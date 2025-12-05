Entretenimiento

La llamada al 911 que revela el estado de Tara Reid durante un preocupante incidente en un hotel de Chicago: “No está respondiendo”

La actriz de American Pie insiste en que fue drogada en el bar del hotel, pese a que la policía todavía no encuentra evidencia de que su bebida haya sido manipulada

Guardar
La actriz asegura que lo
La actriz asegura que lo último que recuerda es haber tomado “una sola bebida” antes de perder la conciencia.(Composición/Faye s Vision Cover Images/Grosby)

La difusión de nuevos audios del 911 ha añadido más detalles al desconcertante episodio que llevó a la hospitalización de Tara Reid en un hotel de Chicago a finales de noviembre. La actriz denunció haber sido drogada con una bebida adulterada luego de que se viralizaran las imágenes en las que se le veía desorientada en una silla de ruedas.

En el marco de la investigación policial, se reveló la grabación de la llamada que hizo una empleada del hotel DoubleTree Chicago O’Hare Airport–Rosemont al 911 por el estado de la actriz. Esto sucedió el 23 de noviembre, poco después de la medianoche.

Según detalla el Daily Mail, la trabajadora describe a Reid como una “celebridad” y una “huésped” que estaba “realmente ebria” y “sin poder sostenerse por sí misma”. En segundo plano, se escuchaban los balbuceos y gemidos de la estrella de American Pie.

La empleada insistía en que Reid necesitaba ayuda médica urgente: “Ella puede apenas mantenerse en pie. Apenas puede sentarse en una silla de ruedas. No está respondiendo”. También advertía que la actriz “se caía” inconsciente y luego reaccionaba brevemente. “No queremos dejarla sola y que se golpee la cabeza”, dijo la trabajadora.

En la llamada al 911
En la llamada al 911 se escucha a Reid balbuceando e incapaz de responder con claridad, según el audio difundido por Daily Mail (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Cuando los paramédicos llegaron, según el registro de emergencia obtenido por Daily Mail, se refirieron a la intérprete de 50 años como “la mujer intoxicada” que estaba “tirada en el piso del pasillo”. Reid fue trasladada de inmediato al hospital, donde permaneció más de ocho horas.

La denuncia de Reid

El preocupante incidente se hizo público ese 23 de noviembre. Sin embargo, un par de días después, la actriz presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Rosemont. En ese informe, aseguraba que había sido drogada por un desconocido con quien compartió una copa de vino en el bar del hotel.

Relató que un hombre que se presentó como “Sean P”, a quien describió como un influencer, se acercó a conversar con ella. Tras salir ambos a fumar un cigarrillo y regresar al bar, Reid dijo haber visto una servilleta cubriendo su bebida. Lo último que recuerda, afirmó, fue tomar ese trago y ver a una pareja cerca. Lo siguiente fue despertar en el hospital, más de ocho horas después, “sin recordar nada”.

En su denuncia también mencionó que el influencer le envió al día siguiente videos grabados la noche del incidente, lo que ella interpretó como un posible intento de extorsión. Según PEOPLE, la policía ya entrevistó al hombre, quien aseguró que la actriz efectivamente solo consumió una bebida.

Reid afirmó haberse sentido “indefensa”
Reid afirmó haberse sentido “indefensa” tras despertar en el hospital sin recordar lo ocurrido (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

A pesar del relato de Reid, las autoridades sostienen que los videos de seguridad no respaldan la acusación. En declaraciones a PEOPLE el pasado 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Pública indicó que revisaron las grabaciones del bar y que en “ningún momento” se ve a alguien manipulando la copa de la actriz. Añadieron que el bartender colocó una servilleta sobre el vaso cuando ella salió del bar, algo que, recalcaron, es “una práctica estándar”.

La policía también afirmó que, por el momento, no hay un acto criminal ni personas bajo investigación. Señalaron que aún están coordinando con Reid para obtener los registros del hospital y determinar qué pruebas toxicológicas se realizaron, ya que “no pueden confirmar qué exámenes se llevaron a cabo”.

A pesar del comunicado de la policía, Tara Reid ha insistido en su versión. En un comunicado público enviado a la prensa este jueves, la actriz afirmó: “Nadie termina en el hospital incapacitada por más de ocho horas después de una bebida”.

Aunque la actriz tuvo problemas
Aunque la actriz tuvo problemas con abuso de sustancias en el pasado, aseguró que esta vez solo tomó una copa de vino (AFP PHOTO / CHRIS DELMAS)

“Fue la sensación más aterradora que he tenido en mi vida. Me sentí tan indefensa. No puedo dormir desde entonces. Es horrible no saber qué me pasó”, expresó.

De acuerdo con Daily Mail, Reid está intentando mantener un perfil bajo mientras el caso se esclarece, preocupada la posibilidad de que este incidente afecte futuras oportunidades laborales, ya que tiene antecedentes de haber luchado con abuso de sustancias en el pasado.

Temas Relacionados

Tara ReidChicagoAmerican PieHollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

La hermandad entre actrices impulsó el fenómeno “Sinners” en la industria cinematográfica

La película no solo conquista la taquilla internacional, sino que fortalece nuevos modelos de colaboración y liderazgo femenino tanto frente como detrás de las cámaras, según el relato de las protagonistas a Variety

La hermandad entre actrices impulsó

La contundente reacción de Sean ‘Diddy’ Combs a su documental de Netflix: “Es injusto e ilegal”

Un portavoz del músico cuestionó la producción al asegurar que incorpora grabaciones privadas obtenidas sin permiso y que exponen conversaciones sensibles vinculadas a su defensa legal

La contundente reacción de Sean

Tom Felton reveló su lado más humano tras Harry Potter: “Tengo mucha compasión por Draco”

Entre recuerdos de rodaje, bromas sobre su cabello y aventuras junto a su hermano, el actor comentó en una entrevista con The Guardian, cómo la vida sencilla y el humor británico lo mantienen con los pies en la tierra

Tom Felton reveló su lado

Netflix compró Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones: incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO

Es la inversión más grande de la historia de la plataforma de mayor alcance global, que ahora dispondrá en su cartelera desde clásicos como Ciudadano Kane hasta la última temporada de Stranger Things

Netflix compró Warner Bros. Discovery

Gillian Anderson y Lena Headey lideran la batalla en el salvaje oeste de “Los Abandonados”, la nueva apuesta de Netflix

La miniserie ambientada en el Estados Unidos de 1854 enfrenta a dos matriarcas poderosas en una lucha sin reglas, con un elenco de lujo y una historia intensa que promete emociones fuertes para el público adulto

Gillian Anderson y Lena Headey
DEPORTES
La FIFA realizará el sorteo

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Guía completa del sorteo del Mundial 2026: los 4 bombos, los repechajes y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto cerró su primer día en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

La sorpresa de Franco Colapinto tras el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas del GP de Abu Dhabi: “No entiendo bien qué pasó”

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Marco Antonio Caponi develó el

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

El mensaje de Laurita Fernández a Martín Bossi en medio de rumores de romance

Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

La reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara que sorprendió a Mario Pergolini: “Aprendí mucho de eso”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia afirma

El Gobierno de Bolivia afirma que el expresidente de la estatal petrolera YPFB huyó a Brasil

Nuevos combates en el este del Congo amenazan el acuerdo de paz con Ruanda

La Comisión Europea incluye a Bolivia en la lista de países con “alto riesgo” de lavado de dinero

Triunfos judiciales de Uribe y Keiko Fujimori: justicia, libertad y liderazgo hemisférico

Putin aseguró a Modi que negocia una “declaración pacífica” conjunta con Estados Unidos