La llamada al 911 que revela el estado de Tara Reid durante un preocupante incidente en un hotel de Chicago: “No está respondiendo”

La actriz asegura que lo último que recuerda es haber tomado “una sola bebida” antes de perder la conciencia.(Composición/Faye s Vision Cover Images/Grosby)

La difusión de nuevos audios del 911 ha añadido más detalles al desconcertante episodio que llevó a la hospitalización de Tara Reid en un hotel de Chicago a finales de noviembre. La actriz denunció haber sido drogada con una bebida adulterada luego de que se viralizaran las imágenes en las que se le veía desorientada en una silla de ruedas.

En el marco de la investigación policial, se reveló la grabación de la llamada que hizo una empleada del hotel DoubleTree Chicago O’Hare Airport–Rosemont al 911 por el estado de la actriz. Esto sucedió el 23 de noviembre, poco después de la medianoche.

Según detalla el Daily Mail, la trabajadora describe a Reid como una “celebridad” y una “huésped” que estaba “realmente ebria” y “sin poder sostenerse por sí misma”. En segundo plano, se escuchaban los balbuceos y gemidos de la estrella de American Pie.

La empleada insistía en que Reid necesitaba ayuda médica urgente: “Ella puede apenas mantenerse en pie. Apenas puede sentarse en una silla de ruedas. No está respondiendo”. También advertía que la actriz “se caía” inconsciente y luego reaccionaba brevemente. “No queremos dejarla sola y que se golpee la cabeza”, dijo la trabajadora.

En la llamada al 911 se escucha a Reid balbuceando e incapaz de responder con claridad, según el audio difundido por Daily Mail (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Cuando los paramédicos llegaron, según el registro de emergencia obtenido por Daily Mail, se refirieron a la intérprete de 50 años como “la mujer intoxicada” que estaba “tirada en el piso del pasillo”. Reid fue trasladada de inmediato al hospital, donde permaneció más de ocho horas.

La denuncia de Reid

El preocupante incidente se hizo público ese 23 de noviembre. Sin embargo, un par de días después, la actriz presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Rosemont. En ese informe, aseguraba que había sido drogada por un desconocido con quien compartió una copa de vino en el bar del hotel.

Relató que un hombre que se presentó como “Sean P”, a quien describió como un influencer, se acercó a conversar con ella. Tras salir ambos a fumar un cigarrillo y regresar al bar, Reid dijo haber visto una servilleta cubriendo su bebida. Lo último que recuerda, afirmó, fue tomar ese trago y ver a una pareja cerca. Lo siguiente fue despertar en el hospital, más de ocho horas después, “sin recordar nada”.

En su denuncia también mencionó que el influencer le envió al día siguiente videos grabados la noche del incidente, lo que ella interpretó como un posible intento de extorsión. Según PEOPLE, la policía ya entrevistó al hombre, quien aseguró que la actriz efectivamente solo consumió una bebida.

Reid afirmó haberse sentido “indefensa” tras despertar en el hospital sin recordar lo ocurrido (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

A pesar del relato de Reid, las autoridades sostienen que los videos de seguridad no respaldan la acusación. En declaraciones a PEOPLE el pasado 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Pública indicó que revisaron las grabaciones del bar y que en “ningún momento” se ve a alguien manipulando la copa de la actriz. Añadieron que el bartender colocó una servilleta sobre el vaso cuando ella salió del bar, algo que, recalcaron, es “una práctica estándar”.

La policía también afirmó que, por el momento, no hay un acto criminal ni personas bajo investigación. Señalaron que aún están coordinando con Reid para obtener los registros del hospital y determinar qué pruebas toxicológicas se realizaron, ya que “no pueden confirmar qué exámenes se llevaron a cabo”.

A pesar del comunicado de la policía, Tara Reid ha insistido en su versión. En un comunicado público enviado a la prensa este jueves, la actriz afirmó: “Nadie termina en el hospital incapacitada por más de ocho horas después de una bebida”.

Aunque la actriz tuvo problemas con abuso de sustancias en el pasado, aseguró que esta vez solo tomó una copa de vino (AFP PHOTO / CHRIS DELMAS)

“Fue la sensación más aterradora que he tenido en mi vida. Me sentí tan indefensa. No puedo dormir desde entonces. Es horrible no saber qué me pasó”, expresó.

De acuerdo con Daily Mail, Reid está intentando mantener un perfil bajo mientras el caso se esclarece, preocupada la posibilidad de que este incidente afecte futuras oportunidades laborales, ya que tiene antecedentes de haber luchado con abuso de sustancias en el pasado.