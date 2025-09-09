Entretenimiento

Charlie Sheen reveló detalles impactantes sobre sus matrimonios fallidos con Brooke Mueller y Denise Richards

En el libro “The Book of Sheen”, el actor expone varias intimidades de sus matrimonios

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Los divorcios dramáticos también han
Los divorcios dramáticos también han sido parte de la escandalosa vida de Charlie Sheen REUTERS/Mario Anzuoni (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Charlie Sheen descargó severas críticas contra sus ex esposas Brooke Mueller y Denise Richards al publicar su libro de memorias, The Book of Sheen, en el que repasa episodios clave de su vida personal y profesional.

El actor, conocido por su papel protagónico en Two and a Half Men, explicó en su nueva autobiografía las razones detrás de sus matrimonios fallidos y expuso detalles de las relaciones con la madre de sus dos hijos menores y con Richards.

La publicación de las memorias coincide con el estreno de un documental en la plataforma Netflix que abordará la vida del intérprete y se titula aka Charlie Sheen.

Según relató Sheen, su matrimonio con Mueller estuvo motivado por la soledad y el temor: “Me casé por soledad y miedo”, escribió el artista, una confesión recogida por Daily Mail.

Y añadió que la separación resultó “desordenada, dolorosa y costosa”. Respecto al vínculo parental con Mueller, madre de sus hijos gemelos Bob y Max, profundizó en esta dinámica.

En su autobiografía, el actor
En su autobiografía, el actor detalla que su matrimonio con Brooke Mueller estuvo marcado por la soledad, el miedo y malos momentos personales (Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Ella estaba más enamorada de la idea de convertirse en madre que en realmente serlo”, se lee en el texto citado por el tabloide británico.

Brooke Mueller y Charlie Sheen contrajeron matrimonio en 2009, cuando ambos atravesaban etapas de sobriedad. El intérprete sostuvo que su decisión de casarse estuvo impulsada por la necesidad de no enfrentar ciertas batallas vitales en solitario.

“En ese momento me sentía abrumado, derrotado y superado; no quería seguir librando esas batallas solo”, expresó en su autobiografía.

Los hijos gemelos de la pareja nacieron ese mismo año, pero menos de dos años después el matrimonio terminó en divorcio.

La ruptura con Mueller fue acompañada de episodios complicados. Los hijos de ambos fueron retirados del hogar materno a los cuatro años debido a la conducta errática de Mueller y quedaron bajo el cuidado temporal de Denise Richards.

La estrella de "Two and
La estrella de "Two and a Half Men" se sintió desechado y debió abandonar la casa familiar por orden judicial durante el proceso (Warner Bros)

En sus memorias, la estrella de cine y televisión reconoce que tanto él como Brooke Mueller tomaron numerosas “malas decisiones”. “Ambos compartimos drogas, lo que provocó una podredumbre que consumió a toda nuestra familia”, plantea además.

En el mismo volumen, Charlie Sheen aborda la relación con su segunda esposa, Denise Richards, también madre de dos de sus hijas. La ruptura con la actriz estuvo signada por “conflictos interminables” y decisiones precipitadas.

En ese sentido, sostiene que la actriz se sintió herida tras obtener una copia de un correo electrónico enviado por Sheen a una trabajadora sexual, lo que precipitó la solicitud de divorcio.

Daily Mail recoge el sentir de Sheen al recordar el momento en que fue notificado legalmente del fin del matrimonio.

“En mi experiencia, la principal sensación entre tristeza y rabia solo puedo describirla como desechado”, escribió el actor, aludiendo a la entrega de los documentos mientras ensayaba el guion de Two and a Half Men.

El libro relata detalles inéditos
El libro relata detalles inéditos de la juventud de Sheen, como la pérdida de la virginidad en Las Vegas usando la tarjeta de crédito de su padre, el actor Martin Sheen (Ralph Dominguez/MediaPunch)

Asimismo, debió abandonar la casa que había remodelado y que, por decisión judicial, se le impidió ver a sus hijas durante 18 meses mientras se resolvía el proceso de divorcio.

La relación de Denise Richards y Charlie Sheen ha permanecido bajo la lupa pública, especialmente a partir de la exposición mediática de la familia.

En su programa Denise Richards and her Wild Things, ella comentó que sus hijas han vivido situaciones complejas con su padre. La hija mayor, Sami, de 21 años, declaró en el mismo programa que preferiría “hacer cualquier cosa antes que ir a almorzar” con Sheen.

La carrera actoral de Charlie Sheen sufrió reveses a raíz de los problemas personales y el abuso de drogas. Según reseña Daily Mail, uno de sus momentos más críticos ocurrió en 2011 durante una gira mediática en la que sostuvo tener “sangre de tigre” en sus venas.

Sami, hija mayor de la
Sami, hija mayor de la expareja, expresó en un programa que evita reunirse con su padre, reflejando la complejidad familiar expuesta en las memorias (Instagram/@samisheen/AP)

Reveló que adquirió adicción a un tipo de Vicodin potente y que en una ocasión gastó 30.000 dólares en un sombrero panameño, gastos que complicaron aún más la vida familiar.

Sheen relata un episodio de su juventud en el cual perdió la virginidad con una trabajadora sexual en Las Vegas, utilizando la tarjeta de crédito de su padre, el reconocido actor Martin Sheen.

En aquel momento, la joven le pidió que despertara a Martin para pedirle un autógrafo, algo que el propio Charlie se negó a hacer.

A pesar de la tensión y rupturas, Sheen asegura que su relación actual con Richards es “sólida”, mientras que la que mantiene con Mueller es “sostenible”.

Temas Relacionados

Charlie SheenBrooke MuellerDenise Richardsestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Paul McCartney es captado filmando a Oasis en su concierto de California

El ex-Beatle fue visto capturando el momento con su celular mientras que la banda de Manchester interpretó el tema

Paul McCartney es captado filmando

Leonardo DiCaprio admite que está “bajando un poco el ritmo”, pero hay películas a las que “no puede decir que no”

El intérprete de ‘Titanic’ considera que es tiempo de priorizar la calidad sobre la cantidad

Leonardo DiCaprio admite que está

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

La madre y las hermanas fueron parte de algunas de las películas más emblemáticas que protagonizó el actor. Por qué aseguran que su presencia brindó matices distintivos a historias que trascendieron generaciones

De “Grease” a “Fiebre de

Un ringtone, una llamada inoportuna y un enojo legendario: el día en que Denzel Washington estalló contra Ryan Reynolds

Una escena clave de Safe House se transformó en un inesperado desafío profesional cuando sonó el teléfono móvil de uno de los protagonistas. Los detalles del incidente que permitió que las estrellas vivieran uno de sus momentos más divertidos en Hollywood

Un ringtone, una llamada inoportuna

La esposa de Bruce Willis respondió las críticas por trasladar al actor a un nuevo hogar en medio de su enfermedad

Emma Heming Willis defendió públicamente la decisión de que el artista viva en un entorno adaptado

La esposa de Bruce Willis
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la derrota electoral, el

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó el apoyo al programa económico del Gobierno

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO: quiénes estuvieron

Mar del Plata: realizaba trompos con su camioneta, provocó a otro grupo y todo terminó en una batalla campal

Fin de la disputa en la Justicia por el caso de la coima del presidente de San Lorenzo: fue llamado a indagatoria

“Un amigo incondicional y un papá increíble”: quién era el hombre que murió atropellado por un chofer de aplicación en José C. Paz

INFOBAE AMÉRICA
La jueza del magnicidio de

La jueza del magnicidio de Fernando Villavicencio fue cuestionada por sus vínculos con el correísmo

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

Los aliados europeos de Kiev se comprometieron a intensificar su apoyo militar

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Trueno confirmó su relación con la modelo española Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara