El día en que Lennon y McCartney escribieron un hit para los Rolling Stones

El encuentro entre Lennon, McCartney y los Rolling Stones en 1963 marcó un hito en la historia del rock británico

El 10 de septiembre de 1963, en un estudio de Londres, dos de las bandas más influyentes de la historia compartieron una escena inesperada: John Lennon y Paul McCartney llegaron al De Lane Lea Studio y, entre charlas rápidas y acordes improvisados, escribieron para los Rolling Stones la canción “I Wanna Be Your Man”, según Ultimate Classic Rock. Aquella jornada, que parecía una simple visita de cortesía, transformó el camino de los Stones y marcó uno de los primeros cruces creativos más recordados de la música británica.

Ambos grupos se reunieron gracias al mánager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham. Oldham, que también había trabajado como publicista de los Beatles, facilitó el acercamiento en el estudio y promovió la colaboración inesperada entre los músicos de Liverpool y Londres.

La colaboración en el De Lane Lea Studio permitió a los Rolling Stones grabar su primer gran éxito original, 'I Wanna Be Your Man' (Composición fotográfica)

Los Rolling Stones solo habían lanzado hasta entonces un sencillo, una versión de “Come On” de Chuck Berry. Su repertorio, limitado a versiones de clásicos del R&B, dificultaba el desarrollo de material propio. La llegada de Lennon y McCartney ofreció una oportunidad única para los Stones en la búsqueda de su propio sonido.

Un encuentro decisivo y el nacimiento de un clásico

Según Bill Janovitz, autor de Rocks Off: 50 Tracks that Tell the Story of the Rolling Stones, la intervención de Oldham fue fundamental. El mánager contactó a Lennon y McCartney luego de cruzarse con ellos en la calle y los llevó directamente al estudio donde ensayaban los Stones. Allí, los compositores finalizaron en el momento la estructura de “I Wanna Be Your Man”.

El mánager Andrew Loog Oldham fue clave al reunir a los Beatles y los Rolling Stones para impulsar la creatividad musical (EFE)

La entrega de la canción supuso un impulso creativo para Mick Jagger y Keith Richards. De acuerdo con declaraciones posteriores de ambos, observar el proceso compositivo de Lennon y McCartney los ayudó a comprender las claves para escribir sus propios temas. Esta experiencia resultó esencial para el futuro artístico de la banda.

La intervención de Lennon y McCartney ayudó a los Rolling Stones a definir su propio sonido y avanzar en la composición de temas propios (AP Foto)

Poco tiempo después, Oldham desafió a Jagger y Richards a crear una canción original. Los encerró en una cocina hasta que lograran el resultado. Así nació “As Tears Go By”, otro hito para el grupo londinense, que consolidó su transición hacia autores de sus propios éxitos.

La influencia de los Beatles como compositores era ya evidente a principios de los años 60. Según diversos registros, Lennon y McCartney solían componer piezas para otros artistas de la escena británica. Entre los destinatarios de sus canciones figuraban Gerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer and the Dakotas y Cilla Black. Esta generosidad creativa dejó huella en el pop de la época.

La experiencia de trabajar con los Beatles motivó a Mick Jagger y Keith Richards a escribir 'As Tears Go By', consolidando su carrera como autores Crédito: Captura Youtube

En el caso de “I Wanna Be Your Man”, los Rolling Stones adaptaron la canción ajustando varios detalles. Incorporaron un ritmo R&B más marcado, signo característico del grupo, y sumaron el inconfundible slide guitar de Brian Jones. Registraron el tema un mes después del encuentro con los Beatles y lo publicaron el 1 de noviembre de 1963.

El sencillo “I Wanna Be Your Man” llegó al puesto doce en las listas del Reino Unido. El sonido potente y la interpretación convincente lograron diferenciar la versión de los Stones. Tres semanas después, los Beatles publicaron su propia versión en el álbum With the Beatles. En esa grabación, Ringo Starr tomó el protagonismo vocal.

Los Beatles y los Rolling Stones sentaron las bases de la evolución del pop británico con su colaboración y rivalidad creativa (Composición fotográfica)

El cruce creativo entre ambas bandas sentó bases para la evolución de la música popular en la Gran Bretaña de los años 60. Esta colaboración permitió a los Rolling Stones encontrar su propio camino en la composición.

La huella que dejó “I Wanna Be Your Man” se percibe todavía en la cultura del rock y confirma la importancia de la cooperación artística entre referentes de distintos estilos, sumando capítulos cruciales a la rica historia del pop británico.