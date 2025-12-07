Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño

Chloë Grace Moretz y Michelle Pfeiffer se reencuentran como madre e hija en la comedia navideña Oh. What. Fun. de Amazon Prime Video

El reencuentro de Chloë Grace Moretz y Michelle Pfeiffer como madre e hija en la comedia navideña Oh. What. Fun. ha captado la atención internacional. Más de diez años después de interpretar roles similares en la cinta Dark Shadows (2012), ambas actrices regresan juntas a la pantalla grande.

El estreno mundial de la película tuvo lugar el 2 de diciembre en Alice Tully Hall, en Nueva York, y desde esa fecha está disponible en Amazon Prime Video, según confirmó PEOPLE.

Un reencuentro esperado: Chloë Grace Moretz y Michelle Pfeiffer

Durante la premiere, Chloë Grace Moretz, de veintiocho años, compartió sus impresiones sobre esta experiencia ante PEOPLE: “Trabajar con Michelle desde el principio fue increíble. Volver para una especie de segunda parte, interpretando nuevamente a madre e hija, fue muy emocionante”, afirmó la actriz.

El estreno mundial de Oh. What. Fun. tuvo lugar en Nueva York y ya está disponible en la plataforma Amazon Prime Video (Foto AP/Vianney Le Caer)

Por su parte, Michelle Pfeiffer también resaltó la importancia de este proyecto y su satisfacción por reencontrarse con Moretz en un contexto completamente diferente, ahora bajo una atmósfera festiva y rodeadas de un elenco renovado y diverso.

La trama y el elenco estelar de “Oh. What. Fun.”

Esta producción original de Amazon Prime cuenta con un elenco destacado que combina talento experimentado y nuevas figuras. Además de Moretz y Pfeiffer, participan Felicity Jones, Denis Leary, Dominic Sessa, Eva Longoria, Maude Apatow y Danielle Brooks.

La historia gira en torno a Claire Clauster (Pfeiffer), una madre que enfrenta el reto de mantener unida a su familia durante la temporada navideña. Claire busca motivar a sus hijos —interpretados por Moretz, Jones y Sessa— para que la nominen en un concurso anual de Navidad organizado por su personalidad televisiva favorita, Zazzi Tims (Longoria).

OH. WHAT. FUN. Teaser Tráiler (Créditos: KinoCheck Español vía YouTube)

La película integra elementos clásicos con un enfoque fresco y dinámico. Entre sus mayores atractivos destaca la banda sonora, que presenta nuevas versiones de canciones navideñas a cargo de Fleet Foxes, Gwen Stefani y Sharon Van Etten, aportando un carácter propio al relato festivo.

Moretz y Pfeiffer: trayectorias y colaboraciones previas

La colaboración entre Moretz y Pfeiffer no es nueva. Se remonta a 2012, cuando ambas interpretaron a madre e hija en Dark Shadows, largometraje en el que compartieron escena bajo la dirección de Tim Burton. Desde entonces, su carrera ha seguido caminos de notable reconocimiento.

Chloë Grace Moretz se consolidó como una de las jóvenes actrices más versátiles de la década de 2010, con actuaciones en títulos como Carrie (2013), If I Stay (2014) y Kick-Ass 2 (2013), confirmando su capacidad para asumir papeles complejos y emocionalmente exigentes.

Chloë Grace Moretz y Michelle Pfeiffer ya habían trabajado juntas como madre e hija en Dark Shadows, dirigida por Tim Burton en 2012 (Warner Bros.)

Por su parte, Michelle Pfeiffer brilló en franquicias de gran alcance, integrándose como Janet Van Dyne en la saga de Ant-Man junto a Paul Rudd, y participando en producciones como Murder on the Orient Express y Mother! en 2017.

Una celebración navideña con sueños a futuro

El ambiente navideño de Oh. What. Fun. motivó a Moretz a compartir con PEOPLE cuáles son sus películas preferidas de la temporada.

Entre las mencionadas figuran clásicos como Elf y Home Alone 2, además de Family Stone, una historia que, según sus palabras, “siempre veo todos los años. Es un poco más triste, pero tiene a Diane Keaton, y eso es todo lo que necesitas en la vida”.

La trama de Oh. What. Fun. sigue a Claire Clauster, interpretada por Michelle Pfeiffer, en su intento por unir a su familia durante la Navidad

Durante la gira de promoción, Moretz manifestó su interés en volver a colaborar con Pfeiffer: “Ojalá tengamos un ‘Oh. What. Fun. 2’ y podamos regresar como madre e hija”, mostrando su entusiasmo por una posible secuela y el deseo de fortalecer aún más la dupla en pantalla.

Tanto el regreso de Chloë Grace Moretz y Michelle Pfeiffer como la inclusión de figuras como Felicity Jones y Eva Longoria enriquecen una propuesta donde la familia, la música y el humor convergen en una celebración tan nostálgica como refrescante.

Esta producción consolida su lugar entre las opciones predilectas del público para esta temporada y deja la puerta abierta a futuras historias dentro del mismo universo cinematográfico.