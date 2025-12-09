Así será “007: First Light”, el comienzo de la trilogía que promete revolucionar el universo jugable de James Bond

Tráiler de "007: First Light"

El esperado regreso de James Bond a los videojuegos ya tiene nombre y fecha: 007: First Light, la nueva apuesta de IO Interactive, se lanzará el 27 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

El título, que marca el inicio de una trilogía, explora los orígenes del icónico agente británico en una aventura que busca revitalizar la franquicia con una historia inédita y un enfoque renovado, según detalla Hobby Consolas.

La narrativa de 007: First Light se centra en un joven James Bond de 26 años, recién incorporado al MI6 tras una hazaña naval que impresiona a los altos mandos de la academia. El protagonista recibe una misión de prueba: localizar al agente 009, aunque la operación pronto se transforma en una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe global.

Esta trama, inspirada tanto en las novelas de Ian Fleming como en las películas clásicas, pretende captar el misterio y la espectacularidad que han definido a la saga durante décadas. IO Interactive y Amazon MGM Studios, junto a Metro-Goldwyn-Mayer y Eon Productions, han apostado por una historia original que respeta el canon y añade detalles inéditos, como la cicatriz de 8 centímetros en la mejilla de Bond, mencionada en los libros pero rara vez mostrada en pantalla.

El reparto de los personajes y la jugabilidad

El reparto de 007: First Light reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión. Patrick Gibson, conocido por su papel en Dexter: pecado original, encarna al joven Bond. El elenco se completa con Alastair Mackenzie como Q, Gemma Chan en el papel de la Dra. Selina Tan, Kiera Lester como Moneypenny, Lennie James interpretando a John Greenway, Nicholas Prasad como Marcus Singh, Noémie Nakai en el rol de Ms. Roth y Priyanga Burford como M.

El juego también introduce versiones jóvenes de personajes emblemáticos como Q, M y Moneypenny, lo que añade una dimensión nostálgica y fresca a la propuesta, según subraya Hobby Consolas.

En cuanto a la jugabilidad, 007: First Light se presenta como una aventura en tercera persona de estructura lineal, alejándose del formato de mundo abierto. El título combina secuencias de acción intensa, momentos de sigilo y persecuciones espectaculares en vehículos por tierra, mar y aire.

Aunque el sigilo está presente, las mecánicas principales giran en torno a la acción y la planificación estratégica, permitiendo a los jugadores elegir rutas alternativas y emplear una amplia variedad de gadgets característicos de Bond.

El protagonista puede escalar superficies, disfrazarse, crear señuelos y utilizar tanto el combate cuerpo a cuerpo como armas de fuego. Las escenas de acción cinematográfica, como la huida en el Aston Martin DBS o el asalto a un avión de carga, destacan por su espectacularidad y buscan ofrecer una experiencia digna de un blockbuster, según la valoración de Hobby Consolas.

El motor gráfico Glacier Engine contribuye a una puesta en escena técnica y visualmente destacada, aunque se señala que el sigilo y la inteligencia artificial de los enemigos podrían no ser tan innovadores como la acción.

Ediciones y reservas

El juego estará disponible en varias ediciones, cada una con incentivos y contenidos exclusivos. La edición estándar incluye el juego base y la actualización gratuita a la Deluxe Edition para quienes reserven antes del lanzamiento. Esta edición mejorada ofrece acceso anticipado de 24 horas, atuendos adicionales, aspectos de armas y objetos exclusivos.

Además, existe la Edición de Especialista, exclusiva de Amazon, que añade una portada alternativa y el atuendo “Esmoquin clásico” por el mismo precio.

Para los coleccionistas, la Edición de Legado incluye una figura de la Pistola Dorada, certificado de autenticidad, caja de acero y contenidos digitales adicionales. Los usuarios que creen una cuenta IOI en la web oficial podrán acceder a recompensas únicas y promociones exclusivas.

La fecha de lanzamiento de 007: First Light está fijada para el 27 de marzo de 2026, aunque quienes reserven el juego podrán acceder a él desde el 26 de marzo. El título se distribuirá tanto en formato físico como digital para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, con compatibilidad confirmada para plataformas como Steam, Microsoft Store y Epic Games Store.

Además, será jugable en dispositivos como ROG Xbox Ally gracias a la función Xbox Play Anywhere, aunque la verificación para Steam Deck aún está pendiente.

La ambición de una nueva trilogía

Las expectativas en torno a 007: First Light son elevadas, impulsadas por el prestigio de IO Interactive tras su trabajo en la saga Hitman y por la promesa de una experiencia que combine fidelidad al universo Bond con innovaciones jugables.

La atención al detalle, la inclusión de guiños a las películas y novelas, y la ambición de iniciar una trilogía sitúan al juego como uno de los lanzamientos más esperados de 2026, según concluye Hobby Consolas.

Con el desarrollo en manos de IO Interactive y el respaldo de Amazon MGM Studios, 007: First Light se perfila como el inicio de una nueva etapa para James Bond en los videojuegos, con el objetivo de crear una trilogía que marque un antes y un después en la historia del personaje.