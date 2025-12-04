Entretenimiento

Quentin Tarantino desata polémica tras insultar la actuación de Paul Dano en “There Will Be Blood”

El director aseveró que la actuación de la estrella de Hollywood fue “débil”

Quentin Tarantino no temió en criticar el trabajo de Paul Dano. (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier. Captura de video)

Quentin Tarantino volvió a provocar una tormenta en redes sociales tras sus recientes declaraciones sobre Paul Dano en The Bret Easton Ellis Podcast.

El cineasta, ganador del Oscar y célebre por su estilo frontal, participó en el programa para revelar su lista de las mejores películas del siglo XXI. Entre ellas, ubicó There Will Be Blood (2007), de Paul Thomas Anderson, en el puesto número cinco.

Sin embargo, aseguró que el filme habría alcanzado fácilmente los primeros lugares “si no tuviera un enorme defecto… y el defecto es Paul Dano”.

El comentario no tardó en generar reacciones airadas, pues la interpretación de Dano como los hermanos Paul y Eli Sunday es considerada por muchos como uno de los trabajos más memorables de su carrera.

La interpretación de Paul Dano en “There Will Be Blood” es una de las más memorables de su trayectoria. (Captura de video)

Pero para Quentin Tarantino, la película de Anderson nunca logra consolidarse como el duelo actoral que pretendía ser.

“Obviamente, se supone que es un ‘two-hander’. Pero es drásticamente obvio que no lo es. Dano es el eslabón débil. Daniel [Day-Lewis] se lo come vivo. Austin Butler habría sido maravilloso en ese rol.

Y añadió: “Es un tipo débil, débil, poco interesante. Daniel demuestra que no necesita un oponente fuerte. La película sí lo necesita. Él no requiere nada”, dijo.

El director remató sus críticas con una frase que encendió aún más la conversación digital: “¿Vas a ponerlo con el actor más débil del sindicato? ¿El tipo más flácido del mundo?”.

Quentin Tarantino aseguró que la actuación de Paul Dano fue bastante débil. (Captura de video)

Mientras Tarantino reía, el anfitrión Bret Easton Ellis intentó matizar la discusión: “Creo que Dano estuvo bastante bien para lo que necesitaba hacer en la película”.

Pero el cineasta mantuvo su postura: “No digo que esté dando una actuación terrible. Digo que está dando una actuación inexistente. No me interesa. No me importa él”.

Aun con su rechazo a Dano, Tarantino elogió sin reservas el trabajo de Anderson. “Tenía una artesanía del viejo Hollywood sin intentar parecerlo. Es la única película que ha hecho que no tiene un set piece. El incendio es lo más cercano. Se trataba de lidiar con la narrativa, con la historia, y lo hizo de manera increíble”, comentó.

Pese a sus comentarios, Quentin Tarantino elogió la cinta. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las afirmaciones del director de Pulp Fiction y Once Upon a Time in Hollywood detonaron una ola de defensas apasionadas hacia Paul Dano, cuyo trabajo en cine independiente y superproducciones —como The Batman o Ruby Sparks— ha sido ampliamente reconocido.

En redes, numerosos cinéfilos cuestionaron por qué Tarantino eligió atacar al actor de manera tan directa y con tal vocabulario.

Algunos usuarios calificaron los comentarios de “innecesarios”, “crueles” o “un intento de generar polémica”.

Algunos internautas aseguraron que los comentarios de Quentin Tarantino fueron cueles. (Foto: Reuters)

There Will Be Blood, considerada por críticos como una de las obras maestras del cine estadounidense contemporáneo, ganó dos premios Oscar y consolidó la reputación de Anderson como uno de los grandes artesanos del cine moderno.

En ella, Daniel Day-Lewis encarna al implacable magnate petrolero Daniel Plainview, un rol por el que obtuvo su segundo Oscar como mejor actor. Mientras que Paul Dano interpreta a Eli Sunday, un joven predicador cuyo enfrentamiento moral y psicológico con Plainview se convirtió en uno de los ejes más discutidos de la película.

