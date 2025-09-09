Charlie Sheen reveló detalles impactantes sobre sus matrimonios fallidos con Brooke Mueller y Denise Richards

Los divorcios dramáticos también han sido parte de la escandalosa vida de Charlie Sheen REUTERS/Mario Anzuoni (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Charlie Sheen descargó severas críticas contra sus ex esposas Brooke Mueller y Denise Richards al publicar su libro de memorias, The Book of Sheen, en el que repasa episodios clave de su vida personal y profesional.

El actor, conocido por su papel protagónico en Two and a Half Men, explicó en su nueva autobiografía las razones detrás de sus matrimonios fallidos y expuso detalles de las relaciones con la madre de sus dos hijos menores y con Richards.

La publicación de las memorias coincide con el estreno de un documental en la plataforma Netflix que abordará la vida del intérprete y se titula aka Charlie Sheen.

Según relató Sheen, su matrimonio con Mueller estuvo motivado por la soledad y el temor: “Me casé por soledad y miedo”, escribió el artista, una confesión recogida por Daily Mail.

Y añadió que la separación resultó “desordenada, dolorosa y costosa”. Respecto al vínculo parental con Mueller, madre de sus hijos gemelos Bob y Max, profundizó en esta dinámica.

En su autobiografía, el actor detalla que su matrimonio con Brooke Mueller estuvo marcado por la soledad, el miedo y malos momentos personales (Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Ella estaba más enamorada de la idea de convertirse en madre que en realmente serlo”, se lee en el texto citado por el tabloide británico.

Brooke Mueller y Charlie Sheen contrajeron matrimonio en 2009, cuando ambos atravesaban etapas de sobriedad. El intérprete sostuvo que su decisión de casarse estuvo impulsada por la necesidad de no enfrentar ciertas batallas vitales en solitario.

“En ese momento me sentía abrumado, derrotado y superado; no quería seguir librando esas batallas solo”, expresó en su autobiografía.

Los hijos gemelos de la pareja nacieron ese mismo año, pero menos de dos años después el matrimonio terminó en divorcio.

La ruptura con Mueller fue acompañada de episodios complicados. Los hijos de ambos fueron retirados del hogar materno a los cuatro años debido a la conducta errática de Mueller y quedaron bajo el cuidado temporal de Denise Richards.

La estrella de "Two and a Half Men" se sintió desechado y debió abandonar la casa familiar por orden judicial durante el proceso (Warner Bros)

En sus memorias, la estrella de cine y televisión reconoce que tanto él como Brooke Mueller tomaron numerosas “malas decisiones”. “Ambos compartimos drogas, lo que provocó una podredumbre que consumió a toda nuestra familia”, plantea además.

En el mismo volumen, Charlie Sheen aborda la relación con su segunda esposa, Denise Richards, también madre de dos de sus hijas. La ruptura con la actriz estuvo signada por “conflictos interminables” y decisiones precipitadas.

En ese sentido, sostiene que la actriz se sintió herida tras obtener una copia de un correo electrónico enviado por Sheen a una trabajadora sexual, lo que precipitó la solicitud de divorcio.

Daily Mail recoge el sentir de Sheen al recordar el momento en que fue notificado legalmente del fin del matrimonio.

“En mi experiencia, la principal sensación entre tristeza y rabia solo puedo describirla como desechado”, escribió el actor, aludiendo a la entrega de los documentos mientras ensayaba el guion de Two and a Half Men.

El libro relata detalles inéditos de la juventud de Sheen, como la pérdida de la virginidad en Las Vegas usando la tarjeta de crédito de su padre, el actor Martin Sheen (Ralph Dominguez/MediaPunch)

Asimismo, debió abandonar la casa que había remodelado y que, por decisión judicial, se le impidió ver a sus hijas durante 18 meses mientras se resolvía el proceso de divorcio.

La relación de Denise Richards y Charlie Sheen ha permanecido bajo la lupa pública, especialmente a partir de la exposición mediática de la familia.

En su programa Denise Richards and her Wild Things, ella comentó que sus hijas han vivido situaciones complejas con su padre. La hija mayor, Sami, de 21 años, declaró en el mismo programa que preferiría “hacer cualquier cosa antes que ir a almorzar” con Sheen.

La carrera actoral de Charlie Sheen sufrió reveses a raíz de los problemas personales y el abuso de drogas. Según reseña Daily Mail, uno de sus momentos más críticos ocurrió en 2011 durante una gira mediática en la que sostuvo tener “sangre de tigre” en sus venas.

Sami, hija mayor de la expareja, expresó en un programa que evita reunirse con su padre, reflejando la complejidad familiar expuesta en las memorias (Instagram/@samisheen/AP)

Reveló que adquirió adicción a un tipo de Vicodin potente y que en una ocasión gastó 30.000 dólares en un sombrero panameño, gastos que complicaron aún más la vida familiar.

Sheen relata un episodio de su juventud en el cual perdió la virginidad con una trabajadora sexual en Las Vegas, utilizando la tarjeta de crédito de su padre, el reconocido actor Martin Sheen.

En aquel momento, la joven le pidió que despertara a Martin para pedirle un autógrafo, algo que el propio Charlie se negó a hacer.

A pesar de la tensión y rupturas, Sheen asegura que su relación actual con Richards es “sólida”, mientras que la que mantiene con Mueller es “sostenible”.