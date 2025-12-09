“Épica, romántica y con una mirada femenina”: Margot Robbie dio detalles sobre la nueva versión de Cumbres borrascosas

La actriz australiana protagoniza y produce la ambiciosa adaptación romántica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell (Warner Bros)

Mientras el cine de Hollywood busca nuevas voces y miradas, Margot Robbie emerge como protagonista de una propuesta visual y narrativa que promete agitar el género romántico.

La actriz australiana deja de lado fórmulas previsibles y se embarca en Cumbres borrascosas, una adaptación audaz que pone en primer plano su búsqueda de desafíos creativos y su intención de explorar personajes complejos bajo una luz renovada, explicó en entrevista con Vogue. En ese sentido, afirmó que la reciente adaptación es “épica, romántica y con una mirada femenina”,

“Cumbres borrascosas”: más allá del romance clásico

La nueva versión de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y coprotagonizada por Robbie y Jacob Elordi, está pensada para convertirse en un referente contemporáneo. El filme —que llegará a los cines el 14 de febrero de 2026— propone una reinvención estética y narrativa del clásico, inspirándose en el melodrama de los 50 pero actualizando sus códigos para dialogar con el público actual.

La apuesta estética y narrativa de la nueva adaptación busca actualizar el clásico romántico para conquistar a nuevas generaciones de espectadores

Robbie considera que esta adaptación es una forma de desafiar las convenciones que marcaron la representación del romance en pantalla. “Queríamos alejarnos del sentimentalismo y construir una atmósfera que resultara visceral y contemporánea”, afirmó la actriz, explicando su visión junto al equipo creativo.

La ambientación, el uso de la música original de Charli XCX y un vestuario que integra elementos tanto victorianos como modernos, consolidan la apuesta por un universo sensorial intenso y cargado de simbolismo.

“Todo en la película —desde los sonidos hasta las texturas— está pensado para provocar una reacción física y emocional en el público”, añadió Robbie. El equipo creativo trabajó para garantizar que cada aspecto visual y sonoro contribuya a una experiencia cinematográfica única, capaz de conmover a nuevas audiencias y revitalizar el legado de la historia original.

Creatividad, riesgo y exploración de nuevos lenguajes

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan una versión contemporánea de Cumbres borrascosas con dirección de Emerald Fennell

Lo que distingue a Robbie en este proyecto no es solo su rol protagónico, sino su voluntad de adentrarse en registros poco explorados. La actriz enfatiza la importancia de asumir riesgos y romper con la expectativa de los espectadores: “Cumbres borrascosas es el tipo de película que quiero hacer: épica, romántica, con una mirada femenina”, declaró en entrevista con British Vogue.

El trabajo junto a Fennell y Elordi la llevó a repensar la figura de Cathy, aportándole una profundidad que trasciende lo arquetípico. Robbie valora la oportunidad de construir personajes donde el drama fluya desde las emociones auténticas y no solo desde el relato conocido.

La colaboración con un equipo apasionado por el cine le permitió desafiarse a sí misma y enriquecer su interpretación, apostando por escenas de alto impacto emocional que definen el tono del film.

Un equilibrio entre tradición y vanguardia visual

El rodaje representó un ejercicio de adaptación y experimentación continua, desde la selección del elenco hasta la campaña visual. La apuesta por una narrativa visual estimulante, sumada al diseño sonoro y de vestuario, busca que el público viva la historia como una experiencia multisensorial y diferente a todo lo visto en adaptaciones anteriores.

Margot Robbie lidera el elenco y propone una interpretación renovada y apasionada del clásico literario. REUTERS/Benoit Tessier

La dirección de Fennell, ganadora del Oscar, se complementa con el impulso creativo de Robbie, dando origen a un filme icónico en términos de identidad propia, que pone a prueba los límites del género y busca resonar en nuevas generaciones.

La actriz destacó el ambiente de colaboración durante el rodaje, en el que todos los involucrados compartieron la misión de desafiar los estándares establecidos y aportar nuevas ideas a un clásico literario.

“Fue un proceso muy abierto y creativo, en el que cada persona pudo aportar una perspectiva diferente. Sentimos que estábamos aportando algo genuino y arriesgado a una historia tan conocida”, señaló Robbie.

Futuro profesional: foco en la exploración artística

Margot Robbie aseguró que el rodaje fue “un proceso creativo abierto”, en el que cada integrante pudo aportar nuevas perspectivas. REUTERS/Maja Smiejkowska

Robbie vislumbra sus próximos pasos con una energía renovada. Si bien participará en nuevas producciones —como la precuela de La gran estafa junto a Bradley Cooper—, el verdadero motor de su carrera reposa en la búsqueda de proyectos que le permitan reinventarse y expandir los horizontes del cine comercial a través de historias y personajes que desafíen lo establecido.

Así, la trayectoria de Margot Robbie no se define por la comodidad ni por repetir fórmulas de éxito, sino por la voluntad de explorar, arriesgar y sorprender. Su trabajo en Cumbres borrascosas simboliza una etapa de libertad creativa, con el foco puesto en las posibilidades expresivas y el poder transformador del arte cinematográfico.

La actriz, consolidada como una de las figuras más inquietas de su generación, se reafirma en su deseo de abrir nuevos caminos para sí misma y para quienes buscan una visión fresca y ambiciosa en la gran pantalla.