bros)

Mientras el cine de Hollywood busca nuevas voces y miradas, Margot Robbie emerge como protagonista de una propuesta visual y narrativa que promete agitar el género romántico.

La actriz australiana deja de lado fórmulas previsibles y se embarca en Cumbres borrascosas, una adaptación audaz que pone en primer plano su búsqueda de desafíos creativos y su intención de explorar personajes complejos bajo una luz renovada, explicó en entrevista con Vogue. En ese sentido, afirmó que la reciente adaptación es “épica, romántica y con una mirada femenina”,

“Cumbres borrascosas”: más allá del romance clásico

La nueva versión de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y coprotagonizada por Robbie y Jacob Elordi, está pensada para convertirse en un referente contemporáneo. El filme —que llegará a los cines el 14 de febrero de 2026— propone una reinvención estética y narrativa del clásico, inspirándose en el melodrama de los 50 pero actualizando sus códigos para dialogar con el público actual.

La apuesta estética y narrativa
La apuesta estética y narrativa de la nueva adaptación busca actualizar el clásico romántico para conquistar a nuevas generaciones de espectadores

Robbie considera que esta adaptación es una forma de desafiar las convenciones que marcaron la representación del romance en pantalla. “Queríamos alejarnos del sentimentalismo y construir una atmósfera que resultara visceral y contemporánea”, afirmó la actriz, explicando su visión junto al equipo creativo.

La ambientación, el uso de la música original de Charli XCX y un vestuario que integra elementos tanto victorianos como modernos, consolidan la apuesta por un universo sensorial intenso y cargado de simbolismo.

“Todo en la película —desde los sonidos hasta las texturas— está pensado para provocar una reacción física y emocional en el público”, añadió Robbie. El equipo creativo trabajó para garantizar que cada aspecto visual y sonoro contribuya a una experiencia cinematográfica única, capaz de conmover a nuevas audiencias y revitalizar el legado de la historia original.

Creatividad, riesgo y exploración de nuevos lenguajes

Margot Robbie y Jacob Elordi
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan una versión contemporánea de Cumbres borrascosas con dirección de Emerald Fennell

Lo que distingue a Robbie en este proyecto no es solo su rol protagónico, sino su voluntad de adentrarse en registros poco explorados. La actriz enfatiza la importancia de asumir riesgos y romper con la expectativa de los espectadores: “Cumbres borrascosas es el tipo de película que quiero hacer: épica, romántica, con una mirada femenina”, declaró en entrevista con British Vogue.

El trabajo junto a Fennell y Elordi la llevó a repensar la figura de Cathy, aportándole una profundidad que trasciende lo arquetípico. Robbie valora la oportunidad de construir personajes donde el drama fluya desde las emociones auténticas y no solo desde el relato conocido.

La colaboración con un equipo apasionado por el cine le permitió desafiarse a sí misma y enriquecer su interpretación, apostando por escenas de alto impacto emocional que definen el tono del film.

Un equilibrio entre tradición y vanguardia visual

El rodaje representó un ejercicio de adaptación y experimentación continua, desde la selección del elenco hasta la campaña visual. La apuesta por una narrativa visual estimulante, sumada al diseño sonoro y de vestuario, busca que el público viva la historia como una experiencia multisensorial y diferente a todo lo visto en adaptaciones anteriores.

Margot Robbie lidera el elenco
Margot Robbie lidera el elenco y propone una interpretación renovada y apasionada del clásico literario. REUTERS/Benoit Tessier

La dirección de Fennell, ganadora del Oscar, se complementa con el impulso creativo de Robbie, dando origen a un filme icónico en términos de identidad propia, que pone a prueba los límites del género y busca resonar en nuevas generaciones.

La actriz destacó el ambiente de colaboración durante el rodaje, en el que todos los involucrados compartieron la misión de desafiar los estándares establecidos y aportar nuevas ideas a un clásico literario.

Fue un proceso muy abierto y creativo, en el que cada persona pudo aportar una perspectiva diferente. Sentimos que estábamos aportando algo genuino y arriesgado a una historia tan conocida”, señaló Robbie.

Futuro profesional: foco en la exploración artística

Margot Robbie aseguró que el
Margot Robbie aseguró que el rodaje fue “un proceso creativo abierto”, en el que cada integrante pudo aportar nuevas perspectivas. REUTERS/Maja Smiejkowska

Robbie vislumbra sus próximos pasos con una energía renovada. Si bien participará en nuevas producciones —como la precuela de La gran estafa junto a Bradley Cooper—, el verdadero motor de su carrera reposa en la búsqueda de proyectos que le permitan reinventarse y expandir los horizontes del cine comercial a través de historias y personajes que desafíen lo establecido.

Así, la trayectoria de Margot Robbie no se define por la comodidad ni por repetir fórmulas de éxito, sino por la voluntad de explorar, arriesgar y sorprender. Su trabajo en Cumbres borrascosas simboliza una etapa de libertad creativa, con el foco puesto en las posibilidades expresivas y el poder transformador del arte cinematográfico.

La actriz, consolidada como una de las figuras más inquietas de su generación, se reafirma en su deseo de abrir nuevos caminos para sí misma y para quienes buscan una visión fresca y ambiciosa en la gran pantalla.

